Motoristé v Česku si v polovině července kupovali litr nafty za průměrných bezmála sedmatřicet korun. Litr benzinu Natural 95 v průměru za 38,40 koruny. Už to se některým řidičům zdá hodně. Raději by vrátili z jara loňského roku, kdy se na některých čerpacích stanicích prodával litr nafty pod hranicí třiceti korun. „Oproti současným cenám jsem tehdy ušetřil za dojíždění do práce zhruba dvanáct stovek,“ řekl řidič Pavel Hájek na čerpací stanici v Rakovníku. Jenže na zásadní zlevnění pohonných hmot mohou lidé do budoucna zapomenout. Kvůli rozšiřování systému emisních povolenek při zavádění evropské normy ETS 2 ceny naopak porostou.

Zatímco nyní musí odpustky za znečišťování ovzduší nakupovat například uhelné či plynové elektrárny nebo průmyslové podniky, nově se mají vztahovat i na dopravu, pohonné hmoty a paliva pro vytápění domácností. Novinka má začít platit od roku 2027. „Navýšení cen paliv se bude pohybovat mezi dvěma až čtyřmi korunami. Velmi těžce se to ale odhaduje, protože trh s pohonnými hmotami nikdy nepracoval s emisními povolenkami. Navíc zatím jen víme, jak máme povolenky mechanicky vykazovat. Ale od koho je koupíme a jak bude fungovat trh, je zatím neznámou. Bude to ale brutální zásah do trhu,“ myslí si předseda SČS – Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

Emisní povolenky pocítí všichni

Nárůst cen v podobném rozsahu předpokládají i experti. „Zdražení se bude do značné míry odvíjet od ceny emisní povolenky ETS 2 s dohodnutým stropem 45 euro za tunu oxidu uhličitého. Taková cena by odpovídala zdražení pohonných hmot o dvě až tři koruny za litr. Nové emisní povolenky budou zavedeny po celé Evropě, takže pohonné hmoty budou zdražovat i v jiných evropských zemích. Relativně by tedy v Česku paliva nemusela být dražší,“ podotkl analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.

info Zdroj: Deník Nový speciál Deníku, který se týká takzvané Zelené dohody pro Evropu neboli Green Dealu. Důležité články postupně najdete ZDE.

Zavedení emisních povolenek se nedotkne pouze motoristů. Pocítí ji všichni. V Česku je totiž stále zboží přepravováno z drtivé většiny kamionovou dopravou. „Bezpochyby dojde ke zvýšení ceny dopravy, což se promítne zcela logicky do cen komodit. Navíc norma ETS 2 se vztahuje i na paliva určená k vytápění. Takže domácnosti topící plynem, topným olejem ale i uhlím si také připlatí. Nejen za palivo, ale i za dopravu,“ upozornil Ivo Drahotský z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Přitom poznamenal, že zdražení paliv od roku 2027 nemusí být konečné. „Může být i vyšší. Záleží, jaká bude situace na trhu s povolenkami. Současné odhady vycházejí z cen emisních povolenek v loňském roce,“ upozornil Drahotský.

Podobný názor má i Jan Macek z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Ani podle něho není zdražení definitivní amůže být vyšší. „Pokud se nadále bude ignorovat zdravý ekonomický rozum, lze očekávat kvůli mechanismům pseudotrhu s povolenkami další nárůst cen omezováním počtu emisních povolenek,“ varoval.

Zároveň se obává, že zvyšování ceny paliv povolenkami a tlak na elektromobilitu dopadne především na lidí žijících na vesnicích. „Mluví se už o dopravní chudobě postihující hlavně odlehlejší oblasti, kde není reálné zajistit dostatečně pružnou hromadnou dopravu. Jde o energetické nároky málo využitých vozidel, které se dají poněkud snížit, ale zdaleka ne eliminovat lepším řízením dopravy na objednávku nebo sdílením vozidel,“ popsal Macek.

Dopravci odhadují, že zdražení z jejich strany bude zhruba kopírovat zdražení pohonných hmot. „Při ceně povolenky 15 eur (nyní kolem 380 korun) za tunu oxidu uhličitého u nafty to bude pro kamion zdražení o zhruba korunu na kilometr. Dosáhne-li cena povolenky stropu 45 eur (kolem 1140 korun) za tunu skleníkového plynu nebo více, bude každý kilometr o tři a více koruny dražší. To se samozřejmě promítne do cen,“ upozornil generální tajemník sdružení dopravců ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř.

Vláda projednávání odložila

Tři dokumenty týkající se Green Dealu, neboli Zelené dohody pro Evropu, mezi nimž je i zavádění emisních povolenek na doprava a fosilní paliva od roku 2027, měla začít projednávat vláda. Nakonec vše po upozornění ekonomů a médií ale odložila. Její zástupci přitom předtím tvrdili, že se na základě dokumentů nic zdražovat nebude. „Tyto strategické dokumenty nejsou český Green Deal, ani nezavádí žádné příkazy, zákazy či něco jiného, co by zdražilo život občanům. Jedná se o analytické materiály mapující další rozvoz české energetiky. Žádné zdražení přinést nemohou,“ nechal se slyšet například ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela ze STAN.

Zavedení emisních povolenek na paliva naopak plně vítají ekologové. „Cílem emisních povolenek je pouze zahrnout škody způsobené spalováním fosilních paliv do jejich ceny a tím narovnat trh. Zároveň jsou výnosy z prodeje povolenek nepostradatelným zdrojem pro pomoc domácnostem, obcím i firmám srazit plýtvání energií a přecházet na čisté zdroje v bydlení i dopravě,“ dodal vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.