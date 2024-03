Mnohem více peněz z účtu než dříve teď mizí majitelům aut. Letos totiž oproti minulému roku výrazně zdražilo takzvané povinné ručení. Experti upozorňují, že ceny už kvůli všeobecnému zdražování neklesnou. Přesto by se klienti podle nich neměli s navýšením jen tak smířit. Možnosti jak ušetřit existují.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

V loňském roce na jaře platil Jaroslav, který si nepřeje uvést celé své jméno, za povinné ručení zhruba 6300 korun. Letos bude muset sáhnout hlouběji do kapsy. Pojišťovna mu ve výročním dopise oznámila zdražení o 480 korun. „V životě jsem neměl nehodu, žádnou škodnou událost. Přesto platím každý rok více a více. A to i při započítání bonusů,“ reagoval rozzlobeně dvaačtyřicetiletý prodavač.

Nemile překvapených majitelů aut bude letos zřejmě mnohem více. Oproti minulým rokům totiž pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, lidově povinné ručení, výrazně podražilo. V porovnání letošního února s tím před rokem dokonce o 15 procent. Zatímco loni činila únorová průměrná výše povinného ručení bezmála 4266 korun, letos to bylo o zhruba šest set korun více. Průměrné sazby rostly už ke konci roku 2023, nejvíce, a to o osm procent v prosinci. Vyplývá to z dat portálu Top-Pojištění.cz.

Povinné ručení budou muset platit i majitelé některých elektrokoloběžek:

Povinné ručení budou nově platit i majitelé elektrokoloběžek, rozhodli poslanci

Příčinou jsou dopady rekordní inflace zejména v roce 2023. „Zdražení pojistného je rozvrženo velmi nerovnoměrně mezi jednotlivými pojišťovnami. Soulad s novými pravidly, která začnu platit od dubna, není hlavním důvodem, proč některé z nich začaly zvyšovat ceny. Tím je spíš snaha o vyrovnání obecných důsledků inflace, tedy navyšujících se škodních závazků,“ vysvětlil produktový specialista portálu Top-Pojištění.cz Ondřej Vacek.

Podle expertů se musí majitelé aut připravit na to, že pojišťovny budou zvyšovat ceny nadále. Tlačí je k tomu právě nárůst cen nejen náhradních dílů, ale také služeb. „S tím, jak jsou nové vozy stále vyšší, proplácení škod a oprav je nákladnější, lze reagovat pouze zvyšováním pojistného. Tento trend ještě zesílí kvůli tlaku na elektromobilitu, protože s obnovou vozového parku roste i jeho hodnota. A elektromobily nejsou rozhodně levnou záležitostí,“ upozornil hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Podobně vnímá situaci i šéf ekonomů UniCredit Bank Pavel Sobíšek. „Ceny povinného ručení porostou úměrně zdražování aut a jejich oprav. Konkurence na trhu může zdražování pojistek rozkládat v čase, ale nemůže ignorovat vývoj celkových nákladů pojišťoven na povinné ručení,“ sdělil Sobíšek.

Vyplatí se hledat

Nespokojení klienti by se ale podle expertů neměli s vyšší cenou jen tak smířit. Podle nich se vyplácí hledat výhodnější nabídky a současné smlouvy vypovědět. Některé pojišťovny pak ve snaze udržet klienty nabídnou „podpultové“ ceny.

Chcete za povinné ručení ušetřit? Vyplatí se hledat různé nabídky:

Ceny povinného ručení porostou i letos. Vyplatí se hledat nabídky u konkurence

Pomoci s hledáním nejlepší ceny mohou i internetové srovnávače. Důležité je se nezaměřovat jen na cenu, ale vždy porovnávat konkrétní parametry třeba v podobě výše pojistného limitu či nabízených asistenčních služeb. Snížit cenu povinného ručení může i frekvence placení. Jednorázová platba vyjde vždy o něco levněji než rozložení do splátek.