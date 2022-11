Velmi unikátní jsou výrobky z Poniklé na Semilsku, kde se firmě Rautis podařilo zachovat tradici ruční výroby vánočních ozdob z foukaných skleněných perliček, která sahá až do 19. století. Zdejší výrobci byli nejen zruční, ale i nápadití. „Zpočátku to byly především hvězdy z perel a skleněných tyčinek, potom motýli, vážky, lustry, košíčky, pavoučci v síti a kolovrátky, později i vzducholodě, balony, bicykly, letadla nebo větrné mlýny,“ píše v knize České Vánoce Ludmila Ladýřová.

Perličky z Poniklé jsou v UNESCO

Na základní ruční práci foukačů a navlékačů se od té doby příliš nezměnilo a Poniklá je jediným místem na světě, kde se toto tradiční perlařské řemeslo zachovalo dodnes. I proto byla výroba vánočních ozdob z foukaných skleněných perlí před dvěma lety zapsána na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

„Dodnes předvádíme návštěvníkům výrobu perliček tak, jak se vyráběly v osmnáctém století.“ řekl Deníku jednatel firmy Rautis Marek Kulhavý.

Grand Prix pro vánoční krásu

Speciálním místem výroby vánočních ozdob je východočeský Dvůr Králové nad Labem, kde působí hned dvě firmy. Vánoční ozdoby DUV - družstvo existuje nepřetržitě už od roku 1931, kdy byl založen sklářský podnik v nedalekém Zdobíně, a může se pochlubit velkými úspěchy. Jeho vánoční ozdoby byly v roce 1935 na světové výstavě v Bruselu oceněny cenou Grand Prix a v roce 1958 opět na světové výstavě v Bruselu zlatou medailí Expo 58.

V současné nabídce družstva je více než 80 tisíc výrobků v šesti stovkách barevných odstínů. Každý barevný odstín je dále členěn na tři až šest efektů. „Takto široká škála výroby neumožňuje vydávání katalogu a ceníku,“ upozorňuje výrobce. Ručně se zde vyrábí mimo jiné ozdoby ve tvaru brokolice a květáku, hamburgeru, okurky, kabelky, šálku s kávou či chobotnice. Zpravidla ovšem visí na stromcích zahraničních zákazníků.

Skleněné foukané baňky v podobě, jaké je známe dnes, se poprvé objevily roku 1858 ve francouzském Alsasku. Toho roku způsobilo velké sucho nedostatek ovoce. A protože na vánoční stromky se věšela hlavně červená jablíčka, vypadalo to s výzdobou dost špatně. Tehdy jeden sklář z Goetzenbrucku dostal nápad: vyfoukl ze skla jednoduchý kulatý tvar připomínající jablko, a pak svými skleněnými „jablíčky“ ozdobil stromek. Nápad se ujal, vznikla z něj krásná vánoční tradice a také výroba, která dala obživu množství lidí. Skutečným centrem výroby vánočních skleněných ozdob se o něco později stalo duryňské městečko Lauscha.

Prasátko s rouškou

Královédvorská rodinná firma Ozdoba.CZ má více než stoletou tradici ruční výroby skla a navíc se může pochlubit několika inovacemi, které jsou dodnes funkční. V roce 1934 Josef Berger, syn zakladatele firmy Václava Bergera, zavedl do praxe zavěšování ozdob na záponky s vidlicovým pérkem, které se používají dodnes. Navíc zdokonalil výrobu o stříbření ozdob a inovoval hořák na sklo. Dnes se zde mohou pochlubit mimo jiné unikátními cibulákovými vzory nebo luxusními ozdobami zdobenými kamínky ve stylu Fabergé. A vzpomínáte na prasátko s rouškou, hit prvních covidových Vánoc? Vzniklo právě zde.

