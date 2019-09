Pro Studio Schwestern byl proces proměny pražského bytu 3+kk o velikosti 75 m² nezvyklý. „Nešlo o klasický projekt od konceptu, přes studii po realizaci. Řešily jsme i jednotlivé nábytkové prvky, majitelka s námi konzultovala barvy, materiály a později i plány na úpravu interiéru,“ vysvětluje architektka Monika Cihlářová, jedna ze dvou sester, které studio založily.

Překladatelka Lenka, která v Holešovicích žije s mužem a malým synkem, se původně do rozsáhlé kompletní rekonstrukce pustila sama. „Hledala jsem firmu, která dokáže vyrobit vestavěný nábytek, protože náš byt není příliš velký. Chtěla jsem úložné prostory do ložnice a dětského pokoje,“ říká. Oslovila výrobce, s nímž spolupracuje Studio Schwestern. „Šlo o firmu našeho otce, který nás požádal, zda bychom pro paní Lenku připravily návrh vestavěných skříní a tak jsme se s majitelkou poprvé setkaly,” doplňuje designérka Iveta Čermáková, druhá část sesterského týmu.

Investorce se jejich nápady tak zalíbily, že postupně „přiobjednávala“ další a další návrhy. „Vymyslely jsme celý dětský pokoj, pak kreslily varianty skládání a barevnosti hexagonální dlažby ve vstupní chodbě, až nakonec došlo i na koupelnu, se kterou si Lenka nedokázala poradit,“ vypočítává.

Z původního zařízení nezůstalo skoro nic. „Repasována a opatřena bílou barvou byla původní okna, velmi komplikované bylo vybrat vhodné kování, původní panty a kliky se už nevyrábějí,“ podotýká majitelka. Zachovány zůstaly také původní jasanové parkety a také interiérové dveře, které prošly renovací. Vše nové vyrobila na míru firma Profil nábytek, pouze židle v dětském pokoji pochází z Tonu. Originální závěsné lampy v ložnici byly zhotoveny na zakázku podle návrhu Schwestern.

„Důležité bylo udržení materiálové střídmosti. Březová překližka v kombinaci s bílými plochami stříkané MDF desky a černými kovovými prvky udává ráz bytu,“ konstatují designérky a zdůrazňují, že úspěšné dokončení projektu do posledního detailu se podařilo i díky vstřícnosti a komunikaci s majitelkou bytu, která měla od samého počátku jasno s barevností a stylově šla s designérkami ruku v ruce. Investorka Lenka byla zároveň otevřená experimentům, jakým je třeba chytrá polička v dětském pokoji, ze které knížky určitě nespadnou, nebo skříňka v předsíni s atypickými věšáky.

V hlavní roli parkety a dlažba

Díky rekonstrukci vynikla jedinečnost původního půdorysného řešení bytu především ve vstupní hale, která je řešena velmi puristicky. Každého, kdo vkročí do bytu, překvapí výrazné obloukové okno, které propouští světlo ze společného schodiště obytného domu. Výrazný dekor vytváří jen nově položená hexagonová dlažba. Jediným nábytkem je zde botník tvarově kopírující zalomení centrálního prostoru, dřevěné háčky na kabáty a zrcadlo. Hala ústí v centrální prostor bytu, jenž je rozcestníkem do jednotlivých pokojů a na malý balkón s výhledem do dvora blokové zástavby.

Dveře z chodby vedou do nejdůležitější místnosti bytu orientované na východ. Kuchyňský kout, jídelna a obývací pokoj v jednom jsou propojeny ve vzdušný prosvětlený prostor, kde se rodina Lenky schází, pracuje, vaří a tráví zde nejvíce času. Rohová bílá kuchyň je velmi puristická, ale nanejvýš funkční a nabízí nejen dostatek úložného prostoru, ale i pohodlnou pracovní plochu. Skromně nechává v prostoru vyniknout důležitějším atributům jako je například zrepasovaný jídelní stůl nebo odpočinkový kout se sedačkou, retro křeslem a konferenčním stolkem.

„Starý rozkládací stůl, k němuž může zasednout až osm hostů, našla sama majitelka v bazaru. Recyklovaná jsou i zelená svítidla, která Lenka objevila v německém specializovaném e-shopu. Šťastnou ruku měla také při výběru pohovky a židlí, protože dokázala udržet stylovou linii,“ podotýká Monika Cihlářová. V hlavním obytném prostoru je opět výrazným prvkem samotná podlaha a původní jasanové parkety, které byly nově položeny i do dětského pokoje orientovaného západ, aby společně s vestavěnou skříňovou stěnou vizuálně držely kompaktnost bytu.

I dětský pokoj pro předškoláka je navržen na míru a nábytek z překližky pouze minimalistickým dekorováním odlišen oproti ostatnímu nábytku v bytě. Například čela postele jsou perforovány rastrem puntíků a nad postelí se nachází police na knihy, které jsou uchyceny gumičkou vytvářející “klikyhák”. „Majitelka si přála zachovat i zde střídmost a nechat tak volné pole působnosti pro kreativitu dítěte,“ říká Iveta Čermáková. Čisté stěny jsou postupně zaplňovány dětskými kresbami a stejně tak hračky dodávají pokoji proměňující se barevnost.

Policová knihovna s posuvnými dveřmi

Na východ je orientovaná také ložnice. Je vybavena vestavěnou skříní, která se táhne po celé délce a výšce stěny a ukrývá dostatečný úložný prostor pro všechny věci rodičů. Pravidelný rastr uzavřených skříní je přerušen středovou, částečně uzavřenou, policovou knihovnou. Nejde jen o estetický prvek, ale vychází z limitů místnosti. Prostor mezi skříní a postelí nebyl dostačující pro otevírání dveří a průchod. Policová knihovna s posuvnými dveřmi byla tedy výsledkem ergonomického uvažování. Vrchní police jsou přístupné díky kovovému žebříku, který zároveň může sloužit jako odkládací “sluha” na oblečení. Jednoduchá postel má dva velké úložné boxy a ve stejném stylu i noční stolky, které lze jednoduše vysunout a zasunout a opět držet elementárnost tohoto nábytkového prvku.

Podoba koupelny je výsledkem pragmatického uvažování o maximálním využití velmi malého prostoru bez oken s komplikovaným půdorysem, kam musela být kromě sprchového a mycího koutu vměstnána i technická místnost s pračkou, sušičkou a úložným prostorem pro čisticí prostředky. Obklad i dlažba je proto ve světlých odstínech a horní dveře nábytkové skříňové sestavy jsou zrcadlové, aby opticky zvětšovaly prostor. Podařilo se tak vyšetřit dostatečný prostor pro pohodlné užívání malé koupelny.

Studio Schwestern



Schwestern založily sestry Monika Cihlářová a Iveta Čermáková. Monika je architekta, Iveta vystudovala umění a design. To se odráží v jejich tvorbě: zabývají se architekturou, designem, uměním a příležitostně pořádají kulturní akce. Upřednostňují kvalitní obnovitelné materiály, které minimálně zatěžují přírodu. Jejich krédem je udržitelnost, jednoduchost, funkčnost a krása.