S cenou tři a půl miliardy korun a délkou 12,1 kilometru bude tento úsek mezi Prahou a Karlovými Vary nejdelším a nejdražším, který se postaví. Dosud primát držela část Praha – Pavlov zprovozněná v roce 2008 s délkou 10,4 kilometru a cenou téměř tři miliardy korun.

„V současné době zahájení stavby nic nebrání. Podepisuje se smlouva se zhotovitelem, předává se staveniště. To bude probíhat postupně,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Jako první se začne stavět u Lubence, kde je vše připraveno a dokončuje se tam archeologický průzkum. Dva kilometry dálnice kolem Ležek k bývalému občerstvení Maják budou postaveny relativně rychle, se zprovozněním se počítá za rok a půl.

Navazující část dálnice kolem Černčic a Bílence k jesenické křižovatce se začne stavět později, ŘSD nemá dosud vykoupené všechny pozemky, do konce roku tam bude probíhat archeologický průzkum. „Ještě není dokončena majetkoprávní příprava, od červencového slavnostního zahájení stavby je počítáno se šesti měsíci k předání všech stavenišť,“ přiblížil Radek Mátl. Reálně se tak všechna stavební činnost rozjede až na začátku příštího roku.

Hlavní trasa dálnice D6 mezi jesenickou křižovatkou a Lubencem má délku 12,1 kilometru, celkem vyroste 170 stavebních objektů. Mezi nimi je počítáno se 14 mosty, z nichž nejdelší s délkou 642 metrů překlene údolí s potokem u Bílence. S dalším větším mostem se počítá přes Podvinecký potok, připravený bude i pro vzdutí přehrady Kryry, kterou Povodí Ohře plánuje stavět ve třicátých letech 21. století. U Černčic vyroste na D6 mimoúrovňová křižovatka a dálnici překlene nový železniční most s délkou 59 metrů na trati Žatec – Plzeň. Bílenec a Petrohrad spojí cesta s lávkou pro pěší nad novou čtyřproudovou komunikací.

close info Zdroj: se svolením Ředitelství silnic a dálnic zoom_in Mapa ukazuje, kudy dálnice D6 na jihu Podbořanska povede.

Úsek jesenická křižovatka – Lubenec, který postaví sdružení firem Eurovia CZ, Berger Bohemia a Stavby mostů za cenu 3,478 miliardy korun bez DPH, se stane čtvrtým rozestavěným na dálnici D6 mezi Prahou a Karlovými Vary. V současné době se budují tři ve středních Čechách.

„Úsek u Krupé by se měl zprovoznit v závěru srpna letošního roku, části u Hořesedel a Hořoviček v září příštího roku. Pak se bude jezdit po dálnici mezi Prahou a jesenickou křižovatkou. To je obrovský posun, tranzitní doprava se vyhne Krupé, Hořovičkám, Hořesedlům, před tím to byly Krušovice a Řevničov. Jízda po dálnici D6 bude o něčem úplně jiném,“ nastínil generální ředitel ŘSD.

Na stavbě 6450 metrů dlouhého úseku nové dálnice D6 u Krupé probíhají dokončovací práce. „Aktuálně na hlavní trase pracují stavbaři na protihlukových stěnách s celkovou délkou jeden a půl kilometru, pokládají se monolitické betonové žlaby a asfaltové souvrství. Pod mosty provádí dělníci terénní úpravy a dláždění okolo gabionových křídel. Na 805 metrů dlouhé estakádě došlo na namontování sloupků pro svodidla a zábradlí a pracuje se na izolaci mostovky,“ informovalo ŘSD.

Další milník na D6 přijde v roce 2027, kdy po zprovoznění úseku jesenická křižovatka – Lubenec bude dálnice od Prahy hotová až k hranicím Ústeckého a Karlovarského kraje. Tam má v plánu ŘSD výstavbu čtyř částí. „V případě úseků Bošov – Knínice a Knínice – Žalmanov bychom chtěli ještě letos zahájit výběrová řízení na zhotovitele, abychom začátkem příštího roku mohli začít stavět,“ přiblížil Radek Mátl. S výstavbou posledních dvou úseků Žalmanov – Olšová Vrata a Olšová Vrata – Karlovy Vary ŘSD počítá v letech 2026 až 2029.

První plány na propojení Chebu s Prahou vznikaly v polovině třicátých let dvacátého století v rámci přípravy dálkové silnice Cheb – Košice. Po Mnichovské dohodě, kvůli které Československo přišlo o značnou část území, se plány na výstavbu dálkových silnic podstatně změnily a trasa z Chebu přes Prahu se přestala připravovat. Místo toho začala výstavba tzv. sudetské dálnice mezi Chebem a Libercem, některé její části Němci rozestavěli, dokončení zabránila druhá světová válka.

Stavba karlovarské dálnice, tehdy rychlostní silnice, začala až v roce 1979 šest a půl kilometru dlouhým úsekem u Nového Strašecí a Stochova. Před rokem 1989 se podařilo zprovoznit přibližně deset kilometrů tehdejší rychlostní silnice R6. V devadesátých letech 20. století a v prvním desetiletí 21. století se rozestavěly nové dálniční úseky mezi Chebem a Karlovými Vary včetně průtahu tímto lázeňským městem a části u Prahy. Jako poslední přibyly v roce 2020 úseky mezi Novým Strašecím a Krušovicemi ve středních Čechách a v roce 2021 obchvat Lubence v Ústeckém kraji.

