Situace se ale může obrátit a stromy budou přibývat. Od července totiž má začít platit novela zákona o ochraně zemědělské půdy . která zmírňuje pravidla pro výsadbu. „Nyní musí silničáři sázet tři metry od hranice sousedícího pozemku. Od 1. července to bude jen půl metru,“ sdělil ministr životního prostředí Petr Hladík . Schválit předpis musí ještě senátoři a podepsat prezident.

Právě stromořadí podél silnic je podle policejních statistik nejčastější pevnou překážkou, která se podílí na dopravních nehodách s tragickými následky při vyjetí automobilu ze silnice. Trend je ale pozitivní, počet zabitých klesá. V loňském roce zahynulo při dopravních nehodách 455 lidí. Z toho 55 lidí podlehlo zranění při srážce se stromem. V roce 2019 zahynulo po nárazu do stromu 93 osob.

Je neděle 19. května. Krátce po šesté hodině vyjíždí řidič se svým autem u Staňkovic na Lounsku mimo silnici. Naráží do stromu. Neměl šanci přežít, umírá. Zařazuje se mezi dvacet obětí, které od začátku roku zemřely kvůli nárazu do stromu.

Jeho slova potvrzují běžní řidiči. „Stromy by měly být v dostatečné vzdálenosti od silnic. Blízko jsou nebezpečné. Stačí se leknout, strhnout volant a je malér. Třeba silnice u Berounky u Nezabudic je úzká a když tu potkáte bezohledného řidiče, modlíte se, ať se bezpečně vyhne,“ řekl Deníku Pavel Fišer.

Počet dopravních nehod: náraz motorového vozidla do stromu

Rok Počet nehod Počet obětí 2024 609 17 (do 30. dubna) 2023 2165 55 2022 2422 86 2021 2371 69 2020 2293 65 2019 2526 93

zdroj: Dopravní nehody v ČR, Centrum dopravního výzkumu

Radost z novinky nemají ani experti. „Nejsem příznivcem kácení, ale zeleň podél silnic by měla být kultivovaná. Například v Německu se dělají pokusy, kdy osm metrů od silnice jsou maximálně keře, až poté vzrostlé stromy. Když motorkář zachybuje, vlítne do keře, ne rovnou do stromu,“ dodal dopravní expert z Platformy Vize 0 Roman Budský.

Jen někde

Šéf resortu životního prostředí se ale černých scénářů neobává. Ujistil, že nové stromy porostou na místech, kde nebudou znamenat nebezpečí. „Výsadba stromů bude samozřejmě probíhat za takových podmínek, aby zůstala zachovaná bezpečnost provozu,“ doplnil Hladík.

Zdroj: DeníkŽe jsou aleje nebezpečné, zpochybňují představitelé ekologického spolku Arnika. Vina je podle nich na straně řidičů.

„Není řešením plošné kácení stromů u silnic. To by naopak přineslo další problémy s dopadem na naše zdraví a majetek. Nelze spoléhat na to, že nám někdo bezpečnost na silnici zvýší, nebo dokonce zaručí. Naopak bychom měli převzít odpovědnost za riziko, které podstupujeme, když sedáme za volant,“ napsal na webu spolku jeho mluvčí Luboš Pavlovič.