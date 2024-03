Projet křižovatkou, když na semaforu svítí žlutá barva, může řidiče vyjít draho. Zatímco do konce roku mohli policisté přimhouřit oko a šofér nemusel dostat žádnou pokutu, nově je její rozmezí přesně dané a pohybuje se kolem pěti tisíc korun. Existují výjimky, kdy lze na žlutou projet bez trestu. Šoféři toho ale často zneužívají.

Světelná křižovata, semafory - Ilustrační foto | Foto: ČTK

Spěch na semaforech se šoférům může šeredně vymstít. Za projetí křižovatky, když už svítí žlutá barva, nově hrozí astronomická pokuta, připsání trestných bodů do karty řidiče i ztráta řidičského průkazu. Zhruba takové informace se v posledních týdnech objevují na nejrůznějších webových portálech a také sociálních sítích. Odkazují přitom na novinky platné od letošního ledna spojené s novelou zákona o silničním provozu. Došlo totiž ke zpřísnění některých přestupků.

Mezi ně patří i právě projetí křižovatkou, pokud na semaforu svítí červená barva. Zatímco ještě v minulém roce hříšník mohl vyfasovat od policistů na místě pokutu až do výše 2500 korun a připsání pěti trestných bodů, od ledna jsou sankce přísnější. Na místě mu hrozí pokuta v rozmezí od 4500 do 5500 korun a přidělení šesti bodů do karty řidiče. Ve správním řízení je finanční postih v rozmezí od 7 do 25 tisíc korun.

Žádná novinka

Stejná pravidla platí i v případě, kdy svítí na semaforu žluté světlo. Nejedná se o žádnou převratnou změnu, jak některé zdroje tvrdí. „Signál se žlutým světlem znamená povinnost zastavit vozidlo. Aby mohl být provoz na křižovatce plynulý a bezproblémový, při rozsvícení žlutého signálu má řidič povinnost zpomalit a zastavit. Nezastavení na žlutou mělo před novelou zákona o silničním provozu a stále má stejné následky jako jízda na červenou. V tomto ohledu se od ledna nic nezměnilo,“ připomněl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Věděli jste, že na semaforu žádná oranžová barva není? Podle pravidel provozu na pozemních komunikacích jde o žlutou barvu.Zdroj: Pixabay

Na rozdíl od červené lze v některých případech křižovatkou na svítící žlutou projet. Jedná se o výjimku, kdy je vozidlo při rozsvícení signálu tak blízko hranici křižovatky, že by nestihl bezpečně zastavit, nebo by při tom ohrozil jiné účastníky.

Dělá to skoro každý

Jenže výjimku mnozí šoféři často zneužívají. Mylně se domnívají, že na žlutou mohou ještě jet. Vidět je to zejména na křižovatkách ve velkých městech. „V Praze a velkých městech to je prohřešek skoro každého druhého řidiče. Místo toho, aby zastavili, zrychlí a projedou křižovatkou. Ohrožují tak jiné účastníky silničního provozu. Je to zvláštní zvyk, ovšem nejen českých řidičů. Děje se to i v zahraničí,“ upozornil expert na bezpečnost v dopravě a zároveň předseda expertní rady Platformy VIZE 0 Roman Budský.

Řidiči, kteří projedou křižovatkou na rozsvícené žluté světlo, obavy ze sankcí hned mít nemusejí. Ve správním řízení se mohou obhájit. „Vždy je nutné posoudit konkrétní situaci individuálně. Může se stát, že řidič by bezpečně stihl zastavit, ale za ním je nalepený jiný řidič. Vyhodnotí proto, že raději projede křižovatkou, aby do něj za ním jedoucí řidič nenaboural. Stejně tak je nutné brát v potaz klimatické podmínky, ale třeba i pocit řidiče,“ dodal Budský.