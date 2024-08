Lokomotivy řady 380 už od prosince nebudou jezdit po koridoru z Prahy do Břeclavi a dál na Slovensko a do Maďarska a ovládnou dálkovou dopravu na 4. koridoru z Prahy do Českých Budějovic a dál do Lince.

České dráhy letos investují do obměny vozového parku zhruba 18 miliard korun. Peníze ale nepůjdou jen na nově zakoupené vozy, ale také na zaplacení dřívějších objednávek. V průběhu letošního roku by měl dopravce obdržet od výrobců téměř 140 nových jednotek a lokomotiv.

„I když se dodavatelé potýkají stále s některými problémy, tak jsme v prvním pololetí uvedli do provozu už 55 zcela nových jednotek a lokomotiv. V přepočtu na jednotlivá vozidla nebo články je to 119 kusů a představuje více než sedm tisíc míst k sezení v nových, hlavně regionálních spojích,“ řekl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Moderní lokomotivy zaujmou místo těch starých. Od ledna České dráhy stáhnou ze železničního koridoru Praha – Ostrava – Žilina lokomotivy řady 151, které dostaly kvůli žlutému nátěru na některých vyrobených kusech přezdívku Banán. Vyrábět se začaly v tehdejším Československu od roku 1978. Dopravce provozuje posledních jedenáct těchto lokomotiv v depu v Bohumíně. Na trati mezi Prahou a Žilinou je jejich denní turnusová potřeba ještě sedm kusů a denně ujedou v průměru 750 kilometrů. „Od jízdního řádu 2025 však z této tratě definitivně zmizí a posledních šest lokomotiv najde útočiště v pražském depu. Jejich plánované nasazení je v čele rychlíků Labe linky R20 mezi Prahou a Děčínem,“ sdělil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Jen jako výpomoc

Do důchodu zamíří i pomalejší verze „Banánů“, a to lokomotivy řady 150.2. Posledních šest jich slouží ještě v pražském depu na spěšných vlacích z Prahy do Kutné Hory a vypomáhají na rychlících do Hradce Králové. Už jen jako záloha či výpomoc by v roce 2025 měly posloužit i elektrické lokomotivy řady 163 a 210. Nahradí je soupravy RegioPanterů.

Souprava RegioPanter:

| Video: Youtube

Konec se blíží i pro „Plecháče“. Lokomotivy řady 242 mají ve svém štítku výroby sedmdesátá léta. Konkrétně se začaly vyrábět v roce 1975. Na kolejích se však ještě v příštím roce objeví. „Budou v počtu zhruba dvanácti kusů dosluhovat v plzeňském depu na rychlíkové lince z Plzně do Českých Budějovic a Jihlavy, na posilových výkonech nebo při zajištění sezonních vlaků na západě a jihu Čech. V roce 2026 už se s provozem těchto typů kromě mimořádných výkonů nepočítá,“ nastínil Šťáhlavský.

Od roku 2025 bude postupně zaváděn na železnici evropský zabezpečovač ETCS. Nejprve na hlavních železničních koridorech, postupně by měl být nasazen i na regionální tratě. Skládá se ze dvou částí - palubní jednotky a systému na kolejích. Jen pořízení palubní jednotky do jedné lokomotivy vyjde až na 20 milionů korun. To je další důvod, proč budou postupně mizet z kolejí motorové vozy řady 810, v Česku lidově nazývané orchestrion, autobus, šukafon či jen motoráky. Stejný osud potká i motorové vozy řady 853.

V obměně vozového parku nezůstávají pozadu ani jiní dopravci. RegioJet rozšíří flotilu o třináct nových lokomotiv Traxx MS3. „Potvrzují závazek společnosti k neustálé modernizaci a investicím. Nasazovat také budeme sedm nových nízkopodlažních elektrických jednotek od výrobce PESA. Tyto jednotky budou nasazeny na nově spouštěné pražské linky S49 a S61 od prosince 2024,“ uvedla mluvčí společnosti Alexandra Janoušek Kostřicová.