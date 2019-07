Drobné kuchyňské spotřebiče bývají stále po ruce, některé se používají dokonce denně, protože šetří čas a usnadňují život. Zvykli jsme si na ně, bereme je jako samozřejmost a jen neradi bychom se jich vzdávali.

Bez čeho se v kuchyni neobejdete, je určitě mixér. Přitom už ten nejjednodušší – tyčový, může být tím nejvhodnějším. Ze všech typů si vyberte takový, který vám sedne do ruky a má protiskluzový povrch. Zajímejte se také o jeho hmotnost. Hodí se při přípravě polévek, omáček i koktejlů. Lehké a vzdušné dortové směsi vytvoříte snadno a rychle šlehačem, který by měl být dobře vyvážený. Maso, ale i zeleninu, vám pomůže do klobás nebo různých směsí připravit mlýnek, jehož příslušenství může zahrnovat i nástavec na výrobu sušenek.