Kvůli zatopeným oblastem a popadaným stromům musel být zastaven v pondělí provoz na zhruba šedesáti železničních úsecích včetně hlavního koridoru. Nejhorší situace je ve Slezsku a na severní Moravě. Uzavřeno zůstává sedm dálkových tratí Českých drah. Mimo jiné nejezdí dálkové vlaky mezi Veselím nad Lužnicí a Opavou-východ, Starým Městem u Uherského Hradiště a Luhačovicemi.

Veliké komplikace jsou v Ostravě. Důležitý železniční uzel, přes který vedou dálkové cesty třeba do Polska, je kvůli povodni odříznutý. A několik dnů bude. „Je velmi pravděpodobné, že kvůli povodním nebude možné po celý týden zajistit železniční dopravu do Ostravy a vůbec celého železničního uzlu,“ připustil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Podle drážních hasičů právě na Ostravsku utrpěla infrastruktura vysoké škody, a to v řádech stovek milionů korun. „Povodně výrazně ovlivňují provoz vlaků, zejména v Moravskoslezském kraji a severní části Olomouckého kraje je železniční doprava omezena nebo úplně zastavena. Pokud to není nezbytně nutné, do těchto oblastí, prosím, nejezděte,“ vyzval ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

České dráhy kvůli omezení provozu prodloužily možnost vrátit jízdenku bez storno poplatků. „Opatření, které platí pro cesty od 13. září, je nově prodlouženo až do 17. září. Toto opatření platí u vnitrostátních i mezinárodních jízdenek ČD zakoupených na pokladnách, v e-shopu nebo mobilní aplikaci Můj vlak a platí výhradně na jízdní doklady zakoupené v tarifu Českých drah,“ sdělil mluvčí Českých drah Filip Medelský.

Mosty po opadnutí vody zkontrolují

Uzavřené zůstávají kvůli povodním i některé části dálnic a také úseky silnic I. třídy. Uzavřena je například dálnice D1 od Bohumína k hranicím s Polskem. Některé úseky se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podařilo už zprůjezdnit. „Skvělá zpráva pro řidiče. Silnice I/17 v úseku mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi je opět v provozu,“ informovala ŘSD Pardubického kraje na síti X.

Po opadnutí vody nechají silničáři zkontrolovat riziková místa. „Bez prodlení jsme začali s přípravou mimořádných zakázek na prohlídky mostů v oblastech povodní. Odborné kontroly začnou ihned po snížení vodní hladiny, aby byly viditelné všechny důležité části prohlížených objektů,“ stojí ve zprávě ŘSD Olomouckého kraje na síti X.

Tratě s dálkovou dopravou Přerov – Ostrava (Polom – Ostrava) - zaplavená trať, zajištěna kyvadlová náhradní doprava mezi Ostravou hl. n. a Hranicemi na Moravě. Ostrava – Žilina / Ostrava – Zebrzydowice (Ostrava hl.n. – Bohumín – Dětmarovice) - zaplavená trať, provoz vlaků dálkové dopravy zastaven, pro regionální vlaky zajištěna kyvadlová náhradní doprava. Olomouc – Krnov (Hrubá Voda – Domašov – Bruntál – Krnov) - zaplavená trať, náhradní doprava zajištěna pouze pro regionální vlaky v úseku Olomouc hl.n. – Moravský Beroun, v úseku Moravský Beroun – Krnov není náhradní dopravu možné zajistit (nesjízdné silnice). Ostrava – Opava východ - zaplavená trať, náhradní kyvadlová doprava zajištěna. Veselí nad Lužnicí – Jihlava (Batelov – Jihlava) - zaplavená trať, náhradní doprava zajištěna v úseku Jihlava – Horní Cerekev, vlaky linky Havlíčkův Brod – Jihlava – Slavonice nahrazeny v úseku Havlíčkův Brod – Jihlava – Kostelec u Jihlavy. Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice (Újezdec u Luhačovic – Luhačovice) - zaplavená trať, náhradní dopravu není možné zavést. Zábřeh na Moravě – Šumperk – Jeseník - zaplavená trať, náhradní dopravu není možné zavést. Zdroj: České dráhy