Dvanáct tisíc baněk v baru

Dalším z velkých výrobců vánočních ozdob je vsetínská Irisa, která zanedlouho oslaví sedmdesáté výročí založení a která zaměstnává převážně zdravotně znevýhodněné lidi. Vedle královédvorské Ozdoby.CZ také valašská společnost vzbudila pozornost baňkami s cibulákovým vzorem. Ze svého bohatého sortimentu si však nejvíce zakládá na ozdobách dekorovaných technikou vakuového pokovování, při němž se místy vynechává stříbrná barva, takže vzniká průhled do ozdoby. V ČR tuto techniku používá pouze Irisa.

Taje vánočních ozdob: od ořechů k luxusu. Tradici dal vzniknout rajský strom

Nyní se pracovníci Irisy zviditelnili dalším ojedinělým projektem. Zlínský Bar 1931 pro letošní adventní období vyzdobili 12 tisíci baněk v odstínech stříbrné, opálové a pískově hnědé. Každou z nich museli ručně pověsit do speciální sítě u stropu, aby celek tvořil krásnou třpytivou dekoraci. Baňky vyráběli měsíc, jejich instalace trvala celkem čtyři dny.

České secesní Vánoce v Bruselu

S originálním nápadem přišli majitelka sklárny Koulier, vyrábějící vánoční ozdoby, Kateřina Šrámková a europoslanec Tomáš Zdechovský. Jeho výsledkem je, že bruselské sídlo Evropského parlamentu letos zkrášlí stromeček ozdobený tradičními ručně vyrobenými vánočními ozdobami z České republiky. Měl by to být počátek nového konceptu oslav Vánoc v EP, kdy země, která předsedá EU, představí a ozdobí vánoční stromek ve vstupní hale parlamentu v duchu svých národních tradic.

V secesním stylu. Evropský parlament zkrášlí vánoční strom s ozdobami z Česka

Při rozhodování, v jakém stylu strom nazdobit, zvítězila secese. „Cítili jsme, že chceme ukázat něco společného, evropského, co umíme v naší zemi vyrobit. V mých představách je navíc secesní období spojeno s dobou míru a rozkvětu na evropském kontinentu,“ vysvětlila Kateřina Šrámková.

Lidé v Čechách mohou identicky dekorovaný stromek se secesními ozdobičkami vidět na vánoční výstavě na zámku Loučeň.

Jak se vyrábějí ozdoby

Na začátku je skleněná trubice, která se rozdělí na menší díly, a z těch skláři nad hořáky vyfukují nejrůznější tvary buď volně nebo do forem. Je to práce náročná, protože pokud se něco pokazí, už to nejde opravit. Křehká věcička pak putuje do stříbřírny, kde se na její vnitřní stěny nanese roztok, který obsahuje pravé stříbro a způsobí, že skleněná ozdobička přestane být průhledná.

Když stříbrná vrstva zaschne, je čas na barvení. Některé ozdoby se smáčejí, jiné stříkají, případně domalovávají. Pak opět projdou důkladným sušením a v konečné fázi se dostávají k malířkám, které je dozdobí malováním, třpytkami, barevným práškem či peříčky.

Stroje u českých výrobců nenajdete, vše se dělá ručně - na rozdíl od čínských plastových ozdob, kde si s náročným vyfukováním nikdo starost nedělá.

Zdroj: Youtube

Co se bude letos věšet?

Jakými ozdobami je potřeba letos okrášlit stromek, aby odpovídal módním trendům? Společnost Pantone každoročně vyhlašuje barvu nadcházejícího roku v oblasti módy, bytových doplňků i vánočních dekorací. Pro rok 2022 vyhlásila za dominantní barvu Very Peri, což je kombinace modré, fialové a jemného nádechu červené. Její inspirací se stal kvítek, který se anglicky nazývá periwinkle, v češtině barvínek.

Stále aktuální ale zůstávají i kombinace červené a zelené, červené a zlaté, bílá, platinová či jemné pastelové tóny.