Dvě desetistupňová piva nebo sklenka vína a hurá do kánoe či raftu. Navíc bez hrozby až statisícové pokuty. V Česku už druhým rokem platí novela zákona, která vodákům umožňuje sjíždět vybrané tuzemské řeky bez nákladní dopravy pod mírným vlivem alkoholu – do půl promile. To odpovídá zmiňovaným dvěma pivům nebo dvěma decilitrům vína.

Každoročně vyrazí na tuzemské řeky přibližně šest set tisíc vodáků. Jen v loňském roce vyjížděli profesionální hasiči k 204 záchranám osob z vody. Letos, i díky teplému počasí v posledních týdnech, už zaznamenali hasiči výjezd k 64 případům. „V první polovině roku tak jde o mírný nárůst případů oproti roku 2023,“ sdělila mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Lucie Pipiš.

Lidé přeceňují své síly

Jednou z příčin karambolů na řekách je velmi hojné popíjení alkoholu. Mnozí vodáci při balení zavazadel neopomenou na lahev tvrdého alkoholu „na zahřátí“. Jenže pití alkoholu na vodě je podle některých odborníků stejně nebezpečné jako v případě řízení auta či kola.

„Lidé, kteří jsou posilněni alkoholem, přeceňují své síly. Stávají se tak nehody, které by se jinak nestaly. I zcela banální nehody mohou skončit kvůli alkoholu tragicky. Člověk má totiž nejen horší orientaci v prostoru, ale také mu rychleji slábnou fyzické síly. Navíc zatímco opilý člověk se na souši zamotá a spadne, ve vodě toto neplatí. Není to naše přirozené prostředí,“ upozornil předseda Asociace vodní turistiky a sportu a také zakladatel Vodácké školy záchrany Petr Ptáček.

Policisté budou číhat u vody

Prolomení nulové tolerance alkoholu na českých řekách by si „kapitáni“ rozhodně neměli vykládat jako možnost beztrestného opíjení při řízení kánoe či raftu. Vůdci malých plavidel bez vlastního strojního pohonu, kam patří kánoe, rafty či třeba paddleboardy, budou totiž během letošní vodácké sezony v hledáčku kontrolujících policistů. Za porušení pravidel jim hrozí pokuta od domluvy až po sto tisíc korun. Kolik kontrol policie chystá, z taktických důvodů nesdělila.

„V rámci bezpečnostního opatření Bezpečně u vody budou zvýšené kontroly i u splavovaných řek. Přitom budou kontrolováni vůdci plavidel, a to zejména na ovlivnění návykovými látkami a dodržování zásad bezpečného chování. Počet kontrol není určen a budou prováděné namátkově po celou plavební sezonu – tedy od 1. června do 30. září,“ sdělila mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

Na „malé“ kapitány a dodržování maximální hranice půl promile alkoholu se zaměří i Státní plavební správa. „V uplynulém roce byl u vůdců plavidel zjištěn alkohol v deseti případech, v letošním roce zatím v jednom případě. Ve všech případech šlo o malá plavidla s vlastním strojním pohonem, na jejichž kontroly se Státní plavební správa zaměřuje,“ poznamenala ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová. Zároveň připomněla, že správa se vždy připojuje k policejní akci Bezpečně na vodě.

V uplynulém roce byl u vůdců plavidel zjištěn alkohol v deseti případech, v letošním roce zatím pouze v jednom. Ve všech případech šlo o malá plavidla s vlastním strojním pohonem, na jejichž kontroly se Státní plavební správa zaměřuje.