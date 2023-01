Když si architekt Jan Bek se svou ženou pořizovali rodinné zázemí, šlo o půdní prostory, nově zkolaudované na bytovou jednotku. V realitní branži se tento stav označuje názvem shell and core, což v praxi znamená, že v bytě o rozměrech pouhých čtyřicet pět metrů čtverečních v době koupě nebyly žádné interiérové příčky, vlastně vůbec nic. Před novým majitelem stála nutnost komplexní rekonstrukce .

Centrální obytná částZdroj: se svolením Daniela Čáhy

„Byli jsme rádi, že sami můžeme definovat každý centimetr prostoru. Nicméně právě tento fakt v kombinaci s limitující metráží bytu stál za tím, že v procesu navrhování zde vznikala opravdu spousta variant,“ přiznává architekt. Vedle své role autora projektu byl zároveň sám sobě investorem a opravdu náročným klientem. Výsledek je rozhodně působivý, ať už měl nakonec navrch kterýkoli z nich.

Od začátku bylo jasné, že vzhledem k velikosti obytného prostoru bude třeba maximálně využít a zefektivnit každičký dostupný centimetr. Bytovou jednotku dispozičně rozdělil na 2+kk. Hned u vstupu vznikla předsíň s integrovaným botníkem a stěnou s obkladem z betonových pásků, imitujících bílé cihly.

Využil netradiční velkou vestavnou šatní skříň, do které byla formou niky vsazena postel.

Prostor původní plánované chodby s kuchyňským koutem Jan Bek propojil s obývacím pokojem, což mu umožnilo na maximum zvětšit centrální společenskou část bytu. Bylo jen třeba elegantně skrýt dominantní překlad, který tuhle akci umožnil. „Nechali jsme ho obestavět nábytkářským vybavením řešeným na míru. Vznikl tak atypický prvek, který se stal hlavním bodem určujícím další rozvržení bytu,“ vysvětluje architekt Bek.

Pod překlad umístil kuchyňský ostrůvek s varnou částí a pultem, který slouží jako jídelní stůl. Naproti ostrůvku se pak nachází druhá, mycí část kuchyně. Bílá kompaktní stěna skrývá vestavnou lednici i kuchyňské skříňky, supluje také technickou místnost s kondenzačním plynovým kotlem. Na kuchyňské zázemí navazuje obývací pokoj, v jehož zadní části se kvůli konstrukci střechy domu svažuje strop. Jsme přece v podkroví.

Není stodola jako stodola. V té novodobé se žije jako na zámku

Konstrukce krovu je pak znatelná přímo ve stěně, která odděluje obývací pokoj od ložnice, do níž v rámci prostorově úsporných řešení vedou dveře zasouvající se do stavebního pouzdra. I tady Jan Bek musel vymyslet řešení, které nabídne dostatek úložných prostor. Využil netradiční velkou vestavnou šatní skříň, do které byla formou niky vsazena postel. Místo se našlo také pro malinkou pracovnu, přímo pod střešními okny v ložnici je zakomponovaný pracovní stůl.

Bílá s kapkou černé

V bytě převládají světlé barvy, které opticky zvětšují prostor a přidávají mu na vzdušnosti. Předsíň, hlavní obytná část i ložnice využívají kombinace bílé a světlého dřevodekoru dubové dýhy, menší plochy a prvky s nimi elegantně kontrastují svým černým provedením. „Bílé nábytkové plochy jsou z lakované MDF, dřevodekor je zastoupený výhradně dubovou dýhou. V obýváku se pak opakuje dominantní obklad stěny, který imituje bílé cihly,“ popisuje Jan Bek.

KoupelnaZdroj: se svolením Daniela Čáhy

Pouze koupelna vypadá úplně jinak, jde totiž o jedinou a navíc nejmenší místnost, která je laděna do tmavých barev. Chtělo to odvahu, protože prostor je navíc bez oken. Jenže zkušený architekt věděl, co dělá.

Velkoformátové obklady Caesar v tmavě šedém provedení doplnil LED podsvícením a výsledkem je příjemná atmosféra, která láká k relaxaci. Ladění koupelny nenarušují ani klasické chromové prvky či bílá keramika – vodovodní baterie, sprchová hlavice, radiátorový žebřík i toaleta jsou černé, umyvadlo nese dekor betonu. Prostor koupelny pohledově prosvětluje šedobílá retro dlažba, která je ve formě obkladů použita také nad umyvadlem a v nikách ve sprchovém koutu.

Proměna nevlídného podkroví v příjemné bydlení proběhla velmi rychle. Náročné však bylo ohlídat si návaznost jednotlivých profesí. Prostor je navíc skutečně velice malý a vybavení převážně vestavným nábytkem neulehčovalo manipulaci s dalšími prvky v interiéru.

Ostatní vybavení a doplňky interiéru reflektují základní podstatu jeho ladění. Například prvky v dubové dýze v interiéru podporují dubové židle od firmy TON nebo masivní stolek z dílny výrobce Situs. Kromě nábytkového vybavení Jan Bek využil dýhu také na ploše interiérových dveří a v kombinaci s černými liniemi dokonce i na dveřním kování.

Centrální obytná částZdroj: se svolením Daniela Čáhy

„Pro dýhované dveře jsme zvolili kliky a mušle od oceňované české značky M&T. Jejich kvalitní produkty mám rád a osazuji je do každého našeho projektu,“ říká architekt. Pro vlastní domov si vybral kování Maximal, které nese ve své čelní ploše právě dubovou dýhu, doplněnou elegantními černými klikami. Dveřní kování si díky odolné titanové povrchové úpravě dokáže zachovat svůj matný černý vzhled dlouhé roky.

Lehčí a vzdušnější byt. Inspirace pro ty, kteří chtějí rekonstruovat i svépomocí

V bytě Bekových našly uplatnění také další výrobky českých designérů, třeba svítidla z Bommy nebo Brokis. „Jsem velkým fandou českého designu, tvůrců a nábytkářů, proto pochází většina vybavení právě od nich,“ konstatuje Jan Bek. Proměna nevlídného podkroví v příjemné bydlení proběhla velmi rychle. Náročné však bylo ohlídat si návaznost jednotlivých profesí. Prostor je navíc skutečně velice malý a vybavení převážně vestavným nábytkem neulehčovalo manipulaci s dalšími prvky v interiéru. Nakonec všechno dopadlo na jedničku.

„S výsledkem jsme se ženou velmi spokojeni. Cítíme se zde opravdu dobře,“ říká Jan Bek. Jaké poznání mu stavba vlastního snu přinesla? Dát přednost před čtverečními metry kvalitnímu vybavení. „Raději si pořiďte menší byt, který si vybavíte kvalitními produkty a atypickými řešeními na míru,“ doporučuje.

Jan Bek

Vystudoval Fakultu stavební na ČVUT, obor architektura. Již při škole začal pracovat na svých projektech, kterých postupem času přibývalo. Po absolvování vysoké školy založil vlastní architektonické studio Bekarch, ve kterém se věnuje jak projektování objektů k bydlení, tak interiérové tvorbě komerčních a soukromých staveb. Často pracuje na interiérech restaurací, kaváren nebo kanceláří. Ve své práci klade důraz na komplexní služby, kromě projekční fáze dokáže jeho tým domluvit i prověřené dodavatele a pomoci klientovi se stavbou. Dominantními prvky jeho projektů jsou funkčnost a jednoduchost.