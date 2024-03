Jízda po dálnicích v Česku se prodraží. Od března vzroste cena za roční kupón o osm stovek. Přesto mohou řidiči ušetřit, do konce února mohou nakupovat za „staré“ ceny. Novinkou bude jednodenní dálniční známka. Jaká je platnost dálničních známek? Jaké jsou ceny? Deník přináší nejdůležitější informace.

Jízda po dálnicích v Česku se prodraží. Od března vzroste cena za roční kupón o osm stovek | Foto: Deník/Michal Fanta

V Česku je v současné době v provozu zhruba patnáct set kilometrů dálnic. Tempo otevírání nových úseků však letos oproti rokům předchozím výrazně zrychlí. Otevřeno by mělo být necelých 120 kilometrů nových úseků. Tím však pozitivní zprávy pro řidiče končí. Od března totiž citelně zdraží roční viněta. Místo současných patnácti stovek bude stát 2300 korun.

„Nové dálnice přinášejí komfort pro řidiče, zároveň však i vyšší náklady na jejich údržbu. Zvýšení ceny odpovídá inflaci za posledních deset let, tedy za dobu, kdy cena zůstávala stejná,“ vysvětlil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Někteří šoféři zvažují, zda si kupón s roční platností koupí. „Dálnice využíváme převážně o letních prázdninách. Občas pro cesty na nákupy. Za současnou cenu jsem příliš neřešil, jakou kupovat. Teď zvážím, zda nevyjde levněji si kupovat jednodenní. Zas tolik toho po dálnicích nenajezdíme,“ řekl řidič Josef Staněk z Rakovnicka.

Ekonomičtí experti s rapidním odsunem aut z dálnic nepočítají. „Aby se stát mohl starat o dálnice alespoň tak jako dřív, je nutné dorovnání inflace. Počítáme s mírným poklesem prodejů,“ sdělil před časem ekonom Právnické fakulty Univerzity Karlovy a člen Národní ekonomické rady vlády Libor Dušek.

Přesto by se měl příjem do státní kasy navýšit. Zatímco v roce 2022 vybral stát za dálniční známky 5,7 miliardy korun, za rok 2024 by mohl být pomyslný účet tučnější až o pět miliard.

Na pravidelný růst cen si budou muset šoféři zvyknout. Resort dopravy totiž připravil mechanismus pravidelné valorizace, tedy zvyšování ceny. Platit by měl od 1. ledna 2025. Zohledňovat bude nejen meziroční přírůstek nových dálničních kilometrů, ale také meziroční vývoj spotřebitelských cen podle zjištění Českého statistického úřadu. O kolik si řidiči za dálniční známku připlatí, zveřejní ministerstvo dopravy vždy nejpozději do konce listopadu. Nový ceník bude platný vždy od 1. ledna daného roku.

Ušetřit lze

I přes zdražení mohou řidiči jezdit i letos po dálnicích za nynější ceny. Prodejní systém totiž umožňuje odložit platnost zakoupené viněty až o třicet dnů. Pokud si řidič zakoupí roční kupon do 29. února a zadá maximální dobu odložení platnosti, bude moci jezdit za „starou“ cenu do konce března roku 2025. Naopak řidiči s kupónem platným do konce srpna ušetří jen 175 korun, protože si znovu zaplatí pět měsíců, které už mají uhrazené.