Lidé v posledních dnech prožívají drahné chvíle na letištích. Místo, aby už plavali v moři, nebo po návratu užívali kouzlo domova, se kvůli zpoždění svých letů tísní v evropských letištních halách. Dotýká se to i Čechů, především těch, kteří z Prahy míří do některé z tureckých destinací a zpět. Deník přináší souhrn základních informací a odpovědí na nejčastější otázky.

Proč dochází ke zpoždění letů?

Ke zpoždění letů dochází podle zástupců letecké společnosti Smartwings především kvůli nedostatečné výkonnosti řízení leteckého provozu nad Evropou, kterou provozuje evropská agentura Eurocontrol. A to hlavně při letech do Turecka a z Turecka. Ale nejen u nich. Jedná se totiž o řetězovou reakci, protože ve vzdušném prostoru může být vždy jen určitý počet letadel.

Kde je největší problém?

Ve vzdušném prostoru Turecka, především při letech do města Antalya či zpět. „Jen během soboty 29. června došlo ke zpoždění všech třiceti našich letů,“ uvedla mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Obdobná situace panovala v neděli a ke zpoždění letů dochází i v pondělí.

Co čekat na letištích?

Zástupci pražského Letiště Václava Havla v pondělí upozornili, že může docházet kupříkladu ke zpoždění vykládky zavazadel při příletu. „Důvodem jsou častá zpoždění letů, nárazový nedostatek pracovníků nakládky zejména ve špičkách i přetíženost letového provozu. Za případné komplikace se omlouváme,“ podotkli na sociální síti X (dříve Twitter).

Jak dlouho bude situace trvat?

Mnohahodinová opakovaná zpoždění trápí jak pasažéry, tak letecké společnosti. „My i mnoho dalších evropských leteckých společností máme kvůli špatnému řízení letového provozu nad evropským vzdušným prostorem narušené letové plány,“ podotkla Dufková. Zpoždění i doba jejich trvání je podle ní mimo kontrolu leteckých společností.

Kdy je právo na kompenzaci?

Při čekání na letišti má člověk nárok na přiměřené občerstvení, umožnění dvou telefonických hovorů a zaslání e-mailů. Je-li zpoždění přes noc, tak i ubytování v hotelu. Je dobré o to zástupce aerolinek požádat. Nárok na finanční odškodnění je odvislé od délky letu a zpoždění. Možné je ale jen v případě, že letí se společností, která má sídlo v Evropské unii a let buď končí nebo začíná právě na území EU. Podrobné podmínky pro získání kompenzací obsahuje nařízení EU č. 261/2004. O kompenzace lze žádat až dva roky zpětně.

Je odškodné odstupňované?

Výše odškodného závisí na délce letu i zpoždění. U letů do 1500 kilometrů může člověk za let zpožděný o dvě hodiny získat 250 euro, do 3500 kilometrů za let zpožděný o tři hodiny 400 euro a nad 3500 kilometrů za let zpožděný o čtyři hodiny 600 euro. O finanční odškodnění může člověk buď aerolinky požádat sám nebo využít služeb některé ze společností, které si ze získané částky odečtou určitá procenta.

Jak dlouho trvá vyřízení?

Kupříkladu na webu společnosti Zpozdeno.cz lze nalézt odpovědi expertů na často kladené otázky. Třeba na tu, jak dlouho potrvá, pokud případ pasažéra zpracovávají přepravní orgány. „Každá země má vlastní dopravní úřad, který se zabývá zpožděnými a zrušenými lety. Dané orgány případ běžně zpracují v rozmezí šesti až dvanácti měsíců. Buďte prosím trpěliví,“ nastínili.

Kterak lze sjednat nápravu?

Ve společnosti Smartwings, která nasadila na provoz letošní rušné letní sezóny 58 letadel a v současnosti provozuje v průměru 250 letů denně, považují stávající situaci, kdy je plno zpožděných letů, za nepřijatelnou. „Žádáme o přijetí okamžitých opatření ze strany Evropské komise a Evropské agentury pro řízení letového provozu (Eurocontrol),“ poznamenala Dufková.

Pokud Eurocontrol k urychlenému sjednání nápravy nepřistoupí a s tureckými odpovědnými představiteli nesjedná řádné řízení letadel, Smartwings podle ní bude muset část nebo všechny lety do turecké Antalye zrušit. „Všem klientům se omlouváme za komplikace a prosíme je, aby věnovali zvýšenou pozornost informacím publikovaným na letišti svého odletu,“ uvedla Dufková. Informace lze sledovat i na webech letišť včetně pražského.