Lidé cestující vlakem, kteří mají rádi pohodlí, se mohou těšit na další novinku. Zatímco České dráhy nedávno představily nejmodernější soupravu ComfortJet, menší dopravce RegioJet přichází s něčím jiným. Cestující z Hlavního nádraží v Praze budou moci vyčkat na svůj vlak v nejluxusnějším salónku. Navíc útrata jde na účet dopravce.

Dopravce RegioJet představil luxusní salónek na Hlavním nádraží v Praze. | Foto: Denik/Miroslav Elsnic

Pohodlná křesla a stolky, ale také moderní sedací boxy pro větší soukromí. K tomu hustá síť zásuvek pro nabíjení notebooků a mobilních telefonů, vysokorychlostní internet a toalety. A to není vše. K dispozici tu je celá řada nápojů, nechybí ani zmrzlina. Na své si přijdou i milovníci kávy. Buď mohou využít zdejší plně automatické kávovary, nebo si svépomocí připravit espresso v pákovém kávovaru. Takto vypadá nové zázemí pro cestující „žlutým” dopravcem v odbavovací hale Hlavního nádraží v Praze.

Na českou železnici míří moderní vlaky. Podívejte se, které legendy naopak končí

„RegioJet pokračuje v růstu a inovacích. S více než jedenácti miliony cestujících přepravených v minulém roce a úspěchem v nejnovějších veřejných zakázkách otevíráme tuto novou lounge, která reflektuje naši ambici poskytovat nejvyšší možnou kvalitu služeb,“ řekl majitel RegioJetu Radim Jančura.

Cestující mohou luxusní čekárnu využít hodinu před odjezdem. Jízdenka slouží zároveň vstupenka. „Chceme, aby cesta nebyla cílem, ale aby začala už na nádraží. Přicházíme s ojedinělým přístupem, vše v lounge mohou využívat všichni cestující zdarma bez ohledu na cestovní třídu,” doplnil Jančura.

Dopravce RegioJet představil luxusní salónek na Hlavním nádraží v Praze.Zdroj: Denik/Miroslav Elsnic

Navodit ještě více cestovatelskou atmosféru by v budoucnu mělo klavírní křídlo. To je zde sice už umístěné a přehrává hudbu automaticky, repertoár by ale mělo umět vybrat podle cílové destinace. „Cesta vlakem nemá být vynucenou alternativou, ale měla by být zážitkovou záležitostí s emocionálním zážitkem. Plánujeme, že když vlak pojede do Ostravy, před odjezdem bude hrát něco z Ostravska. Chceme přinést ducha místa, kam cestující směřuje, sem. Uvidíme, jak se nám to podaří,“ sdělil známý designér Patrik Kotas.

Investují i další

Zhruba před měsícem představily České dráhy nejmodernější soupravu, která bude jezdit po tuzemských kolejích. Jedná se o vlaky řady ComfortJet. Cílí na pohodlí pasažérů a nabízejí nejen více místa, ale i další moderní vychytávky. Do roku 2026 by měl dopravce svoji flotilu rozšířit o 180 vozů, které budou tvořit dvacet souprav. Celkové náklady se vyšplhají na 12,5 miliardy korun. „Na trať Bohumín – Praha by měly soupravy ComfortJet vyjet v průběhu června,“ sdělil generální ředitel ČD Michal Krapinec.

České dráhy představily nejmodernější vlak. ComfortJet má nalákat cestující

Podle Svazu osobních železničních dopravců ČR se díky investicím tuzemská železnice přibližuje k úrovni standardů ze západní Evropy. „Je to především díky investicím do vlaků a zlepšování zákaznického servisu. Ještě letos dopravci pošlou na koleje zcela nová vozidla za zhruba 16 až 17 miliard korun. V horizontu deseti let tak mohou podle odhadů investice do železničních vozidel u nás výrazně přesáhnout částku sto miliard korun,“ dodal ředitel svazu Petr Moravec.