Ošklivé pády

Při karambolu dochází nejčastěji k poranění hlavy. Podle studie odborníků Neurologické a neuroonkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice bylo na klinice ošetřeno od roku 2010 až 2022 jednadvacet koloběžkářů. Největší nárůst je zaznamenán v posledních letech. „Osm pacientů mělo těžkou poruchu vědomí, tři lehkou. Pacienti, kteří byli při vědomí, trpěli bolestmi hlavy, zvracením, poruchami hybnosti končetin a dvojitým viděním. Patnáct pacientů bylo hospitalizováno a u dvou došlo k těžkému neurologickému postižení, tedy částečnému ochrnutí. Jeden pacient na následky úrazu zemřel,“ přiblížil jeden z autorů studie a lékař Neurochirurgické kliniky Martin Májovský.

Některá zranění nemusela být tak vážná. Stačilo jediné – mít nasazenou přilbu. Ta totiž dokáže i zachránit život. Pád přes řídítka v rychlosti 25 kilometrů v hodině je stejný, jako kdyby člověk spadl hlavou na betonovou desku z dvouapůlmetrové výšky.

V Česku je přilba povinná pro osoby do 18 let. Úpravu zákona ministerstvo dopravy nechystá. „Upřednostňujeme spíše apel na zdravý rozum, zodpovědné chování a prevenci. Proto je důležité připomínat, že cyklistické přilby prokazatelně přispívají k předcházení úrazů hlavy při nehodách,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský.

Motoristé by naopak změnu přivítali. „Ochrannou přilbu by měli nosit všichni účastníci provozu, ať jsou to cyklisté, motocyklisté nebo koloběžkáři, a to každého věku. Ve všech projektech, které Autoklub České republiky zaštiťuje, připomínáme, že na prvním místě je vždy bezpečnost a ochrana vlastního zdraví,“ sdělila už před časem manažerka obecného motorismu Autoklubu České republiky Veronika Truhlářová.

Nová povinnost

Majitelé koloběžek musí od jara letošního roku mít sjednané povinné ručení. Nová povinnost má pomoci především právě při nehodách. Povinné ručení u elektrokoloběžek totiž funguje stejně jako u motorových vozidel. Případné odškodné vymáhá pojišťovna, nikoliv poškozený. Jízda s nepojištěným vozidlem přitom může vyjít draho. Pokuta od České kanceláře pojistitelů se může vyšplhat až na 40 tisíc korun. Navíc za každý nepojištěný den se zpětně platí příspěvek do Garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

Povinnost povinného ručení se ale nevztahuje striktně na všechny stroje. Týká se těch, jejichž maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, nebo je vyšší než 14 km/h a zároveň váží více než 25 kilogramů. Výjimku mají také elektrokola. Důvodem je pouze doplňková funkce motoru; kolo se bez fyzické aktivity uživatele nerozjede a neudržuje konstantní rychlost. Stejně tak nemusí platit provozovatelé zahradních traktorů v případě, že s nimi nejezdí po silnici.