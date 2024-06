O fotbalové mistrovství Evropy, které se koná v Německu, je díky dobré dojezdové vzdálenosti veliký zájem ze strany českých fanoušků. Česko svůj úvodní zápas sehraje v úterý v nedalekém Lipsku, poté se přestěhuje do Hamburku. Deník připravil přehled možností, jak se na zápasy českého výběru dopravit, jak dlouho trvá cesta, s jakými počítat náklady, ale i tipy, kam vyrazit.

Petr Urban (druhý zleva) spolu s další českou výpravou na Euru 2012. | Foto: se svolením Petra Urbana

Autem

V úterý vstoupí Česko do fotbalového mistrovství Evropy zápasem proti Portugalsku. Utkání se bude hrát na stadionu v Lipsku. Cesta sem z Prahy trvá zhruba dvě a půl hodiny. Trasa vede přes Drážďany. Dostat se autem až ke stadionu možné nebude. Na periferiích města jsou však připravena záchytná parkoviště. „Vše bude od sjezdu z dálnice značené. Z parkovišť mohou fanoušci pokračovat na stadion prostředky MHD,“ upozornil Petr Urban, který žije v Německu už deset let.

Další dvě utkání sehrají čeští fotbalisté v přístavním městě Hamburk. Cesta z Prahy sem trvá zhruba šest hodin. Ani v Hamburku nebude možné zaparkovat auto přímo u stadionu, jako tomu bývá při zápasech Bundesligy, ale na některém parkovišti P+R. „Nejrychlejší a nejsnazší možností je jízda S-bahnem, což je obdoba pražského metra, do stanice Stellingen. Odtud je to pěšky na stadion cirka deset minut. Využít lze i bus, který zajíždí až ke stadionu,“ poradil Urban.

Bují kšefty se vstupenkami na Euro. Jak se nespálit? Pozor na cenu i QR kód

Ještě před přejetím státní hranice je vhodné doplnit palivo. Zatímco v Česku stojí litr benzinu v průměru 37,9 koruny, v Německu je to o necelých sedm korun víc. Dražší je i nafta. V Německu se prodává za průměrných 40 korun za litr, v Česku je o čtyři koruny levnější.

Navíc při přejetí hranice do Německa by řidiči měli vypnout navigaci v chytrých telefonech. Zejména aplikace jako Google Maps, Waze či Sygic. Za jejich používání hrozí pokuta až 100 eur, tedy téměř 2500 korun. U západních sousedů totiž platí zákon zakazující používání softwaru, který kromě informací o trase umí poskytovat i informace o stacionárních radarech. Zákaz se přitom nevztahuje pouze na šoféry. Jak informoval v loňském roce německý autoklub ADAC, podle rozhodnutí Vrchního zemského soudu v Karlsruhe je protiprávní i spuštění aplikace jiným pasažérem. „Soud tak potvrdil pokutu sto eur pro čtyřiašedesátiletého řidiče, i když aplikaci měla spuštěnou jeho spolujezdkyně,“ napsal ADAC.

Vlak

Vlakové spojení s Lipskem a Hamburkem nabízejí České dráhy ve spolupráci s Deutsche Bahn. „Cesta vlakem z Česka do Lipska i Hamburku je jednoduchá a pohodlná vlaky EuroCity a přípoji typu InterCity nebo InterCity Express. Z Prahy do Lipska s jediným přestupem v Drážďanech se jede zhruba čtyři hodiny. Do Hamburku nabízíme čtyři přímé spoje denně a další spojení s přestupem v Berlíně na rychlovlaky ICE. Cesta z Prahy do Hamburku trvá necelých sedm hodin,“ upřesnil mluvčí Českých drah Filip Medelský.

Před cestou do zahraničí natankujte plnou nádrž. Paliva v Česku jsou nejlevnější

Jednosměrná jízdenka pro úterní cestu z Prahy do Lipska druhou třídou vyjde dospělého podle webu Českých drah (cena platná v sobotu 15. června) na 1749 korun. Jízdenka do Hamburku vyjde na bezmála čtyři tisíce korun. „S ohledem na skutečnost, že se cesta realizuje většinově na německém území, je konečná cena ovlivněna především požadavkem Deutsche Bahn na cenu za jízdu na území Německa. Zákazníkům doporučujeme nenechávat nákup na poslední chvíli, neboť pro cesty z nebo do Německa je potřeba mít rezervaci místa k sezení, jak požaduje německá strana,“ vysvětlil Medelský.

Autobus

Přímé spoje z Prahy, Loun a Chomutova do německých měst, kde hraje svá utkání na Euru česká fotbalová reprezentace, nabízí autobusový dopravce FlixBus. Úterní spoj z Prahy do Lipska je už však téměř vyprodaný. Jednosměrná jízdenka vyjde podle vyhledávače na webových stránkách dopravce (v sobotu večer) na 1239 korun. Do Hamburku je jízdenka o zhruba jeden tisíc korun dražší. „Vidíme vzrůstající zájem o spojení v blízkosti dne zápasů. S eventualitou přidání dalšího spoje, pokud by došlo k vyprodání spoje, kolegové z operativy počítají,“ sdělil mluvčí dopravce FlixBus Tomáš Beránek.

Vlakem až k moři? Čechy láká Polsko, přímý spoj do Chorvatska skončil

Cesta z Prahy do Hamburku je časově různá podle výběru spoje. Minimální začíná na čase přes devět hodin. Při cestě z Prahy do Lipska je nutné počítat s časem stráveným v autobuse alespoň tři a půl hodiny.

Velkoplošná obrazovka

Fanoušci mířící do Hamburku mohou kromě fotbalových utkání navštívit i Český dům – zhruba deset minut chůze od stadionu. Kromě nejrůznějších soutěží zde vystoupí i české kapely jako například Chinaski či Mirai. Chybět nebudou ani české fotbalové legendy.

Nestíhám, šlápnu na plyn. Riskantní rychlou jízdu přiznává většina řidičů

Atmosféru mistrovství Evropy si mohou vychutnat i fanoušci, kteří nesehnali lístek na utkání. „V centru města bude možnost sledovat zápas na velkoplošné obrazovce ve Fan Parku na místě zvaném Heiligengeistfeld, nacházejícím se ve známé čtvrti Sankt Pauli hned vedle stadionu nového účastníka první Bundesligy,“ nabídl Urban.

Kromě fotbalu stojí za návštěvu také zdejší přístav. „Vykoupat se lze v Labi, a to na některé z pláží, které ve městě jsou. Komu by se chtělo vyrazit k moři, je to hodina cesty k Baltskému a Severnímu. Já bych osobně volil raději Balt,“ dodal Urban.