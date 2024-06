Statisíce Čechů vyrazí na letní dovolenou. Většina dává při cestě k moři přednost automobilu před letadlem či autobusem. Jenže právě pohonné hmoty tvoří nemalou část rozpočtu. Důležité je tak cestu naplánovat, včetně tankování. Obvykle platí, že ceny paliv jsou v zahraničí vyšší než v České republice.

Před dovolenou je dobré myslet na to, že obvykle jsou ceny paliv v zahraničí vyšší než v České republice.

Začátek motoristické sezony zatím šoférům přeje. V Česku se na začátku týdne prodával litr nafty podle společnosti CCS, která ceny paliv pravidelně monitoruje, za průměrných 36,69 koruny. Je nejlevnější od konce ledna. Litr benzinu Natural 95 pak za 38,54 koruny. Za takovou cenu se naposledy prodával koncem dubna. Za poklesem cen stojí silná pozice koruny vůči americkému dolaru.

„To je důsledkem toho, že Česká národní banka bere do určité míry zpátečku se svými plány na letošní redukci základní úrokové sazby. Pomáhá to udržovat atraktivitu koruny vůči dolaru na vyšší úrovni, než pokud by základní sazba klesala tak rychle, jak se čekalo začátkem letoška,“ doplnil hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Dalším důvodem je klesající cena ropy na světových trzích. „Z ropy postupně vyprchává riziková prémie, kterou nabrala po konfliktu Izraele a Íránu během dubna. Cenu ropy tlačí dolů také měnová politika v USA, kde se letos nemusíme dočkat ani jednoho snížení úrokových sazeb,“ sdělil analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.

Česko je nejlevnější

Paliva v Česku jsou nejlevnější v porovnání s okolními státy. Například i v levném Polsku se nyní prodává litr nafty a benzinu o několik haléřů dráž. Při cestě do velmi oblíbeného Chorvatska je tak výhodné doplnit palivo ještě před opuštěním České republiky. Tankování v sousedním Rakousku by se nevyplatilo. „Průměrná cena za litr benzinu je zde aktuálně čtyřicet korun, nafta je o padesát haléřů levnější,“ přiblížil Lajsek.

Přívětivější ceny pro české řidiče jsou ve Slovinsku či až v Chorvatsku. „V Chorvatsku stojí litr dieselu zhruba 38 korun, benzin je o korunu dražší. Ovšem pozor. Při tankování je nutné si najet ke správnému stojanu. Jakmile je stojan označen například písmenkem Q či S, což lze velmi snadno přehlédnout vzhledem k velikosti písmen, je cena o dost vyšší. Jedná se o prémiová paliva,“ upozornil mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.

S vyššími náklady na pohonné hmoty je nutné počítat při cestě na Apeninský poloostrov. „Na cestě do Itálie se vyplatí doplnit paliva v Rakousku. V Itálii totiž stojí litr benzinu v průměru téměř 47 korun, nafta poté 43 korun. Podobné ceny má i Francie. Při cestě do ní se může vyplatit dotankování v Německu, zejména pokud jezdíte na diesel,“ doporučil Lajsek.

V Německu či ve Francii se vyplatí tankovat při cestách do Švýcarska. Cena za litr nafty a benzinu se tu pohybuje průměrně na padesáti korunách. Stejně drahý je benzin i v Nizozemsku či Dánsku. Naopak nafta je o osm korun levnější.

Ještě do začátku letních prázdnin by mohly ceny pohonných hmot klesat. Trend se však může kdykoliv i kvůli válečným konfliktům otočit.

„Stále rizikově působí i situace na Blízkém východě - příměří mezi Izraelem a Hamásem je stále v nedohlednu. I nadále pak útočí jemenští rebelové na lodě v Rudém moři. Eskalace situace na Blízkém východě může ceny ropy poslat nad 90 dolarů za barel. Posledním faktorem je ekonomické probuzení Číny,“ dodal Lajsek.