Parkování u obchodních a sportovních center, v podzemních garážích a na sídlištích je svým způsobem riskantní. Kvůli užším parkovacím místům, hustějšímu provozu a někdy i nezkušenosti řidičů tu často dochází k nehodám. Své o tom ví i Petr Polcar. Před dvěma lety si koupil zánovní vůz a o letní dovolené s ním vyrazil do nákupního centra. „Když jsem přišel zpět na parkoviště, zděsil jsem se. Měl jsem odřené a lehce promáčklé zadní levé dveře, nárazník byl prasklý,“ zavzpomínal muž z Kladenska. Viníka nehody se nakonec vypátrat nepodařilo. Opravu za téměř padesát tisíc korun musel hradit ze svého.

S takovou zkušeností rozhodně není sám. Podobných nehod se stane ročně přes deset tisíc, a ne vždy jde jen o odřený lak či promáčklé plechy. Podle policejních statistik došlo v České republice od roku 2021 do roku 2023 k celkem 54 185 nehodám, od kterých řidiči ujeli. Zemřelo při nich 27 lidí, těžce zraněno bylo 66 osob a 1 436 lidí utrpělo lehká zranění. „V průměru tak každý den odjede od nehody téměř padesát viníků, to jest každých 29 minut jeden,“ řekla Kateřina Bucsuházy z oblasti Hloubkové analýzy dopravních nehod Centra dopravního výzkumu.

Roli hraje i stres

Důvodů, proč viníci z místa karambolu odjíždějí, existuje celá řada. U méně závažných nehod, typicky třeba na parkovištích, kde dochází nejčastěji ke střetu se zaparkovaným vozidlem, to může být obava ze ztráty z bonusu z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. U těch závažnějších to může být hrozba vysokých pokut či vězení. „Rizikovými faktory zvyšujícími pravděpodobnost ujetí z místa nehody jsou přitěžující okolnosti, a to nejen řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, ale také zákaz řízení, absence řidičského oprávnění a podobně. K ujetí z místa nehody se také spíše uchylují řidiči, kteří již v minulosti spáchali trestný čin nebo přestupek,“ poznamenala Bucsuházy.

Zároveň podotkla, že kromě vědomého ujetí od nehody může chování člověka ovlivnit stres. „V některých případech mohou být řidiči danou situací natolik ovlivněni, že i například jinak zodpovědný řidič v důsledku psychického šoku z místa nehody odjede,“ upozornila Bucsuházy.

Někteří experti poukazují na to, že se jedná o dlouhodobý trend, který se nedaří zvrátit. „Zhruba od každé páté nehody viník ujede. Situace se příliš nemění. Důvody pro rozhodnutí řidiče ujet od nehody jsou různé, a to od ekonomických třeba právě v podobě ztráty bonusů u povinného ručení přes faktor stresu až po úmyslné ujetí. Nicméně většinou se naštěstí jedná o nehody na parkovištích, kdy řidič nabourá stojící auto a nedochází ke zranění,“ potvrdil expert na bezpečnost v dopravě Roman Budský.

Co dělat při nehodě • Účastníci jsou povinni neprodleně zastavit vozidlo, zajistit bezpečnost provozu v místě nehody a zabránit vzniku dalších škod – mimo jiné označením místa nehody, hašení požáru a podobně. Nezapomenout si obléknout reflexní vestu. Podle potřeby poskytnout první pomoc, přivolat záchrannou službu.

• Pokud nedošlo ke zranění či usmrcení, škoda na některém ze zúčastněných vozidel včetně nákladu nebo jiných věcech nepřesahuje částku 100 000 korun, nebo nedošlo k hmotné škodě na majetku třetí osoby (vybavení komunikace, ploty, zdi, stromy, mosty, firemní, půjčené nebo leasingové auto a podobně) nemusíte volat na místo policii.

• Nehodu pečlivě zdokumentujte – foto, video. Zajistěte si také případné svědky.

