Od dubna mohou mít lidé v Německu beztrestně doma až 50 gramů konopí pro svoji konzumaci. Pěstovat mohou nanejvýš tři rostliny. V Česku se o legalizaci hovoří několik let. Změnu legislativy o konopí má ve svém programovém prohlášení i vláda, bránit legalizaci marihuany nebude nejspíše ani prezident Petr Pavel. Dopravní experti ovšem z takového kroku nadšení nejsou. Legalizace marihuany se podle nich promítne do statistik nehod pod vlivem drog a přibude „zhulených“ řidičů.

Marihuana - Ilustrační foto | Foto: Deník/Sláma Jiří

Legalizace konopí rozděluje lidi v Česku na dva nesmiřitelné tábory. Zatímco jedna skupina je striktně proti jakékoliv toleranci, ta druhá možné rozhodnutí vítá. Částečnou legalizaci konopí si dala do svého programového prohlášení současná vláda premiéra Petra Fialy (ODS).

Pokud by taková změna zákona prošla Poslaneckou sněmovnou i Senátem, s největší pravděpodobností by nenarazila ani u prezidenta České republiky Petra Pavla. Ten v rámci návštěvy Zlínského kraje a diskuze s občany, kterou připravila redakce Deníku, neměl proti legalizaci konopí připomínky.

Takto to funguje v pěstírně konopí: Simuluje se zde noc, den i roční období

„Pokud bychom k legalizaci přistoupili rozumně s jasně nastavenými podmínkami, negativních důsledků by bylo méně, než je tomu dnes. Naopak by to přineslo i pozitivní důsledky – ten, kdo si konopné produkty chce kupovat, tak si je bude kupovat certifikované s ověřenou kvalitou a nebude si je kupovat na ulici, kde neví, co si vlastně kupuje. Navíc by se proces dostal pod kontrolu. Byly by z toho pro stát určité daně, které by se nakonec daly využít na prevenci proti horším drogám,“ řekl prezident. Myslí si, že je nutné vnímat konopí na stejné úrovni jako tabák či alkohol.

Nebezpečí pro dopravu

To se nelíbí dopravním expertům. Očekávají, že kvůli tomu bude na silnicích méně bezpečno. „Pokud by změna skutečně prošla, povede to k nárůstu počtu případů, kdy řidiči pod vlivem budou ujíždět policistům, ohrozí při tom další šoféry, budou jezdit bez zábran a podobně. Nic dobrého to na silnici rozhodně nepřinese. Pokud se uvolní pravidla pro konopí, je otázkou času, kdy bude vyvíjen tlak na zrušení nulové tolerance pro alkohol,“ myslí si mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.



S tím souhlasí i další odborníci na dopravu. „Marihuana je droga a její legalizací si vytváříme jakousi předsíň k tvrdým drogám. Bagatelizují se její účinky. Marihuana ovlivňuje výkon řidiče. Častěji chybuje, má horší prostorovou orientaci, nevnímá zcela realitu, zbytečně riskuje,“ vysvětlil předseda expertní rady Platformy Vize 0 Roman Budský.

Velmi vážným problémem podle něho je kombinace marihuany s alkoholem. „V takovém případě se zvyšuje riziko nehodovosti až dvěstěkrát,“ upozornil Budský.

Proti legalizaci konopí se staví specialista na léčbu návykových nemocí Karel Nešpor. „U osob závislých na marihuaně vyvolává i relativně malá dávka drogy bažení neboli craving a tendenci ignorovat jakékoliv limity. Navíc se konopí často kombinuje s alkoholem a tato kombinace zvyšuje riziko nehody ještě více než samotný alkohol. Tady neobstojí častý argument, že alkohol zabíjí na silnici častěji než marihuana,“ sdělil Nešpor zpravodajskému serveru Aktuálně.cz.

Je fascinující, jak látky z konopí podpoří léčbu rakoviny, říká onkolog Matějka

Problémem je, že zatímco u náhodných uživatelů konopí hladina tetrahydrokanabinolu (THC) v krvi klesá, u pravidelných konzumentů se v těle drží o dost déle. V krvi ji lze odhalit i po týdnu od poslední dávky.

Nehod pod vlivem drog přibývá

Každoročně vyšetřují policisté v Česku zhruba 95 tisíc dopravních nehod. Necelou pětinu zaviní řidiči pod vlivem alkoholu, někdy i v kombinaci s jinou návykovou látkou. V poslední době však přibývá havárií, kdy jsou řidiči pod vlivem drog.

„V roce 2023 jsme zaznamenali 437 nehod, kdy byl viník pod vlivem drog. Je to o 160 případů více než v roce 2022. Při těchto dopravních nehodách, bohužel, jedenáct lidí zemřelo. To je oproti roku 2022 o šest více,“ informoval ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Od 1. dubna je částečně legalizované konopí v Německu. Lidé mohou pěstovat rostliny, ale maximálně tři kusy. To zhruba odpovídá množství 50 gramů, které smí dotyčný mít v soukromí pro svoji konzumaci. Při pohybu ve veřejném prostoru je povoleno mít u sebe poloviční množství.

Konopí z Těrlicka jede. „Tátovi“ se sklizní pomáhá dalších sedm zemědělců

Legalizace se dočkaly i takzvané pěstitelské kluby. I ty ale zákony regulují. Počet členů je omezený na pět set. Kluby by měly sloužit jako pomyslné zdroje pro své členy, kteří nechtějí pěstovat konopí doma. Měsíčně však od klubu mohou získat maximálně 50 gramů.

Rozhodnutí německých politiků uvítal předseda Pirátů Ivan Bartoš. Krok západních sousedů označil za skvělou zprávu s tím, že je načase, aby i Česko následovalo německý příklad. V Česku je konopí dostupné pouze v lékárnách a koupit jej lze pouze na vydaný lékařský předpis. Lékaři jej předepisují na chronickou bolest.