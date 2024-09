Česko se stále vzpamatovává z povodní a stejně tak pokračují záplavami způsobené komplikace v dopravě. Uzavřené zůstávají některé železniční tratě. Nejhorší je situace v Moravskoslezském kraji, konkrétně v okolí Krnova, na Opavsku, Bruntálsku a Jesenicku. Velká voda místy zcela zdevastovala koleje. „V tuto chvíli není možné odhadovat termíny obnovení provozu na tratích v této části země,“ informovala mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Železničářům se však podařilo obnovit provoz v klíčové části hlavního koridoru. Jedná se o úseky mezi Hranicemi na Moravě, Studénkou, Polankou nad Odrou a ostravskými stanicemi ve Vítkovicích a Kunčicích. Pro cestující to znamená jediné – z Prahy se vlakem znovu dostanou na Slovensko. Nemusí přitom přestupovat do náhradní autobusové dopravy. Cestují však musí počítat s možnými zpožděními a případnými nepravidelnostmi, jelikož vlaky budou v úsecích zasaženými povodněmi jezdit sníženou rychlostí.

Lidé cestující napříč Českem stále musí počítat s tím, že se nejblíže Ostravě dostanou do stanice Ostrava-Svinov. „V pondělí jsme obnovili provoz na tratích do Ostravy-Svinova. Zároveň byl obnoven provoz regionálních vlaků do a ze stanice Svinov ve směru sjízdných tratí. V úterý také začnou jezdit dálkové vlaky, a to Pendolina a vlaky IC do Ostravy-Svinova. Ale dál na hlavní nádraží a do Bohumína se vlaky zatím nedostanou,“ sdělil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

To je komplikace nejen pro cestující, ale i pro České dráhy. V Bohumíně se totiž nachází vlakové zázemí dopravce. „Vlaky se musí pravidelně udržovat, procházet provozními prohlídkami po stanoveném počtu kilometrů, je třeba doplňovat vodu nebo vysávat fekálie z odpadních nádraží a podobně. Je to druhé největší depo pro údržbu vlaků a jeho kapacita chybí,“ poznamenal Šťáhlavský.

Menší železniční dopravce RegioJet plánuje dálkové spoje mezi Prahou a Ostravou plně obnovit od středy. „Spoje RJ 1000/RJ 1019 z Prahy do Bohumína a zpět budou v úseku Ostrava-Bohumín nahrazeny náhradní autobusovou dopravou a spoje RJ 1002/RJ 1013 budou nahrazeny v úseku Opava-Ostrava opět náhradní autobusovou dopravou,“ řekla mluvčí společnosti RegioJet Alexandra Janoušek Kostřicová.

Od středy mají začít jezdit podle jízdního řádu spoje RegioJetu na lince R8 mezi Brnem, Ostravou a Bohumínem. „V úseku mezi Ostravou Vítkovicemi a Bohumínem zůstane zavedena náhradní autobusová doprava,“ dodala Kostřicová.

D1 u Ostravy je už otevřená

Bez komplikací nezůstává ani silniční doprava. Uzavřený je stále most v Opavě na silnici I/46. Pouze pro integrovaný záchranný sbor je otevřena silnice I/45 Nové Heřminovy – Krnov.

Naopak silnice I/60 je již průjezdná. U Vápenné však řidiči musí počítat s omezením. Cesta vede zhruba padesát metrů po provizorním povrchu vedle silnice. Podobná je i situace na silnici I/44 v České Vsi, Písečné a Širokém Brodě.

Opět plně průjezdná už je po povodních česká dálniční síť. „Po celovíkendové práci včetně nocí se nám podařilo zamezit průtoku vody na D1 na 370. kilometru a zároveň připravit levý jízdní pás ke zprovoznění. Dnes ráno tak ŘSD obnovuje provoz na D1 po povodních v celé délce,“ napsal v pondělí na síti X ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Ředitelství silnic a dálnic nechalo po opadnutí vody zkontrolovat dvacítku mostů v nejpostiženějších oblastech. Podle mluvčího Jana Rýdla jsou všechny bezpečné.