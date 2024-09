Kvůli vydatnému dešti a silnému větru se o víkendu očekávají komplikace v dopravě. Řidiči by podle odborníků měli v následujících dnech dobře zvážit, zda je nutné vyjíždět. V opačném případě by měli vyrazit s dostatečnou časovou rezervou a vyhnout se podjezdům, tunelům a silnicím podél řek a potoků.

Česko, ale i okolní státy v současnosti zasáhly extrémní dešťové srážky. Ušetřené by velkému přídělu vody měly být jen západní a severozápadní Čechy, naopak nejvíce zasaženým regionem by měly být Jeseníky. Velmi vydatné deště dorazily do České republiky už v pátek.

Kromě hrozících povodní se na mnoha místech dají očekávat i komplikace v dopravě. Například silnici v brněnské městské části Židenice už v pátek odpoledne zaplavila voda, kterou hasiči museli odčerpávat.

„Pokud to jen bude možné, nevyjíždějte. Když už musíte vyrazit, jeďte pomalu,“ poradil mluvčí Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Igor Sirota.

Jízda v dešti, kdy se na silnicích tvoří kaluže hluboké i několik centimetrů, je totiž téměř stejná jako při jízdě po sněhu. „Prodlužuje se brzdná dráha, snáze dostanete smyk,“ upozornil Sirota.

close info Zdroj: ČTK zoom_in Hasiči odčerpávají vodu ze silnice v městské části Židenice, 13. září 2024, Brno. Do Česka dorazily vydatné srážky.

Velmi nebezpečné jsou v případě vydatných srážek níže položená místa. Kvůli ucpané kanalizaci i profilu trati se zde totiž začne hromadit voda. Řidiči, kteří taková zrádná místa neznají, mohou snadno uváznout. „Rozhodnutí projet obrovskou kaluž není známkou odvahy. Je to naopak. Většina řidičů nezná hranici brodivosti svého vozu. Snadno tak mohou v lagunách zůstat a způsobit další komplikace. Pokud to jde, je lepší se podjezdům, tunelům a podobným místům vyhnout,“ poznamenal mluvčí ÚAMK.

Pokud už se řidič rozhodne „jezero“ na silnici zdolat, měl by hlavně být pozorný a jet opatrně a hlavně pomalu. „Rozhodně se doporučuje do vody vjíždět takříkajíc krokem. Je to kvůli případnému rychlému zastavení. Dalším důvodem je možnost, že v případě rychlého vjetí do hlubší vody hrozí, že se voda dostane do sání motoru a auto nepojede,“ zdůvodnil Sirota.

Zásoby jídla s sebou

V autě by nikdy neměly chybět zásoby jídla a pití, ale také deka či zábava pro děti. „To vše pomůže v případě komplikací na cestě. Důležité je mít také dostatek paliva v nádrži a sledovat navigační systémy či upozornění v rádiu,“ poradil Sirota.

Na možné komplikace při cestování upozorňují i železniční dopravci. „V důsledku extrémních srážek může docházet k poškození tratí, případně pádu stromů na železniční tratě a v návaznosti na to ke komplikacím v dopravě. Cestující by se měli na možné komplikace připravit, vybavit se na cestu s dostatečným množstvím tekutin, jídlem, případně léky, které pravidelně užívají, a to i v případě cesty na kratší vzdálenost,“ dodal mluvčí Českých drah Filip Medelský.