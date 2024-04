Minimálně jednu cestu na úřad bude letos muset absolvovat přes 360 tisíc řidičů. Končí jim totiž platnost řidičského průkazu. Žádost si mohou podat online, ovšem vyzvednout novou kartičku je potřeba osobně na úřadu. Za dva roky může odpadnout i tato návštěva úřadu. Doklad doveze kurýr, nebo si jej řidiči vyzvednou v poštovních boxech.

Zkontrolujte si řidičský průkaz. Můžete patři mezi statisíce lidí, kterým letos končí. Váhat se nevyplatí. | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Osmapadesátiletý Radek Opat patří do skupiny motoristů, kteří si v letošním roce musí kvůli končící platnosti vyměnit řidičský průkaz. Ačkoliv je to zdarma, on musel zaplatit sedm set korun. Že mu kartička brzy propadne, totiž zjistil až na poslední chvíli.

„Dostal jsem k narozeninám novou portmonku. Rovnal jsem si doklady a zjistil, že mi za zhruba týden končí platnost řidičského průkazu. Musel jsem požádat o nový ve zrychlené lhůtě. Za chyby se platí,“ pokrčil rameny Opat. Dodal, že být bez platné plastové kartičky nemohl. Potřebuje vozit nemocné rodiče k lékařům.

O řidičský průkaz mohou motoristé žádat i online:

Rozhodně není sám, kdo řeší výměnu řidičského průkazu. Jen v letošním roce o ni musí požádat ještě přes 360 tisíc šoférů. Největší nápor mohou očekávat úředníci v nejlidnatějším Středočeském kraji, kde končí platnost dokladů téměř 51 tisícům lidí. Naopak v nejméně osídleném Karlovarském kraji to bude „jen“ necelých 9,5 tisíce kartiček. Nejedná se však o konečná čísla. Ve skutečnosti úřady vymění o několik tisíc řidičáků více. Některým například vypršela platnost v předchozích letech a v datech nejsou zahrnuti.

Za propadlý doklad pokuty

I když od ledna nemusí řidiči v Česku u sebe vozit řidičský průkaz ve fyzické podobě, přesto jej musí udržovat platný. „Nic se nemění na povinnosti disponovat platným řidičským průkazem. K výměnám z důvodu vypršení platnosti tak bude docházet periodicky stejně jako doposud. Výměna slouží také jako kontrolní okamžik pro aktualizaci údajů, a to například fotky v systémech státu. Řidičský průkaz je mezinárodní doklad, k jehož vydávání jsme povinni na základě evropské směrnice o řidičských průkazech,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský.

Pokud řidič usedne za volant a propadlým dokladem, hrozí mu při silniční kontrole pokuta. Na místě to může být až 1500 korun. Ve správním řízení je sankce od dvou až do pěti tisíc korun.

V budoucnu bez návštěvy úřadu

Zatímco dříve bylo nutné při výměně dokladu absolvovat dvě cesty na úřad, nyní lze jednu ušetřit. Žádost lze podat elektronicky přes Portál dopravy, nově i pomocí stejnojmenné aplikace v chytrém mobilu. „Tato možnost ušetří řidičům jednu návštěvu úřadu a usnadní a urychlí celý proces díky automatickému předvyplnění formuláře včetně fotografie a podpisu. Žadatel si tak jen nastaví kontaktní údaje a vybere si ten úřad, kde si doklad vyzvedne,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. I nadále platí možnost podání žádosti přímo na úřadu.

Policie si pospíšila. Při silniční kontrole už stačí řidičům jen chytrý mobil

Podle plánů ministra za dva roky řidiči při výměně dokladu vůbec nebudou muset chodit na úřad. „Průkaz by mohl doručit kurýr, nebo by se mohly využívat nástroje v podobě boxů České pošty či třeba Zásilkovny,“ sdělil Kupka. Platit to podle něj může například i pro registrační značky.

Případné správní poplatky by lidé v tom případě hradili online v Portálu dopravy. „Místo na úřadě by žadatel zaplatil poplatek elektronicky rovnou při podávání žádosti,“ popsal zástupce zmocněnce pro digitalizaci Karel Váchal.