• Sepište společně záznam o dopravní nehodě do takzvaného Euroformuláře. Řidiči jsou povinni si navzájem prokázat svoji totožnost a údaje o vozidlech. Proto nesmí chybět informace o účastnících, jako je jméno, příjmení, adresa či registrační značka. Dále popište nehodu a okolnosti. Nehodu také načrtněte. Na závěr nezapomeňte na podpisy.

• Řidiči, a to i ten, který nehodu nezpůsobil, musí nehodu hlásit své pojišťovně.

• V případě, že se nedokážete shodnout na viníkovi, volejte policii. Ta vše prověří a záznam o nehodě sepíše sama. Určí také viníka. Zdroj: Policie ČR, pojišťovna Uniqa

Nejvíce případů ujetí od dopravní nehody je skutečně podle analýzy Centra dopravního výzkumu na místních komunikacích, tedy i parkovištích. „Pokud šlo pouze o nehody s hmotnou škodou, tak v 68 procentech případů se jednalo o střet se zaparkovaným nebo odstaveným vozidlem,“ přiblížil Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu. Mezi další patří srážka s pevnou překážkou nebo s jedoucím nekolejovým vozidlem.

Vyšší pokuty

Jenže i kvůli menším škrábancům hrozí šoférům vysoké pokuty. Zejména pokud od nehody ujedou. „Řidiči, který na sebe nechá na lístku za stěračem ze slušnosti kontakt, hrozí poměrně přísné sankce. Z pohledu zákona je to stále odjetí od dopravní nehody. Nicméně v případě zanechání vzkazu asi dojde k dohodě a vyřešení situace bez přítomnosti policie,“ upozornil Budský.

Zatímco do konce roku 2023 hrozila řidičům za ujetí od místa nehody bloková pokuta až do výše deset tisíc korun, ve správním řízení v rozmezí od 2 500 korun do pěti tisíc korun, od ledna je to víc. Podle nového bodového systému už nemohou policisté na místě udělit blokovou pokutu. Ve správním řízení hrozí finanční postih od sedmi do 25 tisíc korun. K tomu řidič obdrží rovnou čtyři trestné body. To je naopak oproti předchozímu sazebníku o tři body méně. V případě, že viník ujede od nehody se zraněním, hrozí mu za neposkytnutí první pomoci, což je i zavolání záchranné služby, až pětileté vězení.

Najít šoféra, který odřel zaparkovaný vůz, je v zájmu jeho majitele. I zdánlivě malá nehoda může vyjít draho. „Moderní automobily jsou vybavené řadou asistenčních systémů a čidel, která jsou umístěna v přední či zadní části vozu. Specifikem je pak stále sofistikovanější světelná technika, kterou jsou auta vybavena. Není výjimkou, že i poškození jednoho z nich znamená škodu za desítky tisíc korun,“ vysvětlil mnohokrát mluvčí Generali Česká pojišťovna Jan Marek.

Pokud se viníka podaří najít, škoda na odřeném autě je hrazená z jeho povinného ručení. V opačném případě nezbude nic než opravu zaplatit ze svého. Povinné ručení se totiž nevztahuje na škody na vlastním autě. „Škody způsobené na vlastním vozidle pokrývá havarijní pojištění. To pomůže v případě, kdy není znám viník nehody, ale i třeba při střetu se zvěří nebo vandalismu,“ dodala mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Druhy nehod s hmotnou škodou/ s následky na životě nebo zdraví, kdy viník ujel (období 2021 – 2023)

Druh nehody nehoda s hmotnou škodou nehoda s následky na životě nebo zdraví celkem Srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 35 920 9 35 929 Srážka s pevnou překážkou 8 865 45 8 910 Srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 6 171 449 6 620 jiný druh nehody 1 551 295 1 846 srážka s chodcem 50 582 632 havárie 144 22 166 srážka s tramvají 51 12 63 srážka s domácím zvířetem 18 0 18 srážka s vlakem 1 0 1 srážka s lesní zvěří 0 0 0

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu