Mnozí řidiči každodenně zbytečně riskují. V časové tísni se snaží zpoždění nahnat právě za volantem. Podle průzkumu České asociace pojišťoven se k porušování rychlostních limitů přiznává devět z deseti šoférů. Nepřiměřená rychlost přitom patří k nejčastější příčině tragických nehod. Asociace pojišťoven se proto rozhodla pokusit řidiče zpomalit. K manifestu Den bez stresu se začínají připojovat i firmy nebo spolky. Dokonce se opozdil i pražský orloj.

Nepřiměřená rychlost přitom patří k nejčastější příčině tragických nehod. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Na 27. května roku 2019 Jarmila Kopřivová nikdy nezapomene. Jen shodou šťastných náhod totiž nedošlo k neštěstí. „Měla jsem v plánu, že vypravím syna do školy dříve, abych stihla důležitou schůzku na Kladně. Jenže zafungoval zákon schválnosti. Vůbec jsem nestíhala, auto nechtělo nastartovat. Do toho stres z pracovní schůzky,“ popsala Deníku pracovnice v IT.

Zpoždění se snažila dohnat na silnici. To se jí a jejímu synovi mohlo stát osudným. „Projela jsem rychle zatáčku, dostala smyk a skončila ve škarpě. Chyběl kousek a narazili bychom do stromu. Synovi se nic nestalo, já měla několik odřenin. Dodnes to mám před očima,“ vylíčila.

Riskují kvůli zpoždění

Rozhodně není jediná, kdo se kvůli zpoždění snaží dojet do cíle co nejrychleji. Podle posledního průzkumu České asociace pojišťoven přiznává porušení rychlostních předpisů devět z deseti řidičů. Více než čtyřicet procent šoférů jako hlavní důvod uvádí spěch kvůli zpoždění. Nepřiměřená rychlost je přitom po nesprávném způsobu jízdy, kam mimo jiné patří nevěnování se řízení kvůli telefonování, nejčastější příčinou smrti při nehodách.

Devět z deseti řidičů přiznává, že porušuje rychlostní předpisy, a 43 procent řidičů spěchá, protože dohání zpoždění:

Z celkového počtu 455 osob, které zemřely v roce 2023 při dopravních nehodách, jich 138 zahynulo kvůli rychlé jízdě. „Nepřiměřená rychlost je příčinou všech dopravních nehod v sedmnácti procentech. V kategorii mladých řidičů je to téměř třicet procent. Navíc v našem průzkumu zhruba 27 procent mladých řidičů přiznalo, že je rychlá jízda zkrátka baví a je to pro ně adrenalin,“ připomněl výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Rychlejší jízda ovšem žádné benefity nepřináší. Při dvojnásobném překročení rychlosti je kinetická energie až čtyřikrát vyšší, o desítky procent se prodlužuje brzdná dráha pro bezpečné zastavení. Navíc vyšší rychlost přináší jen malou úsporu času. „Na stokilometrovém úseku při jízdě rychlostí 90 kilometrů za hodinu místo osmdesátky se jedná o úsporu pouhých osm minut. Vysoká rychlost s cílem ušetřit čas je zbytečné riskování,“ vysvětlil expert na bezpečnost v dopravě Roman Budský.

Nejvíce se bourá na Plzeňsku

Portál nehod zanalyzoval data o dopravních nehodách za posledních deset let. Z nich vyplývá, že od roku 2014 do konce loňského roku z celkových bezmála 980 tisíc karambolů mělo 134 891 nehod hlavní příčinu nepřiměřenou rychlost. To znamená, že šoféři nebrali ohled na stav vozovky, viditelnost nebo hustotu provozu.

Vůbec největší podíl nehod způsobených rychlou jízdou na celkovém počtu nehod je v Plzeňském, Jihočeském a Středočeském kraji. Téměř každá pátá havárie tu vznikne kvůli nepřiměřené rychlosti. Naopak nejméně se kvůli rychlosti bourá v Praze. Podíl nehod způsobených rychlou jízdou tu činí 5,17 procenta.

S rychlou jízdou souvisí také agresivní chování řidičů, které patří mezi hlavní příčiny vzniku vážných nehod:

Mezi nejrizikovější dny patří ty v závěru týdne. „Nejrizikovějším dnem z hlediska počtu nehod způsobených rychlou jízdou je sobota - přesuny na víkend či dovolené a prázdnější silnice zřejmě vybízejí řidiče k rychlé jízdě. Druhým nejrizikovějším dnem a zároveň nejrizikovějším pracovním dnem je pátek, to hlavně z důvodu dopravní špičky související s přesunem řidičů na víkend a vysokou intenzitou nákladní dopravy,“ vysvětlil Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.

Ve všední dny nejvíce řidiči kvůli rychlosti bourají kolem sedmé hodiny ráno. „V pracovní dny je to ranní a odpolední špička, což souvisí s přesuny kvůli zaměstnání,“ dodal Chalas.

Zpozdil se i orloj

Na hektickou dobu a spěch za volantem se snaží upozornit iniciativa Národní den bez spěchu, která navazuje na úspěšný dokument 13 minut z dílny Víta Klusáka. Cílem manifestu je přinutit lidi zpomalit a zbytečně neriskovat. „Dáváme lidem trochu víc času, aby zpomalili a uvědomili si, že ne všechno je naléhavá situace a že je často lepší být někde o pár minut později než tam nedojet vůbec,“ sdělil Matoušek. Právě Česká asociace pojišťoven stála u zrodu iniciativy i zmiňovaného dokumentu.

Letošní druhý ročník se konal 3. dubna. Akci podpořila řada známých osobností - například Ester Geislerová, Klára Issová či režisér Vít Klusák. Manifest podpořila i Fotbalová asociace České republiky, vysoké školy, ale také firmy. Symbolickou podporu vyjádřil i pražský orloj na Staroměstském náměstí. Každou celou hodinu se na orloji odehrává procesí apoštolů, tedy postav dvanácti apoštolů objevujících se v okénku. Tento mechanizmus byl ve zmíněný den symbolicky pozastaven a smrtka odbila 138krát za každý život ztracený loni při rychlé jízdě.