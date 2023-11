Se svými zářivými barvami a výraznými skvrnami jsou mezi brouky nepřehlédnutelné. V létě berušky nadšeně vítáme, protože nás zbavují otravných zahradních škůdců. Na podzim nás už ale mšice netrápí, zato berušky, které při hledání úkrytu před zimou vtrhnou do našich domovů, jsou rázem nevítaným hostem. Co dělají berušky v zimě? Jak vypadá kousnutí od berušky? A dá se zbavit slunéčka východního, které je u nás vetřelcem?

Slunéčka nás zbavují zahradních škůdců, bydlet s nimi ale nechceme. | Foto: Shutterstock

Ze života berušek:

Dostat se k vám domů není pro berušky nic těžkého. Stačí pootevřené okno a po fasádě domu, kterou ještě občas prohřeje podzimní slunce, si to namíří přímo do bytu. Nechtějí vám ublížit. Prostě jen hledají teplé a bezpečné místo k přezimování. Dokud jich je pár, není to problém. V okamžiku, kdy ovšem na vaši domácnost začnou podnikat hromadné nájezdy až stovky berušek, je třeba jim v tom zabránit a rychle se jich zbavit.

Zamezte beruškám přístup

Kromě klasických slunéček sedmitečných, zažívá Evropa invazi nepůvodního druhu, kterým je slunéčko východní, lidmi přezdívané čínská beruška. Jakmile začnou venkovní teploty klesat, snaží se berušky proniknout do domu, aby tu do jara přezimovaly. Stačí jim k tomu štěrbiny kolem dveří nebo okenních rámů.

S oblibou pak vyhledávají teplá a světlá místa, jako jsou parapety, svítidla nebo rohy stěn. Instalace sítě proti hmyzu do oken a přes větrací otvory je účinným preventivním opatřením před jejich vniknutím. Nezapomeňte také utěsnit tmelem štěrbiny ve stěnách, oknech a dveřích.

Jak se zbavit berušek?

Berušky, které se dostanou k vám domů, se budou snažit schovat v nějakém koutě a přečkat tu zimu. „Slunéčka přezimující v bytě při pokojové teplotě ale vyčerpají zimní zásoby tuku už kolem Vánoc. Pak vylezou z úkrytu, hledají něco k jídlu a když nenajdou, brzy uhynou. Proto je dobré slunéčka všech druhů z bytu odstranit,“ uvádí v Ekologické poradně Veronica Mojmír Vlašín.

Beruška

Je podle něj možné nabrat slunéčka na noviny, smést smetáčkem, případně opatrně vysát vysavačem do čistého sáčku. „Za chladného počasí je pak můžete vysypat ven. Tam zimu přežijí lépe než v teplém bytě. Slunéčka vyhozená z bytu ještě za teplého počasí se zase vrátí. V takovém případě je musíte odnést na vzdálenost minimálně 5 kilometrů,“ dodává.

Tipy na odstranění berušek ekologicky

Šetrný sběr

Podle webu AZ Animals, zaměřeného na zvířata, patří k nejšetrnějším způsobům odstranění většího množství berušek jejich sběr pomocí vysavače. Použití nástavce s měkkým kartáčem nebo umístění nylonové punčochy do hadice vysavače umožní je zachytit, ale nezranit. Pak mohou být berušky vypuštěny venku, mimo váš domov.

Citrus a hřebíček

Berušky mají averzi k citrusovým a hřebíčkovým vůním. „Berušek na okenních rámech se zbavíte pomocí spreje s citrusovým a hřebíčkovým olejem. Naplňte lehvičku s rozprašovačem vodou, přidejte 10 – 20 kapek esenciálního oleje z citrusů a hřebíčku a dobře promíchejte. Pak nastříkejte místa, která berušky navštěvují,“ radí web AZ Animals. Podobně odpuzuje berušky i silná vůně kafru a mentolu.

Pasti na berušky

Berušky přitahuje světlo a toho lze využít. Sklenici naplňte vodou, přidejte pár kapek tekutého mycího prostředku, promíchejte a osvětlete ji lampou. Berušky zlákané světlem do sklenice spadnou a jsou v pasti. Vyrábějí se i světelné pasti, které berušky přitahují a lapají je uvnitř. Pak je možné vypustit je zpátky do přírody.

Květy chryzantém

Z chryzantém můžete vytvořit přírodní insekticid, kterým berušky odradíte. „Jeden až dva šálky čerstvých květů chryzantémy povařte v jednom až dvou litrech vody po dobu 30 minut. Směs nechte vychladnout. Sceďte, abyste odstranili květy a zbylou tekutinu nalijte do rozprašovače,“ přidává další z tipů web AZ Animals. Roztok pak nastříkejte kolem oblastí, kde jste si všimli výskytu berušek.

