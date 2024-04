Jak zabránit hmyzu, aby vlétl do bytu? Umístěte do okna oblíbenou bylinku

Poletující hmyz se s příchodem jara čím dál tím častěji dostává oknem do našich domovů. Včely, vosy, mouchy i otravní komáři do našich obydlí zabloudí často nechtěně, ale jejich přítomnost je pro mnohé nežádoucí. Hmyz však naštěstí odpuzuje bazalka. Bazalka je kvůli své vůni pro mnohý hmyz přímo nenáviděnou rostlinou. Když ji umístíte do okna, hmyz se mu dobrovolně vyhne.