Spojovacím znamením interiérů a domů, které navrhuje architektka Barbora Kopečná, je minimalistický a čistý rukopis. Ať už jde o bytové domy ve Švýcarsku, rekonstrukce starých, historicky cenných venkovských domů nebo proměny městských bytů. „Nemám ráda trendy. Stavba je vždy dlouhodobá záležitost, proto by měla být nadčasová a do jisté míry univerzální,“ říká.

Co je pro vás důležité při vytváření návrhu?

Úplně na začátku, než ze mne něco vypadne, se snažím všechno vstřebat. Pochopit klienta, jeho životní styl, finanční možnosti. Zásadní roli má samozřejmě místo, kde návrh vzniká. U rodinných domů hraje ohromnou roli okolí, výhledy, návaznost na terén. Všechno je spolu propojené. Při navrhování interiérů zase hledám návaznost na historický kontext. Když dávám podobu interiéru v měšťanském domě z 19. století na pražských Vinohradech, je to jiné než v domě, který stojí v industriálních pražských Vysočanech. Všechny tyhle roztříštěné vstupní informace nacpu do hlavy, a najednou se střípky samy seskládají do návrhu projektu. Někdy se ale ta správná řešení rodí postupně, během zakázky. Klienti si nás pozvou, protože chtějí jen poradit barvu kuchyně a nakonec je z toho bourání celého bytu. Takhle vznikal kompletní návrh půdního bytu pro pětičlennou rodinu v pražských Hodkovičkách, kdy jsme nově uspořádali prostory kolem hlavní obytné části, otevřeli je do krovu a přivedli do prostoru vzduch a světlo shora. Úplně na začátku jsem přitom navrhla malinké pokojíčky pro jejich tři děti, teprve když padlo rozhodnutí, že se bude dělat nová střecha se zateplením, mohla jsem zvolit mnohem lepší řešení – otevřít a využít prostor do krovu.