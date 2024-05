Nejpozději do začátku letních prázdnin by měla být otevřená nová stanice v Pardubice – centrum. Od hlavního železničního uzlu je vzdálená cirka půl kilometru, lidem nicméně usnadní cestování. Cestující z centra Pardubic nebudou muset jezdit na vlak hromadnou dopravou. Pěšky tam dojdou za několik málo minut. „Kromě toho se rozeběhne obnova další části památkově chráněné budovy na hlavním nádraží v Pardubicích. Letos tu dokončíme i rozsáhlou modernizaci celého železničního uzlu,“ připomněl Gavenda.

Zároveň je vybavena moderními technologiemi, je bezbariérová. Přibyla i nová pasáž propojující hlavní odbavovací halu s Lannovou třídou. Cestující tudy mohou vyrazit směrem do centra města namísto po chodníku frekventované ulice. „Vlakem jezdím moc ráda. K dráze mám celkově osobní vztah i proto, že manžel byl železničář. Nádražní budova se mi moc líbí. Je to hezké,“ zhodnotila Bohumíra Chocholatá.

Na opravu stále čekají

V Česku sice v posledních letech přibývá zrekonstruovaných nádraží, stále je ale dost těch, na které se ještě nedostalo. Mezi nimi je i třeba vlakové nádraží v Rakovníku. Zejména jeho venkovní část připomíná roky z poloviny minulého století. Peróny jsou tu ještě sypané štěrkem. „Vlakem jezdím skoro celý život. Jsem nyní v důchodu, nohy mi úplně neslouží. Dostat se zejména do starších vlaků je pro mne někdy obtížné. Chudáci jiní, kteří jsou na tom hůř. Třeba lidé na vozíčku. Pro ně musí být hrozně složité se dostat jen na nástupiště,“ řekl Vladimír Mareš. Podle něho rakovnické nádraží doplácí na to, že se nachází mimo hlavní trasy.

Rok 2024 přinese v české dopravě zásadní novinky:

Novinky v roce 2024 v dopravě: Výrazné změny budou na železnici, silnici i vodě

Přestavbu nádraží, zejména nástupiště, Správa železnic plánuje. Původně měla začít na jaře roku 2022, Rakovničané si však musí počkat. „Aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. V současné době předpokládáme její zahájení na přelomu let 2025 a 2026, s postupem přípravy se bude zpřesňovat i termín,“ upozornil mluvčí Správy železnic. V okolí nádraží by měla vyrůst mimo jiné i cyklověž.

O poznání lépe jsou na tom v Jihlavě. Tamní nádraží Jihlava - město by se mělo proměnit na moderní terminál. V budoucnu by zde měly zastavovat i rychlovlaky. Přestavba se nebude týkat pouze budov, ale i přednádražních prostor, vybudování nového trakčního vedení, zastávek MHD a linkové autobusové dopravy, pozemního parkoviště P+R a silnice podél terminálu propojující jeho části včetně okružní křižovatky. Celkové náklady by se měly vyšplhat až na 1,8 miliardy korun. „Modernizace zajistí cestujícím pohodlný přestup mezi osobní železniční, linkovou autobusovou a městskou hromadnou dopravou s odpovídajícím napojením na pěší, cyklistické a automobilové trasy,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška.

Nižší rozpočet

Správa železnic v letošním roce hospodaří s rozpočtem necelých šedesát miliard korun, což je o zhruba sedm miliard méně než v roce 2023. I tak bude i mimo koridory stavebně rušno. Většina peněz poputuje na dokončení rozdělaných projektů, ale i na zahájení nových významných staveb. Mezi ně patří i vlaková nádraží a stanice. Aktuálně prochází rekonstrukcí zhruba sedmdesát nádraží, dvacet z nich letos skončí. Zhruba dalších třicet by jich mělo být zahájeno v letošním roce.

V Česku pokračují přípravy na zavádění moderního zabezpečovacího systému na páteřní železniční tratě:

Bezpečné železnice jsou o něco blíže. Nový systém bude hlídat koridory od ledna

„Investice do modernizace a rozvoje železnice a i dalších dopravních systémů jsou důležité nejen pro samotný rozvoj české ekonomiky. Jsou ale také prostředkem, jak přimět spoluobčany, aby v ještě větší míře využívali veřejnou dopravu,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Snížení rozpočtu Správy železnic je podle šéfa resortu výjimkou. Letos je totiž nutné financovat větší objem projektů na silnicích.

Kromě nádražních budov bude stavebně rušno i na koridorech. Opravuje se úsek mezi Lipníkem nad Bečvou a Drahotušemi. Na západě Čech začne výstavba nové trati z Plzně do Stodu.

Zdroj: Youtube

Stavební práce čekají rovněž úsek podkrušnohorské magistrály mezi Kyjicemi a Chomutovem. „Ve východních Čechách bude důležitou zahajovanou akcí také elektrizace a rekonstrukce trati z Týniště nad Orlicí do Solnice. Na Vysočině se naplno rozběhnou práce například ve Vlkově u Tišnova a návazném úseku do Křižanova. V rámci oprav a údržby bude největší akcí celková obnova šumavské trati z Nové Pece do Černého Kříže,“ dodal Gavenda.