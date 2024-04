Hliníková fólie nazývaná alobal či staniol je běžnou součástí každé domácnosti. Používáme ji k pečení i k zabalení svačiny, ale má mnohem širší využití. Alobal za cenu asi 30 korun zvládne mimo jiné vrátit původní krásu zašlým stříbrným příborům. Pokud jsou příbory matné nebo se na nich objevily skvrny, stačí použít kus obyčejného alobalu a trochu jedlé sody a příbory budou zase jako nové. Zejména pokud pak jde o stříbrné příbory, které má řada lidí jako dědictví po svých předcích.

Alobal má mnoho využití. Vrátí lesk i vašim příborům | Foto: Shutterstock

Příbory používáme každý den. Ale i když je myjeme v myčce, začnou mít vlivem používání čisticích přípravků a tvrdosti vody časem matný povrch. Co udělat, aby byly zase krásné? A dokáže alobal vrátit zašlý třpyt i stříbrným příborům jakožto dědictví po babičce? Můžete si vybrat ze tří možností, jak vrátit příborům lesk právě s pomocí alobalu. Jednu z nich už kvůli virálnímu videu vyzkoušely tisíce lidí. Odborníci ale brzdí jejich nadšení a upozorňují na jeden problém.

10 triků s hliníkovou fólií:

Zdroj: Youtube

Alobal a jedlá soda

Zašlé stříbrné příbory nemusíte namáhavě leštit. Stačí vystlat misku vrstvou alobalu nebo použít přímo jednorázovou alobalovou misku, nasypat lžičku jedlé sody a lžičku soli. Přilijte půl hrnku octa a vše zalijte hrnkem horké vody. Příbory naskládejte dovnitř tak, aby se dotýkaly hliníkové fólie. Nechte několik hodin působit, poté příbory vyndejte, opláchněte a doleštěte hadříkem.

Pomocník alobal:

S návodem, jak si poradit se zašlými stříbrnými příbory po babičce jen s alobalem a jedlou sodou, přišel například i časopis Vlasta.

„Dno skleněného pekáče vyložte hliníkovou folií lesklou stranou nahoru. Nepoužívejte kovové nádobí, abyste předešli nežádoucím chemickým reakcím. Zalijte vodou a přidejte jedlou sodu,“ zní doporučený postup.

„Na každé čtyři litry vody potřebujete 1,5 polévkové lžíce sody. Přiveďte k varu a na 15 sekund vložte zašlé stříbrné příbory dovnitř. Pak vše vyndejte a nechte na papírové utěrce vychladnout. U odolných skvrn budete možná muset postup opakovat,“ radí časopis Vlasta.



Nahrává se anketa ...

Variantu s alobalem, jedlou sodou a cukrem, přinesl web iReceptář.

Jaké se připravit ingredience:

1 litr vody

1 polévková lžíce jedlé sody

1 polévková lžíce cukru

alobal

Postup:

Do dostatečně velkého hrnce nalijte vodu a rozmíchejte v ní 1 polévkovou lžíci jedlé sody a stejné množství cukru. Dejte na plotýnku vařit. Připravte si čtyři kuličky z alobalu Ve chvíli, kdy se směs začne vařit, do ní kuličky z alobalu vhoďte. Vložte příbory a nechte ještě na mírném stupni vařit. Asi po 10 minutách hrnec stáhněte ze sporáku. Příbory omyjte ve vodě se saponátem na nádobí. Rozložte příbory na čistou utěrku a nechte oschnout. Nakonec příbory důkledně vyleštěte.

Alobalová koule do myčky

Ne každý trik z internetu funguje. Když se ale na webu objevilo video od @carolina.mccauley, shlédly ho tisíce lidí a stalo se virálním, tedy hodně sdíleným a populárním. Carolina přišla s tím, že stačí tableta do myčky a koule z hliníkové fólie velikosti golfového míčku v přihrádce na příbory. Když myčka domyje, jsou její stříbrné lžíce zase extra lesklé a jako nové. Všichni hned chtěli zkusit, jestli to opravdu funguje.

Proč začaly žloutnout listy? Finta s alobalem pomůže vaše pokojovky zachránit

Vyzkoušet to na vlastní kůži se rozhodla i spisovatelka Ashley Abramsonová. „Mám stejnou sadu stříbrných vidliček, nožů a lžic už mnoho let. Přestože jsou stále plně funkční, ztratily většinu ze svého lesku. Po projetí běžného cyklu v mé myčce s alobalovou kuličkou vypadaly vidličky čistě, třpytivě a naprosto úžasně! Musela jsem zjistit, proč to funguje,“ popsala.

7 vychytávek s alobalovou folií:

Zdroj: Youtube

„Podle výzkumů tím, že vystavíte zašlé stříbro hliníkové fólii, v podstatě převrátíte chemickou reakci, kvůli které se stříbro zbarvilo. Hliníková fólie ve spojení s horkou vodou z vaší myčky vytváří reakci, která umožňuje, aby se skvrna z vašeho stříbra přenesla na hliníkovou fólii, kde se absorbuje“ vysvětlila na webu The Spruceeats Ashley Abramsonová.

Odborníci před použitím alobalu v myčce varují

Ne všichni jsou ale z kuličky alobalu, která má v myčce rozzářit příbory, nadšení. Odborníci na webu Mirror varují, že ve skutečnosti může způsobit více škody než užitku.

Máme pro vás i další zajímavé vychytávky do domácnosti, které ušetří čas, úsilí i peníze. Několik zajímavých tipů najdete pod tímto článkem.

Odborníci na spotřebiče ze společnosti RGB Direct uvedli: „Video na internetu zaznamenalo velký úspěch. Ukázalo se, že hliníková fólie se během cyklu máchání zašpiní a zhnědne, zatímco skvrny ze stříbra zmizí. Přidáním alobalu do vaší myčky ale může dojít k poškrábání vnitřku myčky,“ upozornili na problém.

Alobal by vám doma neměl chybět. Pomůže vám v domácnosti vyřešit řadu problémůZdroj: Shutterstock

Ke škodám může dojít zejména pokud je fólie zmačkaná nebo přeložená tak, že vytváří ostré hrany.

„Alobal může také ucpat odtokový systém, pokud se fólie roztrhne a dokonce může poškodit čerpadlo myčky. Pokud se hliníková fólie dostane do kontaktu s topným tělesem nebo jinými elektrickými součástmi vaší myčky, může dojít ke zkratu nebo jinému elektrickému poškození,“ varují odborníci. Náklady na opravu myčky pak mohou být dost vysoké.

Alobal v šuplíku jako prevence

Prevence bývá vždy nejsnazší a nejlevnější řešení. U zachování lesku vašich příborů tomu není jinak. „Vystelte zásuvku nebo organizér, kam běžně ukládáte příbory, hliníkovou fólií. Vaše stříbrné příbory zůstanou třpytivé několik měsíců,“ uvádí lifestylový web Read More.

Houbičky nejsou barevné jen pro parádu. Lidé často nevědí, co barvy znamenají

Jak to tedy přesně funguje? „Jde o chemické procesy. Sirný plyn, který přetrvává ve vaší kuchyni například z kuřecího masa nebo vajec, se může uvolňovat na vašem stříbře. Hliníková fólie tomu zabrání. Veškerá síra se přitáhne k hliníku místo ke stříbrnému příboru a je to tento proces, který pomáhá předcházet tomu, aby vaše příbory ztmavly,“ přichází s vysvětlením Read More.