Kvůli extrémním dešťům se rozlily řeky ze svých koryt téměř po celém Česku, na mnoha místech způsobily ničivé povodně. Zaplavené jsou i celé obce. Voda spláchla vše, co ji přišlo do cesty. Často i zaparkovaná auta. Alespoň nějakou náplastí za zničený vůz mohou být peníze z pojištění. Nestačí ale pouhé povinné ručení, majitel musí být připojištěný. Deník připravil seznam nejdůležitějších otázek o odpovědí na toto téma.

Dostanu peníze za povodní zničené auto v případě, že mám sjednané povinné ručení?

Ne. Z povinného ručení se hradí škody, které řidič provozem svého vozidla způsobí na zdraví i majetku třetích osob. Povodně sem rozhodně nepatří.

U povinného ručení mám připojištění týkající se přírodního živlu. Vztahuje se na povodeň?

Ano. U pojišťoven je možné mít sjednané připojištění na přírodní živly. Je však nutné se podívat do smlouvy, zda ho máte skutečně sjednané – ve smlouvě bude i uvedeno i na jakou částku a výše vaší spoluúčasti.

Chrání proti přírodním živlům havarijní pojištění?

Záleží na smlouvě a co vše bylo sjednáno. Pokud ale máte havarijní pojištění takzvané „all risk“ můžete být bez obav – tento druh pojištění zahrnuje krytí proti všem formám poškození auta.

Při povodni bylo auto zaparkované v garáži u pojištěného domu. Dostanu peníze od pojišťovny za zničený vůz?

Ne, nedostanete. Pojištění se vztahuje pouze na stavby. Automobil musí být pojištěn zvlášť – havarijní pojištění, nebo připojištění na přírodní živly u povinného ručení.

Auto jsem utopil při jízdě domů, kdy už řádila povodeň. Přijdu o peníze od pojišťovny?

Ve většině případech ne. Pojišťovna však bude vaše jednání prověřovat. „Posuzuje se na základě konkrétních okolností každého případu. Máme přesný přehled o posloupnosti událostí i opatřeních krizového štábu v každé lokalitě, takže z toho lze vycházet při zjišťování, zda podobný postup byl v dané chvíli namístě či nikoli,“ vysvětlila mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Musí být automobil při povodních zaparkovaný u domu nebo na nejbližším parkovišti?

Nemusí. „Je ale potřeba prokázat, že vozidlo bylo zasaženo povodní,“ sdělil mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.

Mám povinnost auto preventivně přemístit?

Ve smlouvách o pojištění je většinou uvedeno, že se musí vždy podniknout kroky k ochraně majetku. Pokud tedy záchranáři varovali několik dnů předem o hrozbě povodní a auta zůstala na svém místě, mohlo by to být bráno jako přitěžující okolnost. „Je namístě zkoumat, do jaké míry zanedbání preventivní péče mělo za následek vznik škody a její rozsah. Samozřejmě pokud například zasáhla povodeň tam, kde se nečekala, nebo pokud dotyčný měl auto v pohotovosti kvůli jiným relevantním důvodům, tento postup by se neuplatnil,“ vysvětlila mluvčí Svobodová.

Zaparkované auto odnesla voda. Nemám fotodokumentaci.

Událost nahlaste na pojišťovnu. Fotodokumentaci dodáte později. „Pokud vozidlo uplave, určitě je možné nafotit až bude nalezeno. Stále platí, že je nutné prokázat, že vozidlo bylo zasaženo povodní,“ řekl Pavlík z České asociace pojišťoven.

Při evakuaci jsem nestihl(a) s sebou vzít smlouvu o pojištění. Mohu i tak kontaktovat pojišťovnu?

Ano. Pojišťovny jsou schopné identifikace i bez fyzické papírové smlouvy. Stačí jim k tomu sdělit registrační značku nebo osobní identifikátory v podobě jména, příjmení a podobně.