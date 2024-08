Rok 2024 se zapíše do historie výstavby autostrád v Česku. Dálniční síť se totiž rozšíří o 118 nových kilometrů. Kde všude? Deník pro čtenáře připravil přehled.

Rok 2024 se zapíše do historie výstavby autostrád v Česku. Dálniční síť se totiž rozšíří o 118 nových kilometrů, navíc dalších více než sto kilometrů je ve výstavbě. O zhruba polovinu méně jsou ve výstavbě silnice I. třídy. Na otevření si však musí řidiči ještě počkat, drtivá většina nových úseků by měla být zprovozněna ke konci roku. Až do začátku příštího roku je však budou moci šoféři využívat bez nutnosti zakoupení elektronické dálniční známky.

Zatímco v loňském roce se šoféři dočkali šestnácti nových dálničních kilometrů, letos to bude násobně víc. Do konce letošního roku plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznit dálniční úseky v délce přes sto kilometrů. Jedná se o rekordní číslo v otevírání nových částí autostrád v jednom roce. „Splácíme historický dluh. Infrastruktura měla být podle plánů hotova v Česku už v roce 2010. Bohužel, není. Pokud se nám ji nepodaří co nejrychleji dostavět, bude to v dalších letech znamenat pro Českou republiku ekonomické problémy. Budeme méně konkurenceschopní, což bude mít pochopitelně dopad i na státní rozpočet,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Do výstavby klíčových dálničních úseků plánuje resort zapojit mnohem víc soukromý sektor. Formou PPP (Public Private Partnership) projektu, kde je výkon veřejné služby svěřen soukromému partnerovi, se nyní staví 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Dalším projektem by měla být dostavba 35kilometrového úseku dálnice D35 mezi Mohelnicí a Opatovem. Ministerstvo dopravy už vypsalo výběrové řízení na koncesionáře, tedy dodavatele. Dálnice by měla být hotová podle plánu v roce 2029.

Nové úseky

Několik kilometrů nových úseků už ŘSD zprovoznilo. Jedná se například o 4,4 kilometru na dálnici D7 u Chlumčan v Ústeckém kraji, ale také přestavěný připojovací a odbočovací pruh mimoúrovňové křižovatky Kněževes na dálnici D7.

V posledním srpnovém týdnu se dočkali obyvatelé Krupé na Rakovnicku. Po dlouhých desetiletích už hlavní tah Praha – Karlovy Vary nevede centrem obce. Šest a půl kilometru dlouhý úsek dálnice D6, který slouží jako obchvat, navazuje na část autostrády u Krušovic zprovozněné v roce 2020.

„Nový úsek odvede veškerou tranzitní dopravu z obce Krupá. Významně se tak zlepší životní podmínky místních obyvatel, sníží se riziko nehod a klesnou emisní zátěže a hluk. Nebezpečné úrovňové křížení se silnicí II/229 nahradila mimoúrovňová křižovatka. Nová čtyřpruhová komunikace je výrazně bezpečnější a umožní řidičům plynulejší jízdu,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

ŘSD plánuje otevření drtivé většiny nových dálničních úseků však až koncem roku. „Vše jde podle plánu. V září a říjnu bude finišovat stavba mnoha nových dálničních úseků. Celkem letos zprovozníme 118 kilometrů nových dálnic, což bude rekordní číslo,“ připomněl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Řidiči by se tak v závěru roku měli dočkat například bezmála 28 nových kilometrů dálnice D3 v Jihočeském kraji, téměř 17kilometrového úseku dálnice D49 ve Zlínském kraji či zhruba 21 kilometrů dálnice D55 ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Nejzásadnější bude otevření výše zmiňované dálnice D4 realizované pomocí PPP projektu. „ŘSD není investorem, nicméně je pravda, že dálnici připravilo kompletně ŘSD. Investor tak 'jen' staví. Považujeme to tak za naši stavbu,“ sdělil Rýdl.

