Jak se bydlelo za první republiky? Funkcionalistické vily a interiéry, které jsou symbolem tvarové jednoduchosti a střídmosti, inspirují dodnes. Sériová výroba pak udělala z nábytku produkt, který si mohli pořizovat i méně zámožní lidé.

Meziválečná funkcionalistická architektura je mnoha odborníky považována za to nejlepší, co se v Česku za uplynulých sto let postavilo. Přinesla jednoduchost a praktičnost, nové vnímání krásy. Kdo se považoval ve 30. letech minulého století za moderního člověka, nechal si postavit takový dům. Funkcionalismus charakterizují skoro pravoúhlé tvary, ploché střechy, absence ozdob a použití nových materiálů jakým byl například železobeton.