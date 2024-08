S návratem žáků do školních lavic přibývá každoročně nehod s účastí dětí do čtrnácti let

Září patří na silnicích k nejrizikovějším měsícům v roce. Kvůli návratu žáků do škol a do ulic přibývá dopravních nehod s účastí dětí do čtrnácti let. Jen za poslední čtyři roky zemřelo při takových nehodách dvaapadesát lidí. Nejčastěji jsou to děti spolucestující v autě, chodci a cyklisté. Odborníci proto radí děti nejen učit pravidla bezpečného pohybu kolem silnic, ale také si s nimi předem projít trasu do školy a vysvětlovat možná rizika.

V pondělí se školáci po dvouměsíčních letních prázdninách vrátí zpět do učeben a také do ulic. V okolí školních budov tak bude rušno. Kromě dětí přibudou v ulicích auta. A to je podle odborníků velmi nebezpečná kombinace. Řidiči si totiž během delších prázdnin odvykli od každodenního uličního shonu. Stejně tak i školáci. Ti ve snaze dohonit kamarády a sdělit jim své dojmy, či jen včas doběhnout do školy, silnice často přehlížejí. Září se tak řadí mezi rizikovější měsíce v souvislosti v nehodovosti dětí.

Jen od roku 2019 do roku 2023 se stalo podle policejních statistik 24 365 dopravních nehod s účastí dítěte do čtrnácti let. Při střetech zemřelo 52 lidí, dalších 480 utrpělo těžká zranění a více než 9300 vyvázlo s lehkým poraněním. Nejhorším byl rok 2019. Tehdy v září zemřelo šestnáct lidí. Naopak o čtyři roky později jich bylo sedm. „Výrazný pokles v letech 2020 a 2021, kdy zemřelo osm, respektive devět lidí, je snadné přisuzovat opatřením proti covidu a uzavřením škol na dlouhé měsíce,“ vysvětlil ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.

Nejvíce nehod se stane podle statistik stane mezi druhou a pátou odpoledne, kdy děti míří ze škol a kroužků domů. Riziková je i ranní špička mezi sedmou a osmou.

Účastníkem nehody je nejčastěji devítileté dítě

Jednou z nejčastějších příčin střetů je i nepozornost řidičů. „Často jde o nehodu, kdy je dítě sraženo jako chodec. Řidič mu nedá přednost na přechodu, či ho přehlédne jako cyklistu, i kvůli nepřiměřené rychlosti. Neplatí přitom, že by viníkem těchto nehod byly většinou děti, jsou to naopak řidiči osobních aut. Nejvíce ohroženy jsou podle statistiky děti ve věku devět let, které jsou nejčastěji účastníkem vážné nehody. V tomto věku již do školy chodí samy nebo ve skupinkách a rodiče by je měli na bezpečný pohyb v silničním provozu dobře připravit,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Počet nehod v září

rok počet nehod zemřelí těžce zranění lehce zranění 2023 481 1 15 212 2022 415 2 9 181 2021 424 0 7 164 2020 451 1 8 211 2019 468 1 13 215 2018 528 0 11 200

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu

Odborníci nabádají rodiče, aby situaci nepodceňovali. Samozřejmostí by pro ně mělo být opakování pravidel silničního provozu a bezpečného pohybu kolem silnic. Stejně doporučují dostatečně dlouhou příprava dětí, které teprve začnou do školy chodit sami. „Cestu je nutné s dětmi naplánovat, několikrát projít a natrénovat,“ řekla experta na dopravní výchovu Markéta Novotná.

Zároveň připomněla, že je důležité připravit děti i na možné komplikace na jejich trase. „Je důležité mít více variant právě pro případ, že by se v okolí neplánovaně něco stalo nebo se děti doprovázely navzájem část cesty, či kdyby se zasnily natolik, že zapomenou odbočit na jedinou naučenou trasu,“ zdůraznila Novotná.

Reflexní prvky

S novým školním rokem se začíná blížit i podzimní počasí s typickými ranními mlhami, deštěm či dřívějším stmíváním. Školákům by tak na oblečení či na aktovce neměly chybět reflexní prvky. „Vhodné barvy jsou ty, které používají bezpečnostní složky. Jedná se tedy o oranžovou či žlutou. Naopak není vhodná bílá. Ta může totiž řidiči splynout s dopravními značkami,“ sdělil expert na bezpečnost v dopravě Roman Budský.

V prvních zářijových dnech budou na bezpečnost školáků a i řidičů na rizikových místech dohlížet ve větším počtu policisté.