Když se berušky chystají na zimu:

Bylinné sáčky

Beruškám vadí i vůně některých bylin, jako je bobkový list, hřebíček, rozmarýn nebo máta. Naplňte proto směsí těchto sušených bylinek malé látkové sáčky. Stačí dvě až tři polévkové lžíce na sáček. Sáčky umístěte blízko oken a dveří, kudy by se berušky mohly dostat k vám domů.

Octový sprej

Silná vůně octa je pro berušky nepříjemná. Roztok připravíte z vody a bílého octa v poměru 1:1 a postříkáte jím místa výskytu berušek. Jde o bezpečný prostředek, který berušky nezabije, jen odradí.

Názor odborníka

Podle entomologa Oldřicha Nedvěda z Biologického centra Akademie věd České republiky a Jihočeské univerzity je nejlepší beruškám vůbec nedovolit se do domů dostat. „Klíčové je utěsnění. Můžete se to řešit tím, že se okna vůbec neotvírají, což ale není vždy komfortní. Nejspolehlivější jsou sítě v oknech,“ popsal pro Deník.

Odmítá, že by nálety slunéček do místností mohly zkrotit odpuzovače, kterými se rámy oken nebo dveří natírají. „Řada lidí se upíná třeba ke kafru, k citrusovým olejům a podobně. To ale dostatečně nefunguje. Pud zazimovat se je u slunéček tak silný, že zkrátka přepochodují i ten nejvíc odporně zapáchající úsek,“ tvrdí entomolog.

Slunéčko východní

Slunéčko východní je považováno za nevítaného vetřelce. Tento invazní nepůvodní druh z čeledi slunéčkovitých, pocházející z Číny a Mongolska, byl v České republice poprvé zachycen roku 2006. Během necelých tří následujících let se stal dominantním druhem.

Pokud se i u vás doma nacházejí slunéčka východní, můžete je z domu nejen vyhnat, ale dát také vědět vědcům, kteří mapují invazní druhy. Pro účely monitoringu spustil projekt Najdi.je elektronické formuláře. Sběr dat má posloužit k dalšímu bádání, jehož cílem je najít způsob, jak výrazně omezit růst populace tohoto druhu hmyzu.

„Slunéčko východní bylo původně vyšlechtěno jako biologická zbraň proti škůdcům na zemědělských plodinách. Slunéčko vysává šťávy z jiného hmyzu, zejména ze mšic, což byla původně vítaná pomoc. Dnes ale slunéčka pro českou přírodu představují problém. Je to velmi odolný druh, který začal vytlačovat naše druhy, zejména slunéčko dvoutečné,“ uvedl v Deníku entomolog Pavel Krásenský.

Sice hubí mšice a škůdce stejně jako naše původní druhy slunéček, je ale žravější a plodnější. Pojídá i menší slunéčka sedmitečná a pokud nemá dostatek mšic, napadá i ovoce, především vinnou révu. Kromě nepříjemného poletování a vypouštění zapáchající tekutiny je přítomnost slunéček východních pro lidi nepříjemná i tím, že při styku s člověkem mohou kousnout.

Podle entomologa a kurátora Oblastního muzea v Mostě Pavla Krásenského, je právě teď doba, kdy jsou slunéčka východní v pohybu. „Zatímco naše domácí druhy slunéček jsou už zazimované, slunéčka východní se ještě mohou pářit a k zimování se teprve chystají. V přírodě zimují ve štěrbinách skal, ale tady v Česku jsou pro ně spáry v bytech a domech pohodlnější. Je tam sucho a teplo,“ popisuje chování hmyzu Pavel Krásenský.

Kousnutí od berušky

„Slunéčko dokáže člověka kousnout, já sám s tím mám zkušenost. Je to takové štípnutí, které je nepříjemné, na druhou stranu riziko infekce nebo nějaké další zdravotní komplikace pro člověka je minimální,“ svěřil se entomolog Pavel Krásenský.

Kromě kousání dokážou berušky také „štípat“ pomocí končetin. Jejich toxiny jsou dodávány z kloubů na nohou, když jsou ohroženy. Mohou také vydávat nepříjemný zápach, aby odradily predátory. Tato páchnoucí tekutina je krev berušky,” uvádí AZ Animals .



Pro člověka nejsou berušky rozhodně jedovaté. „Ale mohou být škodlivé pro některé z vašich domácích mazlíčků. Nemusí se to stát vždy, ale psi, kteří právě snědli toxickou berušku, mohou zaznamenat určité změny chování, ospalost, slintání, zvracení nebo zácpu,” upozorňuje AZ Animals.