Stavebně rušno není jen kolem dálnic. Vznikají a opravují se i silnice I. třídy. ŘSD aktuálně staví 54 kilometrů nových úseků. Mezi nejzásadnější stavby letošního roku patří velký městský okruh Brna. V polovině srpna byla otevřena část spojující Husovický tunel a Rokytovu ulici. „Stavebně se jednalo o náročnou akci, jejíž součástí jsou velké mosty přes Tomkovo náměstí, řeku Svitavu a více než půl kilometru dlouhá estakáda přes maloměřické seřaďovací nádraží. Práce komplikoval fakt, že probíhaly za provozu v centru města,“ popsal ředitel Závodu Brno ŘSD David Fiala. Do konce roku by státní podnik měl zprovoznit další stavby okruhu, a to části Žabovřeská a Bauerova.

Obchvatu by se měli zanedlouho dočkat také obyvatelé Klatov v Plzeňském kraji. „Na 1. září je plánované zprovoznění první části budovaného obchvatu Klatov na silnici I/27. Ke zprovoznění celé stavby by pak mělo dojít do konce letošního roku,“ informoval mluvčí ŘSD pro Plzeňský kraj Adam Koloušek. O osm dnů později, tedy 9. září, ŘSD pro změnu zprovozní obchvat Jaroměře v Královéhradeckém kraji.

Zadarmo jen pár dnů

Nové dálniční úseky budou moci řidiči využívat bez nutnosti koupě elektronické viněty jen krátkou dobu. Ministerstvo dopravy totiž plánuje jejich zpoplatnění od 1. ledna 2025. V návrhu aktualizace vyhlášky o časových poplatcích rozšiřuje resort seznam zpoplatněných dálničních úseků o nové části dálnice D3, D4, D49 a D55. Jsou mezi nimi i úseky, které by měly být zprovozněny až v první polovině příštího roku. Jediným úsekem, kde řidiči zatím platit nebudou, je desetikilometrový obchvat D3 kolem Českých Budějovic. Ministerstvo ustoupilo požadavku Jihočeského kraje a města.

„Nejdříve bude posouzen vliv zprovoznění dálnice na dopravní situaci ve městě a v této souvislosti se předpokládá provedení směrového průzkumu za účelem zjištění počtu vozidel, která budou dálnici využívat pouze v těchto úsecích,“ píše se v odůvodnění aktualizace vyhlášky.

Plánované otevření dálničních úseků v roce 2024 Dálnice D3, Jihočeský kraj, úsek Úsilné – Hodějovice délka: 7,2 km

zahájení výstavby: 2019

cena: 5,3 miliardy korun bez DPH Stavba vytvoří s další stavbou obchvat Českých Budějovic, čímž bude odvedena veškerá zbytná doprava ze stávající silnice I/3 v úseku České Budějovice – Krasejovka, jejíž kapacita je zcela vyčerpána. Dálnice D3, Jihočeský kraj, úsek Hodějovice – Třebonín délka: 12,6 km

zahájení výstavby: 2019

cena: 5,8 miliardy korun bez DPH Stavba vytvoří spolu s předcházející stavbou „D3 0310/I Úsilné–Hodějovice“ obchvat Českých Budějovic, kterým bude odvedena veškerá zbytná doprava ze stávající silnice I/3 v úseku České Budějovice – Krasejovka, jejíž kapacita je zcela vyčerpána. Dálnice D3, Jihočeský kraj, úsek Třebonín – Kaplice nádraží délka úseku: 8,6 km

zahájení stavby: 2022

cena: 1,9 miliardy korun bez DPH Stavba „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží“ nahradí stávající silnici I/3, která je v mnoha úsecích pro stávající automobilový provoz nevyhovující. Má nevyhovující směrové i výškové uspořádání a je v kolizi s urbanistickými vztahy v území – prochází jednotlivými obcemi. Dálnice D4, Jihočeský kraj, úsek Lety – Čimelice délka: 2,6 km

