Střetů se zvěří na českých silnicích neubývá. Navíc rostou výdaje za opravy. Auta jsou totiž stále častěji vybavena moderními technologiemi či LED světlomety. Podle aktuálních dat Srna indexu by řidiči měli být obezřetní především ve Zlínském, Ústeckém a Libereckém kraji. Naopak menší pravděpodobnost srážky s lesní zvěří je v Plzeňském a Jihomoravském kraji.

Riziko srážky se zvěří se zvyšuje hlavně na jaře a na podzim. | Foto: Shutterstock

Jarní a podzimní měsíce bývají pro řidiče jedny z nejkritičtějších. Přibývá totiž nehod se zvěří. Své o tom ví Martin Pokorný. „Jel jsem druhou dubnovou neděli vyzvednout děti k rodičům. Bylo kolem čtvrté hodiny odpoledne, několik málo kilometrů před Nižborem. Najednou z trávy vyskočila srna. Lekl jsem se, strhl volant a skončil s autem v příkopě. Naštěstí to odnesly plechy,“ popsal dvaačtyřicetiletý otec.

Podobná „setkání“ šoférů s lesní zvěří nejsou neobvyklá. Z celkových bezmála sto tisíc nehod, které každoročně evidují policisté, je příčinou každé deváté právě srážka se zvěří. „Týká se to silnic, které kříží migrační cesty lesní zvěře. Řidiči by měli být opatrní a jezdit pomalu,“ připomněl ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Počet střetů se zvěří podle statistik klesl. Data lžou, oponují pojišťovny

Nejvíce obezřetní by měli být řidiči ve Zlínském kraji. Riziko střetu s lesní zvěří tu hrozí skoro každé tři kilometry. Stejně tak by šoféři měli sundat nohu z plynu v Ústeckém a Libereckém kraji, kde je pravděpodobnost střetu na každém čtvrtém kilometru.

Naopak v Pardubickém kraji je riziko srážky nejnižší. Karambol se tady stane na každém dvanáctém kilometru místní silniční sítě. Druhý je Jihomoravský kraj. Celorepublikový průměr činí 5,5 kilometru. Vyplývá to z aktuálních závěrů Srna indexu z období od loňského října do konce letošního března. Ten pravidelně zpracovává Generali Česká pojišťovna ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu. V indexu jsou zohledněné nejen počty střetů aut se zvěří, ale jsou dány do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích i okresech.

Nově s odhady

Při sestavování Srna indexu se již nespoléhá pouze na policejní data. Podle nich totiž karambolů s lesní zvěří v posledních letech výrazně ubylo. Zatímco v roce 2021 evidovali policisté necelých 15 tisíc střetů, v loňském roce to bylo 10 853 nehod.

Ve skutečnosti za úbytkem nestojí pozornější řidiči. K poklesu došlo jen „na papíře.“ Policie totiž v některých krajích změnila metodiku evidence takových nehod. Nově účastníkům potvrdí pouze takzvaný euroformulář o nehodě. Taková nehoda se do statistik nedostane.

Na kančí guláš zapomeňte, policii volejte vždycky. Co dělat při srážce se zvěří?

„Kromě policejních dat jsme do výpočtu Srna indexu zařadili rovněž kvalifikované odhady vycházející z dat JSDI (Jednotný systém dopravních informací, pozn.red.). Robustnější datový model nám pomáhá získat přesnější obrázek o střetech vozidel se zvěří, a to zejména v krajích, kde policisté přestali se systematickou evidencí střetů se zvěří,“ vysvětlil odborník na problematiku srážek se zvěří z Centra dopravního výzkumu Michal Bíl.

Jen pro doplnění: Podle aktuálních čísel Srna indexu se od října do března stalo bezmála deset tisíc srážek se zvěří. Oficiální policejní statistiky uvádějí dvakrát méně.

Střetů neubývá

Mírný nárůst počtu nehod s lesní zvěří potvrzují i pojišťovny. Vyplacené odškodné stoupá do stovek milionů korun. Největší tuzemská Generali Česká pojišťovna v loňském roce vyplatila za takové pojistné události 382 milionů korun. „Za první letošní čtyři měsíce nám motoristé nahlásili přes dva a půl tisíce pojistných událostí v souvislosti se střetem se zvěří. Vyplatili jsme za ně 111 milionů korun,“ řekl mluvčí společnosti Jan Marek.

Podobně hovoří i další pojišťovací domy. „Za rok 2023 jsme evidovali incidenty ve výši 183 milionů korun, v roce 2022 ve výši 151 milionů korun, v roce 2021 pak ve výši 126 milionů korun,“ upozornila mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková.

V ČR přibývá fingovaných nehod. Pojišťovny mají taktiku, jak podvodníka odhalit

Za rostoucími výdaji jsou většinou moderní technologie. „Při střetu se zvěří je většinou poškozen předek vozu, kde mají moderní vozy mnoho čidel, dražší jsou například i LED světlomety. Zatímco v roce 2021 činila průměrná škoda 51 tisíc korun, v roce 2023 to bylo již přes 59 tisíc korun,“ sdělil mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Jeho slova potvrdila i mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová. „V posledních letech výrazně rostly ceny oprav automobilů z důvodu stoupajících mezd, cen materiálu, náhradních dílů, většiny prací jako například lakýrnických, dopravy a podobně. U novějších aut samozřejmě ceny rostou ještě více vlivem pokročilých technologií, které jsou velmi drahé. Lze říci, že oprava podobné škody na stejném modelu auta stoupla za poslední tři roky o pětinu až třetinu,“ poznamenala Svobodová.

Nestrhávat volant

Podle expertů z německého autoklubu ADAC při srážce osobního auta s urostlým jelenem v rychlosti 60 kilometrů v hodině působí jelen na vůz silou pět tun. Pro představu – tolik váží dospělý slon.

Řidiči, uberte plyn. Srážka se zvěří hrozí hlavně za svítání a soumraku

Pokud je střet se zvěří neodvratitelný, řidiči by podle odborníků neměli panikařit. „Rada je prudce brzdit a nestrhávat volant. Velké deformační zóny a přední airbagy jsou schopné zmírnit následky havárie,“ sdělil mluvčí ÚAMK Igor Sirota. V případě stržení volantu hrozí srážka s protijedoucím vozem.