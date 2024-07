Co vychytat při hledání letů

Ideální je, pokud člověku nezáleží, kam a v jaký termín odletí. Pak může začít prohledávat a kombinovat různé nabídky. Zkoušet termíny a porovnávat ceny. Kupříkladu zpáteční letenku do italského Milána lze někdy sehnat i pod dva tisíce korun. Jindy naopak nad tři i více tisíc. Někdy stačí ve vyhledávači změnit den odletu a hned cena výrazně klesne či stoupne. Letenky bývají levnější v termínech, kdy se v lokalitách nekonají kupříkladu sportovní klání či jiné akce, na něž přijíždí plno turistů. Je dobré též ověřit, zda se všemi doprovodnými náklady nevyjde let do vysněné destinace levněji třeba z Rakouska či Německa.

Kde letenky vyhledávat

K dispozici je celá řada vyhledávačů. Zde je pár tipů: letuska.cz, pelikan.cz, kiwi.com, esky.cz, skyscanner.cz, ryanairlety.cz, wizzair.com, studentagency.cz, honzovyletenky.cz či třeba flights google. Dobré je též sledovat zájezdy na poslední chvíli (last minute) a další zvýhodněné cesty.

Vliv na případné odškodné

Podle právníka Petra Nováka spolupracujícího s organizací Vaše nároky, která mimo jiné pomáhá se získáním finančního odškodnění v případě zpožděného či zrušeného letu, nemá cena letenky vliv na právo na případné odškodnění či jeho výši. „Pokud dojde k problémům, primárním kontaktem je pro pasažéra letecký dopravce. I když si člověk letenku najde přes vyhledávač, má nárok na stejné služby, jako kdyby ji sehnal přímo přes dopravce. Ani na výši případného odškodného nemá vliv to, že se mu podařilo sehnat letenku levně,“ uvedl pro Deník. Výše odškodného závisí na délce letu i zpoždění a vychází z nařízení EU č. 261/2004.

Poplatky a zavazadla

Při koupi levné letenky je dobré si u aerolinek, se kterými člověk letí, ověřit, jaké další případné poplatky související s letem bude muset zaplatit či jak je to se zavazadly. Důležité je nezapomenout na cestovní pojištění.

Letenka a cena pobytu

Při shánění levné letenky je třeba myslet i na to, jak je v dané lokalitě draho. Někdy totiž může letenka vyjít lacino, ale za ubytování by se člověk prohnul. Nemá tedy smysl kupovat letenku někam, kam by doprava vyšla třeba o dvě stě korun levněji než jinam, ale ubytování by vyšplhalo o tisíce dráž. Pokud člověk není dobrodruh, který si vždycky nějak poradí, je dobré zajistit si předem třeba přes bookovací aplikace levné ubytování nebo alespoň zjistit, v jakých cenových relacích se v konkrétním místě pohybuje.

Trendy v cestování

A jak lidé rádi cestují? „Vidíme patrné trendy zkracování hlavní dovolené a využití ušetřeného času na druhou, nebo dokonce třetí dovolenou, trávenou ve formě takzvaného eurovíkendu či domácí dovolené. Dalším patrným trendem je boření dlouholetého mýtu o nezájmu individuálních cestovatelů (takzvaných baťůžkářů) o služby cestovních kanceláří,“ uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papež.

Mnohé z cestovek podle něj totiž nabízejí jednotlivé služby na míru. „Tedy letenky, pronájmy aut, jednotlivá ubytování či jednotlivé místní výlety, to dává baťůžkářům výbornou možnost lépe si svou cestu plánovat,“ dodal. Češi podle cestovních expertů neváhají utrácet a investovat do sebe a své dovolené více peněz a dopřát si tak vyšší kvalitu služeb a zážitky.

Stále láká Chorvatsko, které loni navštívilo téměř 850 tisíc turistů z České republiky a lidé tam cestují a míří i letos. „Aktuálně pozorujeme trend Čechů i Slováků jezdit do Chorvatska na kratší pobyty, například na prodloužené víkendy,“ poznamenala mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková. Tipy ohledně cest do Chorvatska přináší Chorvatský deník.