zahájení výstavby: 2021

cena: stavba formou PPP projektu Stávající dvoupruhová silnice I/4 vede v předmětném úseku plánované stavby dálnice D4 mimo zastavěná území. Přesto nynější šířkové a výškové vedení trasy přináší omezení plynulosti jízdy pro řidiče. Průměrná denní intenzita provozu na tomto důležitém silničním tahu přitom přesahuje hranici 11 tisíc vozidel, z nichž značnou část tvoří kamionová doprava. Na trase se vyskytuje několik nevyhovujících úrovňových křížení s ostatními pozemními komunikacemi. Výstavba předmětného úseku D4 tak zásadně přispěje ke zvýšení bezpečnosti. Vybudování směrově rozdělené čtyřpruhové komunikace umožní řidičům bezpečnější předjíždění. Odstraní se tak riziko případného střetu s protijedoucím vozidlem. Dálnice D4, Jihočeský kraj, úsek Čimelice – Mirotice délka: 8,5 km

zahájení výstavby: 2021

cena: stavba formou PPP projektu Výstavbou dálnice z Prahy minimálně do křižovatky se silnicí I/20 Nová Hospoda bude zajištěno kvalitní dopravní spojení mezi Prahou a významnými jihočeskými městy (Strakonice, po I/20 Písek a České Budějovice). Umožní se tím také oddělení dálkové a místní obslužné dopravy. Dálnice D4, Jihočeský kraj, úsek Mirotice, rozšíření délka: 3,7 km

zahájení stavby: 2021

cena: stavba formou PPP projektu Požadavky na výstavbu dálnic v České republice, jejíž součástí je i stavba dálnice D4 Mirotice, rozšíření, vychází z potřeby zajištění kvalitního dopravního spojení mezi jednotlivými sídelními aglomeracemi a středisky samosprávných krajů na celém území České republiky, s nezbytnou návazností na evropskou dopravní síť. Dálnice D4, Jihočeský kraj, úsek Milín – Lety délka: 11,6 km

zahájení výstavby: 2021

cena: stavba formou PPP projektu Navrhovaná trasa dálnice začíná na konci přeložky u Milína a vede v souběhu se stávající silnicí I/4 vlevo ve směru staničení až za bývalou železniční vlečku vedoucí na vodní dílo Orlík. Za vlečkou se odklání vlevo, míjí obec Chraštice a za osadou Chraštičky se pravostranným obloukem stáčí zpět k trase stávající silnice I/4. Ve stoupání před obcí Zalužany křižuje stávající silnici I/4 a v souběhu s touto komunikací obchází obec Zalužany. Za obcí se trasa dálnice opět přibližuje k trase stávající silnice I/4, kterou křižuje zhruba v místech hranice krajů. Dálnice D4, Středočeský kraj, úsek Háje – Milín délka: 5,5 km

zahájení výstavby: 2021

cena: stavba formou PPP projektu Stavba dálnice D4 v úseku křižovatka II/118–Milín je pokračováním zkapacitnění silnice I/4 a navazuje na stavbu D4 Skalka–křižovatka II/118 zprovozněnou v listopadu 2017. Na konci navazuje na stavbu D4 Milín–Lety, která se taktéž připravuje. Dálnice D48, Moravskoslezský kraj, úsek MÚK Bělotín – Rybí, I. etapa (Palačov – Šenov u N. J.) délka: 8,2 km

zahájení výstavby: 2021

cena: 3,1 miliardy korun Stavba je jednou ze staveb na trase Bělotín– Český Těšín, které jsou připravovány (případně jsou v realizaci) s cílem sjednocení šířkového uspořádání celé trasy v dálničních parametrech a tím pádem dosažení maximální bezpečnosti na této intenzivně využívané komunikaci. Stavba „D48 MÚK Bělotín–Rybí, I. etapa (Palačov– Šenov u N. J.)“ představuje rekonstrukci stávající dvoupruhové směrově nedělené komunikace kategorie S 15/100 (v současné době využívané jako čtyřpruh bez splnění normové kategorie) bez zpevněných krajnic, na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou v kategorii D 25,5/120 s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů středním dělicím pásem. Dálnice D49, Jihomoravský kraj, úsek Moravský Písek – Bzenec délka: 4,1 km

