Na zahraniční letní dovolenou vyrazí letecky podle Českého statistického úřadu 41 procent turistů. O sedm procent víc jich upřednostňuje auto. Jedním z hlavních důvodů popularity letecké dopravy je rychlost a také cena. Let z Prahy do chorvatského Splitu trvá zhruba půldruhé hodiny, cena za letenku se pohybuje kolem tří tisíc korun. Záleží na datu odletu. Naproti tomu cesta autem zabere téměř jedenáct hodin, během nichž musí řidič zdolat přes tisíc kilometrů. Kromě nákupu pohonných hmot je potřeba také nakoupit dálniční známky.

Jenže doba levných letenek je u konce. Kvůli rozšíření systému emisních povolenek ceny porostou. Nyní si musí emisní odpustky za znečišťování ovzduší kupovat „jen“ například uhelné či plynové elektrárny. Od roku 2027 se v Česku a dalších členských státech EU systém kvůli normě ETS 2 nakupování emisních povolenek rozšíří i na dopravu včetně letecké.

Cestující si připlatí

Dopravci tak musí počítat s dalšími náklady ve svých rozpočtech. Pro srovnání – v roce 2019 činily podle analýzy společnosti Bernstein náklady na nákup emisních povolenek u šesti největších aerolinek provozující lety mezi zeměmi Evropské unie zhruba 3,5 miliardy eur (zhruba 87,7 miliardy korun). V roce 2027 mají společnosti vydat pět miliard eur (125,4 miliardy korun). Nákup nových emisních odpustků tak přinese zdražení.

„Konečná cena letenek je vždy výsledkem aktuální nabídky a poptávky na trhu. Nelze tedy jednoznačně říci, že letečtí dopravci si budou moci dovolit promítnout veškeré náklady do ceny letenek, nebo si částečně sníží marže. Ty se v posledních letech spíše snižovaly a další prostor k jejich snižování příliš nevidím. Takže s velkou pravděpodobností je z větší části promítnou do cen letenek. V zásadě očekávám zdražení o několik set korun na zpáteční letenku po Evropě,“ myslí si analytik finančních trhů společnosti X-Trade Brokers Jiří Tyleček.

| Video: Youtube

Podobný názor má i hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. „Je velmi pravděpodobné, že ceny letenek vzrostou o desítky procent kvůli cenám emisních povolenek. Je pravděpodobné, že jejich cena poroste. Země typu Německa totiž neplní zdaleka ani své dílčí emisní závazky k roku 2030. Část emisních povolenek tak bude muset být před rokem 2030 stažená, což zvýší tlak na cenu,“ řekl Kovanda.

Kromě toho letečtí dopravci už nebudou dostávat část bezplatných emisních povolenek. Zatímco v roce 2025 bude v oběhu už jen polovina oproti stavu v roce 2022, od roku 2026 skončí definitivně. „Jedná se o nejvýznamnější zásah do cenotvorby letenek v následujícím období. Celkově budou aerolinky v EU muset navíc za povolenky zaplatit přes osm miliard eur (přes 200 miliard korun) ročně. Náklady za emisní povolenky vzrostou cirka čtyřnásobně a budou odpovídat asi třetině nákladů za palivo,“ upozornil Jakub Hospodka z Katedry letecké dopravy ČVUT v Praze.

Do ceny letenek se promítne i další povinnost. Od příštího roku musí dopravci podle nařízení vyplývajícího z balíčku EU Fit for 55, jehož cílem je snížit uhlíkovou stopu na pomyslnou nulu, nakupovat palivo alespoň s minimální příměsí udržitelného paliva SAF (sustainable aviation fuel). Jeho podíl se bude postupně navyšovat každých pět let až do roku 2050. To už by letecké palivo mělo obsahovat přes sedmdesát procent udržitelného paliva. „Význam SAF by měl postupně růst a měl by se kombinovat právě s povolenkami EU ETS. Pokud dopravce použije SAF s menším emisním faktorem než klasické letecké palivo, ušetří tím za povolenky. Nevýhoda SAF je však vyšší cena. Každý letecký dopravce si tak bude muset najít svoji optimální strategii ke snížení nákladů,“ sdělil Hospodka.

Kromě toho společnosti budou muset vedle oxidu uhličitého vykazovat i další produkované emise. Mezi ně patří mimo jiné kondenzační stopy. „Zde je poměrně velký potenciál do budoucna k snížení negativního vlivu letecké dopravy na klima. Pouze vhodným trasováním letů podle aktuální meteorologické situace by se mohlo dosáhnout pozitivních změn řádově odpovídajícím celé produkci CO2 z letecké dopravy, a to za použití stávající letecké techniky a paliv. Nicméně úroveň vědeckého poznání této problematiky není ještě úplná, aby bylo možné něco takového zavést v nejbližších letech,“ poznamenal Hospodka.

Smartwings zdraží už příští rok

Růst cen letenek už oznámil největší tuzemský letecký dopravce Smartwings. Společnost chystá úpravu ceníku dokonce ještě dříve než v roce 2027, kdy začne platit v EU emisní norma ETS 2.

„Letecká doprava je již nyní zatížena ze strany EU vysokými náklady souvisejícími s emisními povolenkami. Příští rok přibude povinnost nakupovat drahé udržitelné palivo a dojde i k zákazu převážení paliva. Všechny tyto plánované kroky budou znamenat výrazný nárůst nákladů. Environmentální poplatek vycházející z požadavku souboru nařízení Evropské komise Fit for 55 zaměřených na ochranu životního prostředí bude skupina Smartwings do cen letenek aplikovat na všechny lety od 1. ledna 2025,“ vysvětlila mluvčí Smartwings Group Vladimíra Dufková.

Dokumenty týkající se Green Dealu neboli Zelené dohody pro Evropu, kam patří i zavádění emisních povolenek pro dopravu a fosilní paliva od roku 2027, vláda nakonec odložila kvůli upozornění médií a ekonomů na vlnu zdražování. To ale vláda odmítla. „Tyto strategické dokumenty nezavádí žádné příkazy, zákazy či něco jiného, co by zdražilo život občanům. Jedná se o analytické materiály mapující další rozvoj české energetiky,“ reagoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).