Znáte ten pocit, kdy se vám život nečekaně otočí vzhůru nohama díky jednomu jedinému rozhovoru? Přesně to zažila Lucie Bíbrová z Prahy, když se na rodičovské dovolené sešla s kamarádkou.

Vysokoškolačky se daly ještě na učení

„Seděly jsme spolu s kamarádkou Míšou v kavárně, když mi řekla, že se hlásí na obor truhlář. To mě zaujalo. Obě jsme totiž vystudované architektky a mě osobně by nikdy nenapadlo, že bych mohla jít ještě do učení. Tak jsem odpověděla, že do toho půjdu taky,“ vzpomíná Lucie Bíbrová z Prahy na začátek své truhlářské kariéry.

Lucie Bíbrová už předtím viděla několik nápaditě přeměněných kousků nábytku. Proto cítila, že by ji něco podobného mohlo bavit a naplňovat.

„Když jsem se o tom pak bavila s další kamarádkou Janou Bukačovou, také architektkou, rozhodly jsme se, že bychom chtěly vytvářet krásné designové kousky ze starého nábytku,“ popisuje mladá maminka, jak odstartovalo jejich společné podnikání.

Jana Bukačová má navíc vystudované dějiny umění a výstavnictví. Takže o svém společném projektu měly ženy brzy jasno.



Umělecká díla z věcí na vyhození

Lucie Bíbrová a Jana Bukačová podle svých slov nechtějí pouze restaurovat nábytek. „Našim principem je metamorfóza, což znamená přeměna. Chceme vzít starý nábytek, který by lidé jinak vyhodili, a přeměnit ho na umělecké dílo,“ říká o jejich společné vizi Lucie Bíbrová.

Zápal pro věc ji přivedl na řadu různých kurzů. „Nadchlo nás to, a tak jsem se přihlásila na kurzy čalounění i renovace nábytku. V jeden den mi volali ze tří kurzů, že se uvolnilo místo. Říkala jsem si, že je to znamení,“ uvádí Lucie Bíbrová s úsměvem.

„Teprve když jsem do toho pronikla, pochopila jsem, proč jsou renovované věci tak drahé. Pečlivě se jim věnujete několik dní. A když používáte také staré materiály, je to zkrátka nákladné,“ vysvětluje Lucie Bíbrová.

Staré kusy nábytku však mohou podle ní přinést ještě spoustu radosti. „Když se k vám do obývacího pokoje nebo ložnice dostane kvalitně opravené křeslo, komoda či židle, víte, že jste si koupili něco, co bude sloužit další řádku let,“ přemýšlí podnikatelka nahlas.

close info Zdroj: Se svolením Lucie Bíbrové zoom_in Renovovaná komoda.

Nový život pro nábytek z bazaru

Nábytek většinou Lucie Bíbrová a její kamarádka Jana Bukačová shánějí na internetových bazarech a přes známé.

„Lidé nám docela často sami nabízí nábytek, který už nechtějí, anebo nemají kam dát. Zatím ho stěhujeme s manželem. No, je někdy v uvozovkách nadšený, když musí přenést starou skříň z pátého patra bez výtahu. Ale zatím mě podporuje a má pochopení,“ směje se Lucie Bíbrová.

Z každého zrenovovaného nábytku vznikne naprostý originál. Design si kreativní a zručné dámy navrhují samy. „Zatím vše vyrábíme u kamarádky v garáži. Menší kusy, jako jsou křesla, dělám doma v šatně. Tam mám malou dílnu. Když totiž brousím, je prach úplně všude. A když rozebírám stará křesla, tak je z toho taky hodně nepořádku. Je to špinavá práce, ale výsledek stojí za to. Manžel je opravdu tolerantní,“ říká Lucie Bíbrová s povděkem.

Lucie Bíbrová a Jana Bukačová používají k práci klasické brusky a smirkový papír. „Metodu vybíráme podle náročnosti zpracovávaného tvaru,“ vysvětluje Lucie Bíbrová s tím, že výsledný design si navrhují samy. Zkrátka večer sednou k papíru a kreslí.

close info Zdroj: Se svolením Lucie Bíbrové zoom_in Lucie Bíbrová při práci.

„Na povrchovou úpravu používáme vodou ředitelné barvy, akrylátové barvy, přírodní laky, lazury a mořidla. Škála je hodně široká. U křesel a židlí bychom chtěli v budoucnu dosahovat větší barevnosti, ale zatím jsme nenašly vyhovující látky. Ty, které se u nás prodávají, jsou většinou jednobarevné, nám se ale líbí vzory a barvy. Musíme se holt poohlížet v zahraničí,“ dodává Lucie Bíbrová.

Plánují workshopy

Tvořivé ženy mají do budoucna velké plány. „Chtěly bychom navrhovat interiéry a zapojit do nich náš nábytek. Plánujeme také poradenskou činnost nebo návrhy v rámci malých finančně nenáročných rekonstrukcí s drobnými zásahy do interiéru,“ prozrazuje Lucie Bíbrová.

„Další naší vizí a cílem je spustit workshopy na školách, aby si děti zkusily navrhnout a vytvořit svůj originální kus nábytku. Plánů máme spousty, jen nám chybí čas,“ dodává závěrem Lucie Bíbrová.

