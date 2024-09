Je středa 24. července. Krátce před sedmnáctou hodinou blokuje 67. kilometr dálnice D5 ve směru na Rozvadov hromadná nehoda kamionů. Postarší řidič naráží v pravém jízdním pruhu u sjezdu na Ejpovice na Rokycansku do stojící nákladní soupravy. Tu náraz odmršťuje do další. Následky nehody jsou tragické – 62letý řidič kvůli zraněním neslučitelným se životem na místě umírá. Dalšího, 58letého řidiče záchranáři převážejí se středně těžkým zraněním do nemocnice. Dálnice je po nehodě neprůjezdná ještě dalších jedenáct hodin.

Nehody nákladních automobilů v Česku nejsou ničím výjimečným. Celkově tvoří necelou pětinu všech karambolů, které evidují policisté. Jejich počet se v loňském roce zvýšil. Zatímco v roce 2022 řešili policisté necelých šestnáct tisíc nehod náklaďáků, v roce 2023 už to bylo o více než jeden tisíc nehod více.

Do července letošního roku se podle policejních dat stalo bezmála 8,7 tisíců nehod s účastí nákladního auta. „Mezi jejich nejtragičtější příčiny patří přejetí do protisměru, nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky a nevěnování se plně řízení vozidla,“ řekl ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Jedním z důvodů nárůstu počtu nehod je hustší provoz. Česká republika je díky geografické poloze významnou tranzitní zemí. Denně po tuzemských dálnicích a silnicích projede zhruba padesát tisíc kamionů.

Chybí infrastruktura

Další příčinou je chybějící infrastruktura. V tuzemsku stále chybí stovky kilometrů dálničních úseků, a to včetně těch, které by navazovaly na autostrády sousedních zemí. „Dostavba dálniční sítě je pro bezpečnost nákladní dopravy důležitá. Analýza Portálu nehod ukazuje, že z hlediska podílu nehod na všech bouračkách náklaďáků jsou pro nákladní dopravu nejméně rizikové právě dálnice. Podíl nehod na dálnicích je ze všech případů pouze osm procent,“ sdělil Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Na silnicích 1. třídy se ze všech nehod kamiony vybourají skoro v pětině případů, na silnicích 2. třídy je to podle Chalase čtrnáct procent a u cest 3. třídy je to téměř desetina.

Situace je mnohem horší v regionech, kde dálnice chybí úplně. Tam je podíl nehod nákladních aut na silnicích 1. třídy dokonce výrazně vyšší než celorepublikový průměr. „Třeba v okrese Svitavy je podíl nehod náklaďáků na silnicích 1. třídy ke všem nehodám přes 26 procent, přičemž celkový podíl nehod náklaďáků na všech nehodách na silnicích první třídy je 17,11 procent a zároveň je i vyšší než celkový podíl nehod nákladních aut na všech nehodách na dálnicích – celkový je 24 procent,“ poznamenal Chalas.

Vývoj počtu nehod nákladních automobilů rok – počet nehod 2023 – 17 165

2022 – 15 831

2021 – 17 366

2020 – 16 180

2019 – 18 415

2018 – 18 220

2017 – 19 098

2016 – 18 012

2015 – 16 914

2014 – 15 553

2013 – 15 893

2012 – 15 662

2011 – 14 895

2010 – 16 583 Zdroj: Portál nehod

Důležitost kompletní dálniční sítě potvrzují i někteří další dopravní experti. Pomalejší jízda po silnicích dostává řidiče do časové tísně. Šoféři se poté snaží ztrátu dohnat. „Chybějící části dálnic jsou v Česku obrovský problém. Je to vidět dnes a denně, co se děje na D1 nebo u Prahy. Řidiči kamionů ztrácí obrovské množství času. Místo aby jeli podle svého harmonogramu, věčně někde stojí. Když pak mohou jet, musí plnit bezpečnostní přestávku. Tím se dostávají do časového skluzu. Ten dohání mnohdy jízdou nad rychlostní limity, jsou agresivnější, nervóznější, více riskují. Stoupá tak riziko nehodovosti,“ vysvětlil expert na bezpečnost v dopravě Roman Budský.

Jedním z nešvarů řidičů kamionů je nevěnování se plně řízení. V tomto případě jsou ale nebezpečnější dálnice. Někteří šoféři si krátí „dlouhou“ chvíli za volantem na rovných dálničních úsecích sledováním filmů na mobilech nebo pročítáním sociálních sítí. „Řidiči se nechají takzvaně uklimbat bezpečnou situací. Když se stane něco neočekávaného, řidič v kritický moment nestačí zareagovat nebo reaguje špatně. Zatímco na silnici, kde se stále něco děje, to udržuje řidiče v pozoru,“ podotkl Budský.

Stárnou nákladní auta i jejich řidiči

Z analýzy Portálu nehod navíc vyplývá, že vozový park nákladních aut stárne. Od roku 2010 do roku 2021 oscilovalo průměrné stáří nákladních vozů, které měly nehodu, kolem sedmi let. V roce 2023 to bylo devět let.

Nestárne však jen vozový park. Na rozdíl od osobních aut je pro nehody nákladních vozů charakteristické, že dominantní skupina řidičů, která bourá, patří do střední věkové kategorie. „Téměř devatenáct procent pachatelů dopravních nehod nákladních vozů je ve věku 39 až 45 let. U osobních vozů jsou přitom dominantní skupinou mladí nevyježdění řidiči ve věku 18 až 24 let, kteří stojí za téměř osmnácti procenty nehod,“ dodal Chalas.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) počítá s tím, že kompletní dálniční síť bude hotová nejpozději v roce 2033. K udržení vysokého tempa výstavby veřejných staveb chce kromě peněz ze státního rozpočtu zapojit i soukromé investory pomocí PPP projektů (takzvaný Public Private Partnership, kde je výkon veřejné služby svěřen soukromému partnerovi). Takto je nyní stavěna dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem.

Ve stejném režimu mají vzniknout chybějící úseky dálnice D35. „Výraznější zapojení PPP do železničních či dálničních staveb znamená pro stát rozložení plateb v čase včetně následné údržby. To je důležité v okamžiku, kdy máme na stavbu dálnic k dispozici méně peněz z Evropské unie,“ vysvětlil ministr dopravy.

V letošním roce plánuje Ředitelství silnic a dálnic výstavbu rekordních 118 kilometrů nových dálničních úseků. Po většině z nich se řidiči projedou až koncem roku. Do konce roku je budou moci využívat i řidiči bez zakoupené dálniční známky. Ministerstvo dopravy totiž plánuje jejich zpoplatnění od 1. ledna 2025.