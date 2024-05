Chybějící dálnice komplikují život řidičům. Ani po desítkách let neexistuje například přímé dálniční spojení mezi Prahou a jihem Čech. Ani dálnice D3, ani dálnice D4 nejsou totiž kompletní. Cesta je tak nejen časově náročnější, ale i nebezpečnější. Hlavní tahy často procházejí napříč obcemi. „Vozím několikrát do měsíce zboží do Milevska. Příroda je tam krásná, ale ta cesta. Od nakládky v Praze mi to trvá podle provozu zhruba dvě hodiny. Samé čekání, omezení. Už aby byla dálnice hotová až do Písku,“ posteskl si řidič nákladního auta Tomáš Kratochvíl.

Dálnice D4 není jedinou nedokončenou dálnicí. V Česku chybí dostavět přes šest set kilometrů dálničních úseků. Například stále není hotová dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Lipníkem nad Bečvou. Přitom se jedná o důležitou spojku mezi Čechami a Moravou, která by měla ulevit přetížené dálnici D1 Praha – Brno. „Dopravní infrastruktura měla být hotová v roce 2010. Snažíme se ji co nejrychleji dostavět. Pokud se nám to nepodaří, budeme hůře konkurovat ostatním zemím a bude to mít dopad na státní rozpočet,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

ŘSD v letošním roce hospodaří s rekordním rozpočtem:

Tempo otevírání nových dálničních úseků v letošním roce výrazně zrychlí. Zatímco v loňském roce se dálniční síť rozšířila o zhruba šestnáct kilometrů, letos to bude rekordních 118 kilometrů. „Jedná se o míru otevírání, která je v České republice naprosto nevídaná,“ poznamenal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Do celkového součtu je započítán i 32 kilometrů dlouhý dálniční úsek dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Ta se staví modelem PPP projektu (Partnerství veřejného a soukromého sektoru, dlouhodobý smluvní vztah mezi veřejným zadavatelem a soukromým partnerem, obvykle trvající 15 až 30 let, o zajištění veřejné zakázky). Investorem tak není stát prostřednictvím ŘSD. „Nicméně je pravda, že dálnici připravilo kompletně Ředitelství silnic a dálnic. Investor tak v uvozovkách jen staví. Považujeme to tak za naši stavbu,“ vysvětlil už dříve Rýdl.