zahájení výstavby: 2022

cena: 1,2 miliardy bez DPH Nově budovaná trasa dálnice D55 nahrazuje stávající kapacitně nevyhovující silnici I/55, jejíž směrové, výškové a zejména šířkové uspořádání nedostatečně koresponduje s narůstajícími intenzitami provozu. Dálnice D55, Zlínský kraj, úsek Staré Město – Moravský Písek délka: 8,8 km

zahájení výstavby: 2021

cena: 2 miliardy korun bez DPH Úsek mezi Starým Městem a Moravským Pískem je jedním ze souboru staveb, které po svém dokončení vytvoří ucelenou dálnici D55. Stávající dvoupruhové uspořádání přestává být kvůli narůstajícím intenzitám provozu kapacitně dostačující. Současná I/55 a taktéž II/427 navíc procházejí zastavěným územím obcí, takže vybudování D55 v nové trase přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel. Dálnice D55, Zlínský kraj, úsek Babice – Staré Město délka: 8,5 km

zahájení výstavby: 2020

cena: 2,9 miliardy korun bez DPH Dálnice D55, které je tento úsek součástí, tvoří důležitou komunikaci, jež propojuje sídelní oblasti střední, jihovýchodní a jižní Moravy. Zároveň nahrazuje stávající silnici I/55, jejíž kapacita je nedostatečná a nevyhovuje současným intenzitám provozu. Dálnice D49, Zlínský kraj, úsek Hulín – Fryšták délka: 17,3 km

zahájení výstavby: 2021

cena: 6 miliard korun bez DPH Účelem stavby je vybudování kapacitní komunikace, která umožní převést vysoké intenzity silniční opravy z komunikací vedených zástavbou Zlína, Otrokovic, Holešova i Hulína na nově navrhovanou kapacitní komunikaci D49. To se příznivě dotkne i všech obcí na stávající trase silnice I/49, I/55, II/490 a II/432 v okresech Kroměříž a Zlín. Silnice I. třídy I/42 Brno, Jihomoravský kraj, VMO Bauerova délka: 1 km

zahájení výstavby: 2023

zprovoznění: 2024

cena: 548, 6 milionu korun bez DPH Stavba „I/42 Brno VMO Bauerova“ tvoří jednu z nezbytných částí Velkého městského okruhu v Brně. Tato stavba dotváří jihozápadní segment trasy velkého městského okruhu, který zlepší plynulost a bezpečnost silničního provozu v oblasti městské části Pisárky. Zároveň zajistí propojení už existující a plánované části velkého městského okruhu.

I/42 Brno, Jihomoravský kraj, VMO Žabovřeská I – etapa II délka: 0,9 km

zahájení výstavby: 2020

zprovoznění: 2024

cena: 2,04 miliardy korun bez DPH Stavba VMO Žabovřeská je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu v Brně. Její realizací bude odstraněno úzké hrdlo mezi dvěma už vybudovanými úseky – stavbou MÚK Hlinky a Žabovřeská 2, kde je trasa omezena řekou Svratkou a příkrým skalním svahem Wilsonova lesa. I/27 Klatovy, Plzeňský kraj, přeložka, 1. stavba délka: 7,6 km

zahájení výstavby: 2021

zprovoznění: 2024

cena: 863,4 miliony korun bez DPH Projektovaný úsek silnice I/27 po svém dokončení povede k výraznému zvýšení plynulosti dopravy a dále i k odvedení tranzitní dopravy ve směru Plzeň – Železná Ruda mimo centrum Klatov. I/20 Bečov nad Teplou, Karlovarský kraj, serpentiny délka: 0,9 km

zahájení výstavby: 2024

zprovoznění: 2024

cena: 113,3 miliony korun bez DPH Cílem je zlepšení bezpečnosti na problematickém úseku s největší dopravní nehodovostí. Zejména se bude jednat o zvětšení poloměrů některých nebezpečných zatáček na trase z Bečova nad Teplou do Plzně. Zdroj: ŘSD, mapový portál