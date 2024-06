Připravovaná novela, podle níž si budou viníci nehod sami platit své léčebné výdaje, vyvolala diskusi mezi řidiči i odborníky na dopravu. S návrhem ministerstva zdravotnictví nesouhlasí Česká asociace pojišťoven a nadšení nepanuje ani mezi oslovenými experty. Deník o plánované změně zákona o zdravotním pojištění a s ní spojené kritice přináší přehledné informace.

Co se změní?

Zákon o veřejném zdravotním pojištění se dost možná dočká zásadní změny. Zapříčinit to může nová formulace nastavená proti viníkům nehod. „Příslušná zdravotní pojišťovna má vůči svému pojištěnci právo na náhradu nákladů na jemu poskytnuté hrazené služby, které vynaložila v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání, o němž bylo pravomocně rozhodnuto v trestním řízení nebo řízení o přestupku,“ píše se v návrhu zákona.

V praxi by to znamenalo, že by pojišťovny mohly vymáhat po viníkovi nehody náklady spojené s léčbou jeho zranění. „Chceme narovnat nevyhovující podmínky. Pojišťovny mohou po viníkovi nehody vymáhat léčebné výdaje spojené se zraněním jiných osob, ale v případě, že se zraní pouze on sám, náklady na léčbu po něm vymáhat nemohou," sdělil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Pojišťovny změnu odmítají

Proti novince v zákoně o veřejném zdravotním pojištění se postavila Česká asociace pojišťoven. Podle jejího mluvčího Tomáše Pavlíka by změna měla celospolečenské následky a došlo by k popření principu veřejného zdravotního pojištění.

„Změna by měla široký dopad na běžné občanské situace se závažnými následky pro toho, kdo něco způsobí. Je potřeba si uvědomit, že většina dopravních nehod je spojena s nějakým přestupkem řidiče. Pokud je způsobena škoda na zdraví, pak to může být i trestný čin, ublížení na zdraví. To by mělo naprosto dramatický dopad pro řidiče motorových vozidel. Naše asociace je striktně proti podobnému způsobu, jak vylepšovat rozpočty zdravotních pojišťoven,“ poznamenal Pavlík.

Odborníci požadují konkrétní situace

Možnost, že by si viník nehody hradil náklady za léčbu svých zranění, se příliš nezamlouvá ani odborníkům. Se změnou by souhlasili v případě, že by byla v zákoně vázána na konkrétní případy. „Kdyby to bylo zacíleno zcela jasně, a to na řidiče pod vlivem alkoholu a drog. Musel by počítat s tím, že pokud se mu něco stane, bude si muset za léčbu platit. V opačném případě je to popření principu zdravotního pojištění. Řidiči by za jednu chybu platili celý život, čelili by exekucím,“ uvedl mluvčí Ústředního automotoklubu České republiky Igor Sirota.

Podobný názor má i expert na bezpečnost v silničním provozu Roman Budský. „Plošné zavedení vymáhání nedává smysl. Mohl by být ale stanoven třeba minimální podíl spoluúčasti pro léčbu viníka nehody, který řídil opilý, pod vlivem návykové látky či se choval agresivně. Pak by to mohlo mít odstrašující efekt v podobě - řídíš opilý, nedoplatíš se,“ podotkl.

Řidiči spíše pro

Deníkem oslovení šoféři vesměs se změnou souhlasí. Ale i podle nich by bylo spravedlivé stanovit pravidla. „Aby pojišťovny nevymáhaly celou částku, ale jen určitou část. Takovou, která dotyčného finančně nezruinuje, ale zároveň si to ten člověk příště rozmyslí,“ řekla jednačtyřicetiletá Kateřina Novotná.

Profesionální řidič kamionu Radek Procházka novinku vnímá, podobně jako odborníci, možný bič na opilce za volantem. „Každý den je ve zprávách, že někdo udělal někoho jiného nešťastným kvůli jízdě pod vlivem. Pokud se opilý řidič zraní při nehodě, kterou způsobil, ať si na léčbu přispěje. Nikdo ho nenutil, ať pije a řídí,“ sdělil.

Stejný názor má i Tereza Hůlová. „Když někdo řídí opilý, nebo jezdí příliš rychle, ať si zaplatí i doktory," myslí si.

Jak by to bylo v praxi

Pokud dnes řidič pod vlivem alkoholu způsobí dopravní nehodu a zraní se, náklady na léčbu jdou ze zdravotního pojištění. Jestliže se při nehodě zraní někdo další, takzvaně třetí osoba, mohou zdravotní pojišťovny vymáhat náklady na léčbu po viníkovi nehody. V tomto případě řidiči pod vlivem alkoholu.

V případě, že by návrh zákona začal platit, budou moci zdravotní pojišťovny po viníkovi nehody vymáhat nejen náklady spojené s léčbou třetích osob, ale i jeho samotného. „Pojišťovny by vymáhaly škodu v případě pravomocného rozhodnutí, že bylo spácháno protiprávní jednání. Jedná se například o nehodu, kterou způsobí řidič pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky," upřesnil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Nejdříve v příštím roce

Od kdy by mohla změna platit, není zatím zřejmé. Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění prošel teprve meziresortním připomínkovým řízením. Námitky a připomínky nyní zpracovává ministerstvo zdravotnictví. Ještě v červnu by novelu měla mít k dispozici legislativní rada vlády. I tak by ale případné změny začaly platit spíše až ve druhé polovině příštího roku.