Cestování bez platné jízdenky se brzy může prodražit. Úředníci ministerstva dopravy totiž nachystali novelu zákona, která černým pasažérům v hromadné dopravě pokuty zdvojnásobí. Zatímco dosud byla maximální sankce patnáct stovek, nově se horní hranice vyšplhá na tři tisíce korun. Dopravní podniky změnu vítají.

Každoročně revizoři odhalují statisíce lidí jezdících městskou hromadnou dopravou načerno. Jen v Praze jich zachycují zhruba 230 tisíc. V Brně to je dalších přes čtyřicet tisíc, stejně tak například v Plzni. Nejvyšší postih, který nepoctivcům hrozí, je zatím patnáct set korun. Taková výše pokuty ale podle zástupců dopravních podniků už není odstrašující. „Hranice se neměnila čtrnáct let. Od té doby se ceny jízdného výrazně navýšily,“ poznamenal předseda Sdružení dopravních podniků České republiky Tomáš Pelikán.

Představitelé sdružení proto požadovali navýšení horní hranice pokuty o tisíc korun. Nakonec odhalení nepoctivci sáhnou do kapsy ještě hlouběji. Ministerští úředníci totiž předložili novelu zákona o silničním provozu, která počítá s dvojnásobným navýšením. „Vzhledem k inflaci a růstu cen od uvedené doby (1. května 2013, pozn. red.) se ukazuje, že přirážka k jízdnému přestává s ohledem na svou výši plnit odstrašující a regulační účel,“ napsali v důvodové zprávě. Návrh zákona je nyní v připomínkovém řízení.

Pokud novela zákona projde, neznamená to automaticky zvýšení pokut. Určují si je totiž jednotlivé podniky samy. Zákon jen stanovuje maximální sankci. „Změnu by využily nejspíše jen dopravní podniky ve velkých městech,“ podotkl před časem Pelikán.

Změnu vítají

Možnost zvýšení pokuty zástupci Deníkem oslovených dopravců vítají. Pasažérů cestujících načerno totiž mírně přibývá. Zatímco v roce 2022 zkontrolovali revizoři asi 8,3 milionu cestujících a odhalili bezmála 255 tisíc lidí bez jízdenky, v loňském roce to bylo zhruba 295 tisíc hříšníků. Ovšem kontroloři prověřili víc lidí - přes devět milionů. „Nejvíce pokut jsme loni uložili v metru, a to 47 procent z celkového objemu. V tramvajích tento podíl činil 33 procent a na autobusových linkách 20 procent z celkového množství uložených přirážek k jízdnému,“ doplnila mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.

Spokojení jsou s novelou i v Brně. „Návrh do budoucna dává prostor v případě potřeby přirážku k jízdnému navýšit. V současné době to však neplánujeme, učinili jsme tak loni,“ sdělila mluvčí tamního podniku Hana Tomaštíková. Odhalený černý pasažér zaplatí v největším moravském městě na místě pokutu tisíc korun. Později na pobočce je to 1500 korun.

Revizoři v roce 2023 odhalili v Brně téměř pětačtyřicet tisíc nepoctivců. V roce 2021 to bylo necelých devětatřicet tisíc. Podle Tomaštíkové to ovšem neznamená, že černých pasažérů v Brně skokově přibylo. „Konkrétní čísla jsou trochu zavádějící, protože se mění počet revizorů a kontrol. Spíše tak platí, že je množství víceméně stabilní,“ poznamenala.

Mírný nárůst jízd načerno zaznamenali v západočeské Plzni. Zvýšení pokuty vnímají jako žádané. „Maximální výše přirážky je na současné úrovni od roku 2013. Od té doby samozřejmě výrazně vzrostly náklady na provoz hromadné dopravy, s čímž souvisí nárůst cen jízdného, a tím pádem by logicky měla růst také přirážka k jízdnému,“ sdělil mluvčí společnosti Plzeňské městské dopravní podniky René Vávro.