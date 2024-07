Česko i jako vnitrozemský stát bude mít i v budoucnu přístup k moři. Má ho sice už nyní, ale za čtyři roky by to tak být nemuselo. To totiž vyprší dodatek k Versaillské mírově smlouvě z roku 1929 podle kterého tehdejší Československo získalo do své správy na devětadevadesát let s padesátiletou opcí přístavní území Saalehafen a Moldauhafen na Labi v německém Hamburku.

Místo úplné ztráty ale Česko pravděpodobně získá jedno přístavní území s lepšími parametry odpovídajícími dnešní námořní dopravě. Vláda totiž jedná o směně, kterou před časem navrhli Němci. Za opuštění současných dvou území nabízí Německo pro lodě dostupnější Kuhwerder Hafen. Mohou do něj vplout lodě s ponorem až jedenáct metrů. „Aktuálně předpokládáme uzavření nájemní smlouvy v průběhu roku 2025. V takovém případě lze počítat se zahájením provozu v novém terminálu Kuhwerder Hafen v průběhu roku 2028,“ sdělil Deníku mluvčí ministerstva dopravy Jan Jakovljevič.

Podle resortu dopravy v současné době zúčastněné strany čekají na dokončení studie proveditelnosti na využití námořního přístavu ve zmiňovaném hamburském prostoru. Dokument má mimo jiné vyčíslit nároky na celkovou výši investic. Ty se předběžně odhadují na 2,5 miliardy korun. „Výstupy by měly být předloženy k projednávání mezistátní pracovní skupinou pro výměnu českých přístavních území v Hamburku při jejím zasedání v říjnu letošního roku,“ podotkl Jakovljevič.