Prostorově jako Škoda Octavia. Cenově maximálně do půl milionu korun a minimální dojezd pět set kilometrů. Tak si podle průzkumu společnosti Arval čeští řidiči představují ideální parametry elektromobilu, jehož koupi by zvažovali namísto auta se spalovacím motorem. „Takové auto by chtělo 37 procent dotázaných. Stejný počet lidí by si přál dostupnější elektroauta, srovnatelná s cenami vozidel se spalovacími motory,“ řekl expert pro elektromobilitu společnosti Arval Tomáš Kadeřábek.

Jenže k masivnějším nákupům elektromobilů v Česku zatím nedochází. Jedním z důvodů je právě vyšší pořizovací cena. Automobilka Škoda Auto má v nabídce jediný bateriový model – Škodu Enyaq. V základní verzi cena začíná na 1,2 milionu korun. Oproti tomu zmiňovaná Škoda Octavia s benzinovým pohonem se dá pořídit za částku od zhruba 650 tisíc korun.

Dojezd elektromobilů stoupá až k osmi stovkám kilometrů. Tesla ustupuje z pozic

Další možnou příčinou nízkého zájmu o elektromobily jsou přetrvávající obavy ze spolehlivosti baterie. V průzkumu se takto vyjádřilo téměř čtyřicet procent dotazovaných. Čtvrtina řidičů pak řeší životnost baterie po několika letech provozu.

„Z našich dat vyplývá, že elektromobily mají po jednom cyklu operativního leasingu, který trvá průměrně čtyři až pět let, kapacitu baterie na hodnotě 85–90 procent. To je dokonce lepší než opotřebení motoru u vozidel s konvenčními pohony. Navíc u elektroaut odpadá významná část položek za servis, což si Češi již začínají uvědomovat,“ upozornil Kadeřábek. Podle něj jistá nedůvěra k autům na bateriový pohon pramení z malé zkušenosti.