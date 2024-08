Od ledna platí v Česku nový bodový systém pro motoristy. Nejenže je jednodušší, ale přinesl zároveň přísnější finanční postihy pro řidiče. I to může být jeden z důvodů, proč se v první polovině letošního roku bouralo nejméně za posledních devět let. Stejně tak se daří snížit počet obětí a těžce zraněných při dopravních nehodách. Ministerstvo dopravy a dopravní experti nechtějí dopady změn zatím příliš komentovat. Na objektivní hodnocení je podle nich příliš brzy.

Od začátku letošního roku platí na českých silnicích řada změn. Tou nejvýraznější, která se dotýká naprosto všech motoristů, je nový bodový systém. Zjednodušil se - přestupky jsou rozdělené do dvou, čtyř a šestibodových kategorií podle závažnosti. Kromě toho přinesl i přísnější pokuty. U řady přestupků už není v „ceníku pokut“ možnost od do, ale je pevně stanovena. „I samotní řidiči vnímali některé sankce jako nízké. Cestou zvýšení pokut jsme se museli vydat i z důvodu, aby si řidiči z okolních zemí, kde jsou pokuty vyšší, nedělali u nás, co chtějí,“ vysvětlil několikrát ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Přísnější tresty se zřejmě začínají projevovat. Od začátku ledna do konce června letošního roku se stalo v porovnání se stejnými obdobími nejméně nehod za posledních devět let. Zatímco ještě v roce 2016 evidovali policisté 47 459 dopravních nehod a o tři roky později dokonce přes 52 tisíc, letos to bylo „jen“ 44 370 karambolů.

Neklesl však jen počet nehod, ale i počty obětí a těžce zraněných lidí. Letošní půlroční bilance je jedna z nejlepších za poslední roky. Zatímco v první polovině roku 2023 se z cest už nikdy domů nevrátilo 219 lidí, letos zemřelo 210 osob. Jedná se o druhou nejlepší bilanci za posledních deset let. Méně lidí, konkrétně 198, zemřelo v roce 2021. Při nehodách se letos zranilo 640 lidí, což je nejméně od roku 2015.

Opatření posoudí příští rok

„Pozitivní trend v počtu dopravních nehod je dobrou zprávou. Jestli je to ovšem způsobeno novou legislativou, úplně nyní říci nelze. Na chování řidičů zabírá vždy kombinace opatření, ať už je to legislativa, dohled policie či vymahatelnost. Dopady nového bodového systému budeme analyzovat nejdříve po roce, což je minimální doba pro objektivní posouzení,“ myslí si vedoucí Samostatného oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Ten zároveň připomenul, že počet obětí dopravních nehod v posledních letech klesá. Dokazuje to i srovnání s ostatními státy Evropské unie. Zatímco dříve se Česko pohybovalo v té horší polovině, nyní tomu tak úplně není. „Česká republika patřila v roce 2023 se 46 usmrcenými osobami na 1 milion obyvatel na 15. místo, když se poprvé dostala na úroveň evropského průměru,“ poznamenal Neřold.

Počet dopravních nehod (období leden - červen)

Rok Počet nehod Usmrcení Těžce zranění 2024 44 370 210 640 2023 45 016 219 835 2022 48 454 224 837 2021 45 644 198 697 2020 45 403 222 849 2019 52 207 233 1 084 2018 50 228 228 1 120 2017 49 897 223 1 116 2016 47 459 223 1 209 2015 43 696 264 1 166

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu

Potvrzují to i někteří dopravní experti. „Hodně se o novém bodovém systému hovořilo. Upozorňovalo se na zvýšení pokut. Mnozí řidiči si zřejmě uvědomili, že už třeba za rychlejší jízdu nedostanou pokutu jen několik málo stovek, ale mnohem více. Na vyhodnocení bude ale potřeba trochu více času,“ zhodnotil expert na bezpečnost v dopravě Roman Budský.

I on si však myslí, že za pozitivním trendem nestojí pouze nový bodový systém, ale také zvýšený dohled policistů na silnicích. „V polovině roku 2006 začal v Česku platit bodový systém. Počet nehod následně klesl. Rok nato ale vzrostl. Důvodem bylo, že chyběl větší dohled policistů. Řidiči tak začali vnímat bodový systém jen jako nějakou formalitu,“ vysvětlil Budský.

Zda za nízkým počtem karambolů a zemřelých při nehodách v prvním půlroce stojí aktualizovaný bodový systém, nechce zatím ministerstvo dopravy spekulovat. „Samozřejmě nás těší pokles počtu dopravních nehod, avšak nejsme schopni s jistotou určit, že je zde souvislost s novým bodovým systémem. Uplynutí pouhého půl roku od zavedení novely zákona není dostatečně dlouhá doba na relevantní zhodnocení dopadů této změny. Zjednodušeně proto, že mnoho přestupků, které nám dnes spadnou do statistik v roce 2024, byly spáchány ještě v loňském roce,“ reagoval na dotaz Deníku mluvčí ministerstva Jan Jakovljevič.

Ještě přísnější tresty

Resort dopravy chystá analýzu bodového systému nejdříve v příštím roce. Pokud se odhalí nedostatky, začne debata o případných úpravách. Podle motoristů by se měly zpřísnit pokuty za rychlou jízdu. Ta patří k nejtragičtějším příčinám nehod. „Skoro denně jsme svědky hrozivých nehod kvůli rychlosti bezohledných řidičů. Okolní státy jako například Rakousko či Polsko u rychlé jízdy přistoupily k daleko ráznějším trestům. Měli bychom se inspirovat a bbezohledné řidiče tvrdě trestat,“ sdělil mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.

Podle Budského by se měl do bodového systému vrátit jeden z nejčastějších prohřešků řidičů – nedodržování dostatečného odstupu mezi vozidly. Nehod, kdy řidič lepící se na zadní část auta před ním skončí nakonec v jeho kufru, je měsíčně několik stovek.

„Mnohem přísnější tresty by měly být i pro řidiče, kteří se odmítnou podrobit testu na alkohol či jiné návykové látky. Za rok se jedná o zhruba sedm tisíc šoférů. To není malé číslo. Ti lidé moc dobře vědí, proč to dělají. V mnoha případech by totiž měli na krku nikoliv přestupek, ale trestný čin. Moc dobře si to uvědomují,“ upozornil Budský.

Takzvaným odmítačům nyní hrozí pokuta ve správním řízení od 25 tisíc do 75 tisíc korun, zákaz řízení od 18 měsíců až na tři roky, ale také ztráta šesti bodů. „Někteří tito lidé poté řídí i přes soudem vyslovený zákaz řízení. To je další problém,“ poznamenal Budský.

Dopravní expertka Týmu silniční bezpečnosti Stanislava Jakešová už dříve řekla, že větší páky a také sankce, které zavedl od ledna právě nový bodový systém, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích. „Na druhou stranu, chroničtí porušovatelé předpisů budou na silnicích stále. Pro někoho je trestem i nízká pokuta, pro někoho až zadržení řidičského průkazu,“ dodala Jakešová.