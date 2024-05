S nástupem jara a teplejšího počasí se na české silnice vracejí motorkáři a s nimi i riziko dopravních nehod. Jen v průběhu letošního prvního čtvrtletí se z vyjížďky nevrátilo domů šest motorkářů, což je nejhorší bilance od roku 2021, kdy ve stejném období zemřelo sedm jezdců. Odborníci proto vyzývají k opatrnosti. I zkušení motocykloví matadoři se totiž musí po zimě rozjezdit.

Motorkářská sezona začíná - Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Po zimní přestávce se díky teplému počasí na silnice vrátili motorkáři. Milovníci silných kubatur by se však měli mít na pozoru, po pasažérech osobních aut jsou totiž druhou nejčastější skupinou obětí dopravních nehod. Navíc počet zemřelých v posledních letech roste. Jen loni policisté evidovali bezmála 3,5 tisíce havárií s účastí motocyklu, při nichž zemřelo 74 motorkářů. Je to o dvanáct obětí více než v roce 2022.

Nejčastější příčinou nehod je nepřizpůsobení rychlosti a nezvládnutí řízení. „Tyto příčiny jsou nejen nejčastější, ale i zároveň nejtragičtější. Při těchto příčinách bylo usmrceno celkem 24 osob na motocyklu,“ poznamenal ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Nejhorší vždy bývá začátek sezony. Mnozí totiž vyrážejí na silnice bez jakékoliv přípravy. „Nejsou ohroženi jen ti, kteří si nejsou za řídítky jistí. I zkušeným jezdcům chvilku trvá, než se v nové sezoně rozjezdí a dostanou se do odpovídající kondice. Motocyklista na sobě musí pracovat, trénovat během zimy, když jeho stroj zaslouženě odpočívá. Jedině intenzivní přípravou bude schopen lépe předvídat, což je při jízdě důležitější než sebelepší výbava,“ vysvětlil motocyklový instruktor Jiří Novotný.

Tatínkové v ohrožení

Přípravu by neměli podceňovat zkušenější „tatínkové - čtyřicátníci“. Jsou to oni, kdo umírají na silnicích nejčastěji. „Nejrizikovější skupinou jsou jezdci ve věku 35 až 44 let, u kterých jsou ve statistikách od roku 2011 nejčastěji zaznamenána vážná či dokonce smrtelná zranění. Na pomyslné druhé příčce nehodovosti je věková skupina 25 až 34 let,“ potvrdil dopravní expert Roman Budský.

Jedním z důvodů tragické bilance jsou právě nezkušenosti se silnějšími stroji. Motorka je v ovládání nekompromisní – jakékoliv zaváhání jezdce takřka neodpouští.

Zdroj: DeníkPomoci snížit počet nehod včetně těch s tragickými následky má lepší výchova motorkářů. Ti se mohou přiučit mnohým dovednostem v projektu Učme se přežít. Pořádá ho Tým silniční bezpečnosti spolu s dalšími partnery včetně Policie ČR na polygonech po celém Česku. Seznam jednotlivých kurzů včetně obsazenosti je k dispozici na webu projektu.

Motorkáři si na kurzu kromě teoretické části vyzkoušejí řešení krizových situací přímo na motocyklu. Ovšem v bezpečí na polygonu. „Máme zpětnou vazbou od motocyklistů, kteří naším kurzem prošli, že získané zkušenosti a dovednosti jim pomohly vyřešit nečekanou situaci v silničním provozu. Věděli například, jak správně zareagovat na automobilistu, který je přehlédl či jinak vážně ohrozil, a předešli tak možnému neštěstí,“ dodal manažer projekt Jan Polák.