Před odletem na dovolenou je důležité věnovat pozornost obsahu zavazadel, aby se předešlo problémům při letištní kontrole. Některé předměty, jako plynové kartuše, prskavky nebo erotické pomůcky, mohou způsobit komplikace a zdržení. Dodržování pravidel pro přepravu tekutin a ostrých předmětů je klíčové pro hladký průběh cesty.

Pozor na to, co si balíte do kufru do letadla. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Místo cesty autobusem či drkotání se do dovolenkové destinace po vlastní ose autem dává mnoho lidí přednost letecké přepravě. Ale máloco umí zkazit první den dovolené jako zdlouhavé problémy při letištní kontrole. Před odletem si totiž musejí dát cestující pozor na to, co mají v zavazadlech. Některé věci totiž do letadla nepatří. Záleží také na tom, do které země dotyčný míří.

Ti, kteří se ve své vysněné destinaci chystají na vícedenní túru s přespáním v přírodě, by měli nechat doma plynové kartuše. Do letadla vůbec nepatří ani třeba prskavky nebo náplně do zapalovače. Nemluvě o výbušninách. Pozor si musí člověk dát i na ostré předměty. „V příručním zavazadle je možné přepravovat pouze nože s čepelí do šesti centimetrů, v případě multifunkčních nožů nesmí délka jakéhokoliv z nástrojů překročit šest centimetrů. Taktické, bojové, lovecké a nestandardní typy nožů jsou zakázány úplně, bez ohledu na délku,“ informuje pražské Letiště Václava Havla na svých webových stránkách.

Co vše nepatří do kufru při cestě letadlem: Pozor na e-cigarety či powerbanky

V některých zemích platí také jiná pravidla ohledně jídla, a proto se doporučuje podívat se na stránky ministerstva zahraničních věcí.

Nápoje je nutné přepravovat v maximálním objemu 100 mililitrů v průhledném obalu. Všechny tyto nádoby musí být v jedné průhledné tašce s maximálním objemem jeden litr a velikostí 20 krát 20 centimetrů.

Vibrátor zaměnili za granát

Jsou i lidé, kteří do příručního zavazadla balí na cestu erotické pomůcky. I ty však mohou přivést cestovatele do prekérních situací. Například v roce 2018 evakuovali letiště v Berlíně kvůli vibrátoru připomínajícímu ruční granát. „Při rutinní rentgenové kontrole tašek našli zaměstnanci předmět, o kterém se domnívali, že jde o ruční granát. Toto zjištění vedlo ke spuštění poplachu a částečné evakuaci letištního terminálu. Po hodině se ukázalo, že jde o erotickou hračku,“ napsal o události britský bulvární deník Daily Mail.

Chuťovka na palubě. Na cestující v letadle padali červi ze shnilých ryb

Asi nikoho nepřekvapí, že mezi předměty, které nepatří do kabinového zavazadla, jsou pouta. Podle majitele erotického sexshopu Yoo.cz Vojtěcha Slámy mohou komplikace přivodit i postelové koníčky zahrnující hrátky s elektřinou.

„Jedna klientka dostala k narozeninám sadu na elektro sex, kterou si přibalila na dovolenou do Egypta. Součástí byl i kufřík s generátorem elektrického proudu. Dlouze pak na letišti vysvětlovala, že to není rozbuška, ale že to koupila právě v sexshopu,“ vylíčil Sláma.

Zdroj: Youtube

Ne všude si však může cestující vzít erotické šidítko. „V řadě asijských zemí vám celníci vibrátor nemilosrdně zabaví, protože ho tamní zákony chápou jako obscénní předmět. Na takováto striktní pravidla můžete narazit třeba i na Maledivách, které platí za oblíbený líbánkový ráj. Rozhodovat může paradoxně i tvar pomůcky – zatímco masážní hlavici do Indie provezete snadno, s dildem falického tvaru rozhodně nepochodíte,“ přiblížil Sláma.

Upozornil také na vibrující kufr, ve kterém může velice snadno dojít k samovolnému zapnutí erotických pomůcek. Předl letem musí člověk zkontrolovat, a nejen u erotických hraček, že výkon vestavěné lithiové baterie nepřesahuje 100 Wh, a zajistit, že se zařízení během letu samo nezapne. U pomůcek, ve kterých vibrace pohánějí jednorázové vyměnitelné baterky, tenhle úkol člověk splní jednoduše tím, že je ze zařízení vyndá.