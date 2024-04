Rekordním tempem modernizace se chlubí státní dopravce České dráhy. A pocítit to mají především cestující. Ještě před létem by se měli svézt nejmodernějším tuzemským vlakem z flotily ČD - ComfortJetem. V průběhu roku budou nasazené ve větším počtu i nové regionální soupravy. Pozadu nezůstávají ani další dopravci.

Větší komfort a pohodlí při cestování, dětský koutek s kinem, občerstvení, zásuvky i možnost při cestě dobíjet například elektrokola. České dráhy představily svůj klenot v podobě nejmodernějšího vlaku v tuzemsku - ComfortJet. Do konce roku 2026 chce dopravce rozšířit svoji flotilu o celkem 180 vozů, které budou tvořit dvacet souprav tohoto typu.

Celkové náklady se vyšplhají až na 12,5 miliardy korun. „Nová souprava ComfortJet ukazuje, jakým kvalitativním skokem v posledních letech prochází vozidlový park našeho národního dopravce. Právě zvyšující se kvalita cestování a služeb na palubě je něco, co může dále zvýšit zájem lidí o cestování vlaky,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

První cestující se novými vozy mohou svézt už před létem. I když nejmodernější soupravy České dráhy budou prioritně využívat na dálkové zahraniční spoje, první ostrý start bude v Česku. Konkrétně na vybraných spojích na trase Bohumín - Praha, poté až do Františkových Lázní. Ovšem nebude se jednat o zbrusu novou moderní sestavu. Chybět bude restaurační vůz a vagóny potáhne jiná mašina. „Bez možnosti občerstvení ale cestující nebudou. Restaurační vůz bude k soupravám připojen a půjde o vůz klasické stavby ze stávajícího parku Českých drah,“ ujistl generální ředitel drah Michal Krapinec.

České dráhy s novinkami nekončí

Cestující se mohou těšit i na další novinky. Celkem by se vozový park největšího tuzemského dopravce měl rozšířit ještě do konce roku o pětačtyřicet souprav RegioPanterů a devětapadesát RegioFoxů. Největší počty souprav budou nasazené v Praze, Středočeském kraji a v krajích Královéhradeckém a Olomouckém. Dočkat se však mají všechny regiony. „Letošní rok je rekordní. V přepočtu na sedačky uvedeme do provozu více jak dvaadvacet tisíc pohodlných míst v klimatizovaných a bezbariérových vlacích s palubní Wi-Fi a dalšími moderními vychytávkami. Pro představu se jedná o vyšší číslo, než se proinvestovalo a nasadilo na koleje za poslední dekádu,“ podotkl Krapinec.

Pozadu s investicemi nezůstávají ani další dopravci. RegioJet rozšíří svoji flotilu o třináct nových lokomotiv Traxx MS3. „Ty potvrzují závazek společnosti k neustálé modernizaci a investicím. Nasazovat také budeme sedm nových nízkopodlažních elektrických jednotek od výrobce PESA. Tyto jednotky budou nasazeny na nově spouštěné pražské linky S49 a S61 od prosince 2024,“ uvedla mluvčí společnosti Alexandra Janoušek Kostřicová.

Do flotily investuje i dopravce Arriva transport Česká republika. „Nakoupili jsme třináct jednotek nízkopodlažních a klimatizovaných vlaků Stadler GTW 2/6, které projdou revitalizací, aby v nich byl ještě větší prostor pro přepravu kol a kočárků. Vlaky budou vybaveny informačním systémem, připojením k internetu nebo zásuvkami na dobíjení drobné elektroniky,“ uvedl mluvčí společnosti Jan Holub.