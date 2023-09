Velký hlavní obytný prostor, kde se vaří, pracuje, dovádí s hračkami a také odpočívá u televize, nemusí být – zvlášť pro rodinu s malými dětmi – vždycky výhrou. Studio No Architects vymyslelo šikovné řešení, které umožňuje pokoj zvětšit nebo zmenšit podle potřeby. Interiér bytu v pražské novostavbě oslovuje také citlivě využitými výraznými barvami a hravými oblými tvary nábytku.

Kuchyňský ostrůvek překvapí oblým tvarem | Foto: se souhlasem Studia Flusser

Kdo by si nepřál mít světlý byt v novostavbě s velkými terasami a výhledem na Prahu. A k tomu skutečně velkorysý prostor s plochou přes dvě stě metrů čtverečních. Metry většinou chybějí, v tomto případě však naopak přebývaly. Pompéznost totiž sice okouzlí při letmé návštěvě, ale k prakticky fungujícímu domovu mladého páru s malými potomky má daleko.

Daniela Baráčková a Jakub Filip Novák (No Architects):

Rodina proto požádala o pomoc Jakuba Filipa Nováka, Danielu Baráčkovou a Veroniku Amiridis Menichovou ze studia No Architects.

Změna uspořádání obytného prostoru

Prvním krokem se stala změna uspořádání obytného prostoru. Původně měla rodina měla k dispozici velkorysý obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou, ložnici a dětský pokoj. Další prostory a zákoutí vytvořili architekti.

„V rámci ozdravení dispozice jsme přehnaně monumentálnímu bytu nejprve uřízli kus obýváku a vytvořili novou místnost, abychom ho usadili do praktičtější polohy pro rodinné bydlení,“ popisuje Daniela Baráčková nápadité řešení, které zvolili.

Do posledního detailu je promyšlené zákoutí pro hry a spánek v dětském pokojiZdroj: se souhlasem Studia Flusser

Rodina si však může kdykoli hlavní obytný prostor zase zvětšit. Stačí otevřít velké posuvné dveře, které umějí zmizet za velkou knihovnou. Vzniklý pokoj budou moci členové rodiny využívat hned několika způsoby – jako pracovnu, hernu pro děti či jako zázemí pro hosty. Prostor se tak dokáže přizpůsobit rozličným životním konstelacím.

Každý pokoj má svou vlastní atmosféru

Každý se chce doma cítit dobře, to není třeba zdůrazňovat. Aby obytný prostor působil přátelsky, architekti citlivě využili výrazné barvy. Díky nim má každý pokoj svou vlastní atmosféru.

Kuchyně akcentuje světle modrou, ložnice jemné zemité tóny a dětský pokoj zářivou žlutou, které doplňují přirozené odstíny dřeva. Hravým prvkem v hlavním obytném prostoru se stal zaoblený kuchyňský ostrůvek. Je částečně napojený na pódium pokryté dlaždicemi s výrazným dekorem, které ukrývá elektřinu a odtah digestoře.

Ložnice rodičů je laděná do zemitých barevZdroj: se souhlasem Studia Flusser

Pódium plní také další praktickou funkci. Umožňuje rodině pohodlný a bezpečný vstup na venkovní terasu, která je oproti podlaze v bytě položená výš.

„Součástí kvalitního architektonického návrhu by vždy měla být také vhodně zkoordinovaná technická infrastruktura. V tomto ohledu jsou interiéry novostaveb vždy výzvou. Krom jiného je nutné se přizpůsobit právě omezením v podobě již hotové technické infrastruktury, která obvykle následuje nějaká přímočará technická řešení,“ říká Jakub Filip Novák s odkazem na větrané kapotáže topných těles, už zmíněné skryté trasy digestoře či napojení médií, kterým bylo nezbytné se přizpůsobit.



Nábytek je navržený na míru

Pražský byt architekti vybavili nábytkem navrženým na míru pokojům a jejich uživatelům, ať jde o jídelní stůl a lavici, šatnu či němého sluhu se zrcadlem, kuchyni, bar, pracovní stoly, ložnici, nebo hrací kouty pro děti.

Všechna funkční řešení jsou dotažená do posledního detailu, tvarově a materiálově sladěná. Zaujmou řemeslnou precizností, elegantními tvary i hravou barevností. Tam, kde to bylo jen trochu možné, využili architekti příležitost a klasické hrany nahradili oblinami.

Výsledkem je vkusně odlehčený interiér, v němž se všichni cítí dobře.

No Architects



Studio No Architects je vystavěno na spolupráci architekta Jakuba Filipa Nováka a vizuální umělkyně Daniely BaráčkovéZdroj: se souhlasem Studia FlusserStudio No Architects je vystavěno na spolupráci architekta Jakuba Filipa Nováka a vizuální umělkyně Daniely Baráčkové. Doplňuje je kolektiv interních i externích spolupracovníků schopných pokrýt celou škálu specializovaných profesí, kterou vydařená architektura vyžaduje.



„Zajímají nás citlivá řešení dotažená do detailu, která odrážejí jedinečný příběh každého záměru a každého klienta. Zaměřujeme se na všechny oblasti architektonického a urbanistického navrhování, a to ve všech projekčních stupních – od studie až po projekty včetně autorských dozorů,“ říkají.



Projekt zařízení přátelsky působícího bytu, k němuž přizvali ještě Veroniku Amiridis Menichovou, nazvali architekti příhodně – Vítejte doma. Za své realizace získalo studio No Architects řadu ocenění.

