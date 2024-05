I když si miliony Čechů při zaslechnutí sousloví dovolená u moře stále vybavují Chorvatsko, díky horkým létům stále více z nich přemýšlí i o tom vyrazit na sever. Už loni cestovní kanceláře hlásily zvýšený zájem o letní dovolenou na pobřeží Baltského moře, a i letos má být Polsko štikou cestovního trhu. Na zájem lidí reagují dopravci, takže lze do nově objevovaných letovisek vyrazit i vlakem.

Je čas na změnu. Při úmorných vedrech posledních let může být příjemné vyrazit za osvěžením do chladnějších vod. Podobné myšlenky má v poslední době stále více Čechů, proto vyrážejí na sever k Baltskému moři. „Od přátel, kteří byli na několik dnů v polském Gdaňsku, jsme slyšeli jen samou chválu. Za příznivou cenu tam nabízejí úroveň jako například v řeckých resortech. Chceme to zkusit. Obavy máme trochu z počasí. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekla Deníku třeba Tereza Hůlová.

Zájem o dovolenou strávenou v Polsku je záležitostí posledních let. Za loňskou sezonu tam vyrazilo o téměř šedesát procent více českých turistů než rok předtím. Důvodem je nejen chladnější počasí oproti přehřátému Středomoří, ale především příznivé ceny. Tím dalším je i blízkost. Zatímco cesta do Severní Dalmácie trvá z Prahy zhruba deset hodin, do polského Gdaňsku to je o dvě hodiny méně.

„Polsko je štika trhu, především pro turisty cestující autem. I letos sem zamíří spousty českých turistů, a to na úkor Slovenska,“ sdělil mluvčí Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papež.

Na zvýšenou tuzemskou poptávku po Polsku reagují i dopravci. Nabízejí přímé spoje do oblíbených destinací. České dráhy dokonce spustily novou kampaň s názvem Polsko je IN. V ní upozorňují na největší turistické taháky, od historických památek přes přírodu až po Baltské moře.

„Denní přímé vlaky z Čech a Moravy jezdí například do Krakova, Varšavy, vlak EC Sobieski jezdí přímo do Gdaňska, Sopot a Gdyně. Noční vlak jezdí do Krakova a Varšavy. V letní sezóně spolu s PKP Intercity jezdí z Bohumína také dva sezónní prázdninové noční vlaky Wydmy a Pirat, jejichž cílové destinace jsou například Hel, Leba a Kolobrzeg,“ připomněl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Přímé spojení s Baltským mořem nově nabízí i FlixBus. Ten turisty ovšem neodveze do Polska, ale na německý ostrov Rujána. „Němci označují Rujánu za jantarový klenot, jantar je tu dodnes k nalezení na plážích z bílého písku. Moře je v létě azurově modré a spolu s bílými útesy vápencových skal korunovaných temně zelenými lesy je idylickou kulisou pro snovou dovolenou,“ uvedl mluvčí dopravce Tomáš Beránek.

Chorvatsko už jen autobusem

Nejoblíbenější destinací Čechů však zůstává Chorvatsko. Podle předběžných odhadů k Jadranu zamíří zhruba milion turistů. Ne všichni volí cestu autem a využívají i jiné druhy dopravy. Letos ovšem přicházejí o možnost sednout na vlak.

„Pro letošní rok se RegioJet rozhodl ukončit provoz vlaků na lince do Chorvatska, která byla nejdelší linkou v rámci Evropské unie. Namísto toho budeme posilovat naše služby směrem na východ, kde jsme zahájili nové spojení z Prahy do Čopu. Rozhodli jsme se soustředit na projekty s celoročním provozem,“ vysvětlila mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová.

Do Chorvatska bude žlutý dopravce vypravovat jen autobusy. Z Prahy do Splitu bude autobus v červenci a srpnu odjíždět denně. V červnu a září třikrát v týdnu.

Do mekky českých turistů bude spoje vypravovat i FlixBus. Cílem je už tradičně oblíbená Istrie, Rijeka a Split. V hlavní sezoně autobusy pojedou každý den. „Cesta do Chorvatska se od loňského ledna výrazně zjednodušila přistoupením státu do eurozóny a do Schengenského prostoru. Odpadá tak čekání na hranici,“ dodal Beránek.