Od ledna nemusí řidiči při řízení vozit u sebe doklady. Zelenou kartu či občanský průkaz mohou předložit v elektronické podobě pomocí chytrých telefonů. Jenže novinku někteří senioři kritizují. Nelíbí se jim, že zatímco zelenou kartu lze mít ofocenou v mobilním telefonu, oni musí předkládat potvrzení o zdravotní způsobilosti v papírové formě. Jinak jim hrozí pokuta.

Ne všichni šoféři mohou usednout za volant pouze s chytrým telefonem, starší řidiči s sebou musí vozit potvrzení o zdravotní způsobilosti. Podle některých jde o diskriminaci. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Řidiči v Česku se od ledna nemusí stresovat z pokut kvůli zapomenutým dokladům. Díky novele silničního zákona nemusí vozit při řízení řidičský průkaz, malý techničák či průkaz profesní způsobilosti.

Od dubna navíc policie toleruje občanský průkaz nahraný ve speciální aplikaci eDoklady, takže jediné, co řidič potřebuje, je chytrý telefon. V něm totiž může mít kromě nahrané občanky i zelenou kartu.

Nutný posudek

Jenže. Ne všichni šoféři mohou usednout za volant pouze s chytrým telefonem. Patří mezi ně šoféři starší 65 let. Ti s sebou musí vozit potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pokud jej u sebe při řízení nemají, hrozí jim bloková pokuta až 1 500 korun. Ve správním řízení to může být až pět tisíc korun.

„Vláda se vytahuje, jak pracuje na digitalizaci a tím usnadňuje lidem život. Ale jak silně diskriminuje starší lidi, o tom nemluví. Na občanku, řidičák a zelenou kartu mi stačí mít s sebou mobil, ale když zapomenu pouzdro s doklady, tak mi při kontrole chybí potvrzení od lékaře, které u sebe musím mít v originále,“ postěžoval si čtenář Zdeněk Hořejší. Podobně reagovali i další čtenáři.



Kritikou nešetřila ani předsedkyně Rady seniorů České republiky Lenka Desatová. „Celkově se na seniory v Česku zapomíná. Problém není jen u zmíněného řízení bez dokladů. Senioři jsou diskriminovaní i třeba markety. Pokud nevyužívají mobilní aplikace, nedosáhnou na slevy,“ připomněla.

Změna zhruba za rok

Ministerstvo dopravy pochybení odmítá. „Připomínkovali jsme v meziresortním řízení to, aby ministerstvo zdravotnictví po vzájemné dohodě vybudovalo systém, kde budou posudky elektronicky evidovány, a pošle informaci o zdravotní způsobilosti řidiče do Centrálního registru řidičů. Tam mají přístup i kontrolní orgány, a tudíž by již u sebe senioři nemuseli posudek vozit,“ reagoval mluvčí resortu dopravy František Jemelka.

Situace by se podle ministerstva zdravotnictví měla změnit nejpozději do konce roku 2025. V současné době se vytváří projekt Kmenových registrů. Veškeré systémy, které používají i praktičtí lékaři, by do něj měly být napojené. Jednou z dostupných informací bude podle resortu zdravotnictví i informace o oprávnění nebo nezpůsobilosti k řízení motorového vozidla.

„Platí stejný termín jako i u dalších projektů – realizace kmenových registrů se zapracováním výrobců do ambulantních systémů bude probíhat ještě v letošním a příštím roce s tím, že nejzazší termín může být například z důvodu nutnosti implementace do aplikací lékařů až v posledním kvartále 2025. Dokumenty v podobě lékařské zprávy bude samozřejmě možné doručit a uchovávat i v mobilní aplikaci – EZKarta,“ dodal mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.